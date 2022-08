Twoje dziecko uczy się w szkole? Najpewniej przysługuje ci Wyprawka 300+. Podsumowujemy najważniejsze informacje na temat świadczenia i wyjaśniamy, jak je złożyć przez Internet.

Co to jest Wyprawka 300+?

Wyprawka 300+ to potoczne określenie rządowego programu Dobry Start, obsługiwanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Założenie jest takie, by wspomóc rodziców uczniów rozpoczynających swój pierwszy lub kolejny rok nauki w szkole. Świadczenie w wysokości 300 złotych ma pomóc w przygotowaniu wyprawki, to znaczy zakupieniu podstawowych artykułów szkolnych. No właśnie…

Na co można wydać Wyprawkę 300 Plus?

Pieniądze – dokładnie 300 złotych (na każde dziecko) – są wypłacane wyłącznie w formie bezgotówkowej, na wskazane we wniosku konto bankowe. Świadczenie jest zwolnione z podatku, więc otrzymujesz pełną kwotę, nie wlicza się do dochodu, a komornik nie może go zająć.

Na co można zatem te pieniądze wydać? Na dobrą sprawę można je wydać, na co się chce. Nie ma ustalonej listy przedmiotów ani też nie trzeba przedstawiać rachunków, które potwierdziłyby, że środki zostały wykorzystane zgodnie z założeniem programu.

Pieniądze w ramach programu Dobry Start trafiają jednak do rodziców i opiekunów po to, by ci zapewnili dzieciom odpowiednią wyprawkę. W zależności od tego, czego dziecko potrzebuje, mogą to być zatem plecaki czy artykuły szkolne oraz praktyczne urządzenia, ale też ubrania czy obuwie albo i zajęcia dodatkowe (np. korepetycje).

Komu przysługuje 300 Plus na wyprawkę?

Świadczenie 300+ przysługuje praktycznie wszystkim rodzicom uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, niezależnie od osiąganych w rodzinie dochodów. Dlaczego praktycznie? Ponieważ jest kilka wyjątków.

Przede wszystkim na pieniądze nie mogą liczyć opiekunowie dzieci uczęszczających do przedszkola lub zerówki (niezależnie od tego, czy jest realizowana w przedszkolu czy szkole), a także studenci (niezależnie od wieku). Świadczenie nie jest również wypłacane w przypadku uczniów powyżej 20. roku życia (lub 24. roku życia – w przypadku dzieci z niepełnosprawnością).

Jak złożyć wniosek o 300+ 2022/2023?

Jeśli spełniasz wymienione wyżej kryteria, to możesz złożyć wniosek o 300 Plus. Nie ma innej możliwości niż zrobienie tego elektronicznie. Są za to trzy platformy, które możesz w tym celu wykorzystać – to:

portal [email protected]

platforma PUE ZUS

bankowość elektroniczna

Taki wniosek może złożyć jeden z rodziców, opiekunów prawnych lub opiekunów faktycznych. W przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej o świadczenie ubiegać może się natomiast rodzic zastępczy, osoba dyrektor placówki lub osoba prowadząca rodzinny dom dziecka.

Wszystkie potrzebne szczegóły i linki znajdziesz na oficjalnej stronie rządowej – o, tutaj. Poniżej natomiast przedstawiamy oficjalny poradnik z kanału Elektroniczny ZUS.

Ile jest czasu?

Rok szkolny 2022/2023 startuje już 1 września, ale spokojnie – na złożenie wniosku o świadczenie 300+ masz więcej czasu. Termin składania wniosków upływa 30 listopada bieżącego roku. Warto jednak zrobić to przed końcem wakacji, ponieważ masz wówczas gwarancję, że pieniądze trafią na twoje konto najpóźniej 30 września. Z kolei składając wniosek w listopadzie możesz czekać na środki nawet do przyszłego roku (ZUS ma bowiem 2 miesiące na wypłacenie pieniędzy).

Źródło: Gov