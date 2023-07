Wyprawka 300 plus to tylko kilka kliknięć po Dobry Start. Podpowiadamy jak złożyć wniosek o świadczenie przez internet i wyjaśniamy najważniejsze kwestie związane z tym programem.

Wyprawka 300 plus to określenie używane dla programu Dobry Start obsługiwanego przez ZUS. W założeniu to świadczenie w wysokości 300 złotych ma pomóc rodzicom w przygotowaniu dzieci do pierwszego lub kolejnego roku szkolnego.

Kiedy składa się wniosek o 300 plus na wyprawkę szkolną?

Wniosek o świadczenie w ramach programu „Dobry Start 300 plus” można złożyć między 1 lipca a 30 listopada. Choć jest to sporo czasu, to jeśli chce się pobrać świadczenie, to warto zdecydować się na złożenie tego wniosku jak najszybciej. Po pierwsze dlatego, że im szybciej wpłynie wniosek, tym szybciej wypłacone zostaną pieniądze. Jeśli zrobisz to przed końcem sierpnia, środki otrzymasz najpóźniej 30 września.

Po drugie – aby zdążyć z przygotowaniem wyprawki przed rozpoczęciem lub niedługo po rozpoczęciu roku szkolnego, które tym razem wypada 4 września. Wszak po to wypłacane jest to świadczenie.

Jak i gdzie złożyć wniosek o 300 plus przez internet?

Wnioski w programie „Dobry Start 300 plus” przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej. Zatem jak złożyć wniosek przez internet? Można wykorzystać w tym celu cztery różne platformy:

portal PUE ZUS

portal [email protected]

aplikacja mZUS

system bankowości elektronicznej (dostępne dla klientów Alior Bank, Bank Millennium, Bank Pocztowy, BNP, BPS, Credit Agricole, Getin Noble Bank, ING, mBank, Nest Bank, Pekao, PKO Bank Polski, SGB oraz SKOK)

Uwaga: jeśli nie jesteś rodzicem dziecka, lecz jego opiekunem prawnym lub faktycznym, osobą sprawującą pieczę, dyrektorem placówki opiekuńczo-wychowawczej lub opiekuńczo-terapeutycznej albo usamodzielnioną osobą uczącą się, to możesz złożyć wniosek wyłącznie za pośrednictwem portalu PUE ZUS.

Wszystkie potrzebne informacje i linki znajdziesz na stronie rządowej.

Komu należy się wyprawka szkolna 300 plus?

Prawo do świadczenia ma każdy rodzic (lub inny prawny opiekun) dziecka, które uczy się w szkole podstawowej lub ponadpodstawowej i nie ma więcej niż 20 lat (lub 24 – w przypadku dzieci z niepełnosprawnością). Wyprawka 300 plus nie przysługuje natomiast opiekunom dzieci w zerówce i w przedszkolu ani studentom.

Wyprawka 300 plus – na co można ją wydać?

Trzysta złotych nie jest może zawrotną kwotą, ale pieniądze te mogą pomóc w przygotowaniu dziecka do nauki. Choć założenia programu są jasne, w kwestii tego, na co zostaną wydane te środki, rodzice mają pełną swobodę. Można za nie kupić, co tylko się chce.

Każdy rodzic i opiekun najlepiej wie, czego potrzebuje jego dziecko. Za 300 złotych z powodzeniem można kupić plecak, podstawowe artykuły szkolne (jak zeszyty czy przybory matematyczne), urabia i obuwie czy też kilka godzin korepetycji dla powtórzenia materiału.

Dodajmy na koniec, że pieniądze wypłacane są wyłącznie w formie bezgotówkowej, są zwolnione z podatku, nie wliczają się do dochodu i komornik nie może ich zająć.

W ubiegłym roku program Dobry Start – na same wypłaty świadczenia – pochłonął 1,4 mld złotych.

Źródło: gov.pl, inf. własna