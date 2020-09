W sklepie RTV Euro AGD trwa błyskawiczna promocja. Czas ucieka, a gdy licznik wskaże 0:00, uciekną też świetne rabaty. Zobacz, co możesz kupić w cenach niższych niż zwykle.

Błyskawiczna promocja w RTV Euro AGD. Czasem warto się spieszyć

Co możesz? Liczyć na rabaty, jakich jeszcze nie było. Co musisz? Pospieszyć się, jeśli chcesz z nich skorzystać. Tylko dzisiaj do godziny 23.59 trwa wielka wyprzedaż w RTV Euro AGD. W ramach akcji zatytułowanej 48 Godzin Ultra Niskich Cen dziesiątki produktów możesz kupić tak tanio, jak nigdy dotąd.

Sprawdziliśmy to i bez trudu znaleźliśmy dla ciebie kilka świetnych ofert. Zerknij, jeśli akurat szukasz nowego laptopa lub smartfona, rozglądasz się za telewizorem albo też chcesz kupić smartwatcha lub fotel gamingowy.

Laptop i smartfon w dobrych cenach. Sprawdź, ile możesz zaoszczędzić

Jedziemy po kolei, a pierwszy na liście jest laptop. Lenovo Ideapad L340-15IRH Gaming, to – bez większego zaskoczenia – propozycja dla graczy. Nie jest to szczególnie drogi sprzęt, a ma do zaoferowania zaskakująco dużo. Jego sercem jest konkretny procesor Intel Core i5 9300HF, a o odpowiednią wydajność w grach dba karta GeForce GTX 1650. Bez trudu pograsz w nowe tytuły, a 15-calowy ekran Full HD i wygodna klawiatura z podświetleniem zapewnią ci optymalne warunki do rozgrywki. Masz też od razu zainstalowany system, więc o nic nie musisz się martwić. Cena? Teraz tylko 2999 złotych (taniej o 700 zł).

Następny w kolejce jest smartfon. Xiaomi Mi Note 10 Lite z 6 GB pamięci RAM i 64 GB pamięci na pliki to kawał dobrego telefonu. Trafił on zresztą do naszego rankingu modeli do 1500 złotych, bo doceniliśmy 3-dniowy czas działania i szybkie ładowanie, wyśmienity wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości Full HD+, płynne działanie aplikacji i gier oraz więcej niż przyzwoite aparaty z tyłu i z przodu. Ile kosztuje taki smartfon, któremu trudno zarzucić coś poważniejszego? W promocji tylko 1199 złotych (taniej o 300 zł).

A może to już czas na nowy telewizor?

Sprawdź ofertę RTV Euro AGD także wtedy, gdy szukasz nowego telewizora. Samsung QLED QE55Q67TAU to tegoroczna propozycja producenta z Korei, mająca co nieco do zaoferowania zarówno miłośnikom filmów i seriali, kibicom, jak i graczom. Choć ma tylko 50-hercowy wyświetlacz, jakość obrazu 4K HDR nie pozostawia wiele do życzenia, także w bardziej dynamicznych scenach. Szeroką funkcjonalność gwarantują z kolei złącza HDMI i USB oraz system Smart TV, o którym nie można też powiedzieć, że jest nieintuicyjny. Jaka jest cena tego telewizora? Teraz to tylko 2999 złotych (taniej o 500 zł).

Coś dla aktywnych i coś dla siedzących

Kolejną propozycją na naszej liście jest smartwatch. Huawei Watch GT Active to stosunkowo niedrogi zegarek dla osób, które lubią się ruszać i lubią też mieć wszystko pod kontrolą. Na jego 1,39-calowym wyświetlaczu AMOLED pojawiają się informacje na temat liczby postawionych kroków czy pokonanych metrów, ale też prognoza pogody czy powiadomienia o wiadomościach. To wodoszczelny smartwatch wyposażony także w pulsometr, kompas, barometr i GPS, który teraz może być twój już za 399 złotych (taniej o 90 zł).

Dobrze jest się trochę poruszać, ale czasem trzeba zostać w domu i usiąść przy biurku. Odpowiednie warunki do tego zapewni ci wygodny fotel gamingowy. Genesis Nitro 330 to jeden z najtańszych modeli, a teraz możesz zaoszczędzić nawet więcej. Warto go kupić, choćby dla niezłej jakości materiałów, poduszki pod lędźwie, kółek nierysujących podłogi, stonowanego wyglądu, miękkich podłokietników czy regulowanej wysokości. Promocyjna cena fotela wynosi 499 złotych (taniej o 130 zł). Pamiętaj tylko, aby podczas zakupu wprowadzić kod: UNCRR090920.

Oczywiście to jeszcze nie wszystkie przecenione produkty. Pełną ofertę znajdziesz na oficjalnej stronie akcji.

Artykuł powstał we współpracy z RTV Euro AGD.