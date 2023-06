Konsole do gier

Xbox One to konsola, która znajduje się w domach wielu Polaków. Jeśli ty też ją masz, to nie licz już na żadne premiery ze stajni Microsoftu. Gigant przesuwa wszystkie siły na obecną generację.

Matt Booty pełniący funkcję szefa Xbox Game Studios postawił sprawę jasno. W wywiadzie dla Axios stwierdził, że wszystkie siły zostały przesunięte na dziewiątą generację konsol, reprezentowaną przez Xbox Series X oraz Xbox Series S. Oznacza to – ni mniej, ni więcej – że na konsolę Xbox One nie będą już produkowane żadne nowe gry przez studia należące do rodziny Microsoftu.

Czas konsoli Xbox One już minął?

Decyzja o nieprodukowaniu nowych gier na Xbox One nie oznacza oczywiście, że konsola stanie się bezużyteczna. Będzie działać jak dotychczas i wszystkie gry, które już się ukazały, ruszą na niej bez problemu. Ba, zewnętrzne studia pewnie jeszcze przez jakiś czas będą dostarczać nowe tytuły.

Choć decyzja może zmartwić posiadaczy tych urządzeń, nie może ona dziwić. Pamiętajmy, że konsola Xbox One pojawiła się na rynku blisko 10 lat temu – w listopadzie 2013 roku. Jej ulepszona wersja (Xbox One X) trafiła do sklepów cztery lata później, a od prawie trzech lat mamy już kolejną generację – z Xbox Series X i Xbox Series S.

Oba te nowe urządzenia dysponują znacznie większą mocą niż starusieńki już Xbox One. Produkowanie gier z uwzględnieniem 10-letniej konsoli wymaga więc albo kompromisów, albo mnóstwa dodatkowej pracy (związanej z tworzeniem niejako dwóch produkcji równocześnie).

Co ominie posiadaczy Xbox One?

Kilka dni temu Microsoft zorganizował wielki pokaz Xbox Games Showcase. Zaprezentował podczas niego swoje nadchodzące megaprodukcje. Żadna z nich nie trafi na Xbox One i wygląda to, że posiadacze tej starej konsoli mają czego żałować. Ominie ich niezwykle klimatyczne Fable, superrealistyczna Forza Motorsport, emocjonujące Avowed, imponujący Microsoft Flight Simulator 2024 czy też Senua’s Saga: Hellblade II, a więc kontynuacja wyjątkowej gry studia Ninja Theory. Zobacz poniżej podsumowanie najciekawszych zapowiedzi:

A ty jaką konsolę masz w domu?

Źródło: IGN, Axios, The Verge, inf. własna