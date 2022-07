Xiaomi Mi Band 7 Pro to wyjątkowo wypasiona wersja najnowszej generacji jednej z najpopularniejszych opasek monitorujących aktywność i zdrowie. Najważniejsza wiadomość: doczekaliśmy się GPS-a na pokładzie.

Xiaomi Mi Band 7 Pro: oficjalna zapowiedź opaski

Niedawno ujrzeliśmy opaskę Xiaomi Mi Band 7 i trochę się rozczarowaliśmy – głównie ze względu na brak jakichkolwiek konkretniejszych różnic względem poprzedniczki. Okazało się jednak, że była to tylko przystawka. Właśnie dziś zaprezentowana została bowiem wypasiona wersja o nazwie Xiaomi Mi Band 7 Pro.

Szerszy ekran od razu rzuca się w oczy

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami opaska Xiaomi Mi Band 7 Pro ma nieco większy (a zdecydowanie szerszy) wyświetlacz i pasek z klamrą – te elementy upodabniają ją do smartwatcha. Duży ekran ma jednak przede wszystkim umożliwić wygodniejsze odczytywanie informacji, jakie gromadzi urządzenie oraz korzystanie z rozmaitych aplikacji sportowych (a łącznie trybów będzie aż 117).

Konkretnie mamy tu do czynienia z 1,64-calowym wyświetlaczem typu AMOLED o zagęszczeniu pikseli na poziomie 326 PPI i z obsługą trybu Always-On. Ramka wokół panelu jest natomiast metalowa – to też wypada docenić.

To pierwsza opaska Mi Band z GPS-em

Najważniejszą z nowości jest jednak (nareszcie!) wbudowany moduł GPS (z obsługą sieci GPS, GLONASS, Galileo, Beidou i QZSS), który pozwoli na wygodną nawigację i precyzyjne pomiary bez konieczności noszenia ze sobą smartfona. Warto dodać, że Xiaomi Mi Band 7 Pro ma również na pokładzie moduł NFC do płatności zbliżeniowych poprzez system Xiaomi Pay (to jednak widzieliśmy już u poprzedniczki).

Poza tym Mi Band 7 Pro oferuje to, co wariant bez „Pro” w nazwie: pulsometr, pulsoksymetr, monitor snu, powiadomienia z telefonu, sterowanie odtwarzaczem muzycznym i aparatem czy też funkcję „znajdź mój telefon”, a do tego akumulator na 6-12 dni pracy (w zależności od intensywności) i konstrukcję wodoszczelną w klasie 5 ATM.

Ile kosztuje Xiaomi Mi Band 7 Pro? - cena

Początkowo cena opaski Xiaomi Mi Band 7 Pro wyniesie 379 juanów, by później wzrosnąć o 20 juanów, co przy prostym przeliczeniu daje odpowiednio 256 i 269 złotych. Spodziewamy się jednak, że przyjdzie nam za nią zapłacić nie mniej niż 300 zł.

Źródło: Xiaomi, XDA-developers, informacja własna