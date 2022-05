Xiaomi Mi Band 7 nie przynosi rewolucji, ale też chyba mało kto jej oczekiwał. Co dokładnie będzie miała do zaoferowania?

Xiaomi Mi Band 7 po premierze

Oficjalne ujawnienie przez Xiaomi nowego urządzenia wearables nie jest szokiem dla chociaż odrobinę zainteresowanych branżą mobilną. Zgodnie z tym co sygnalizowaliśmy nie dalej jak wczoraj, chiński producent pochwalił się udoskonaloną wersją może nie najlepszej, ale z pewnością jednej z najpopularniejszych opasek sportowych na rynku.

Podobnie jak w przypadku poprzednich generacji, kolejny numerek nie przynosi rewolucji. Zmiany jednak są, tym razem widoczne także na pierwszy rzut oka. Układając Xiaomi Mi Band 7 obok zeszłorocznych modeli [Xiaomi Mi Band 6 i Xiaomi Mi Band 6 NFC - przyp. red.] od razu dostrzeżmy, o co chodzi.

Xiaomi Smart Band 7 ma większy i lepszy ekran. Co jeszcze?

Najnowszy gadżet chińskiego producenta może pochwalić się ekranem o przekątnej 1,62 cala, zamiast 1,56 cala. Nadal mowa o panelu AMOLED z zagęszczeniem pikseli na poziomie 326 ppi, ale jednocześnie o wyższej jasności. Tak przynajmniej brzmią obietnice, które skupiają się też na podobno znacząco odświeżonym interfejsie. Większy ekran miał dać znacznie szersze pole do popisu i tym samym finalnie zapewniać użytkownikom wyższy komfort obsługi. Czy tak będzie przekonamy się dopiero po testach. Do wyboru ma pojawić się ponad 100 nowych tarcz zegarka, także dynamicznych, oraz funkcja Always On Display.

Znacząco urosła również bateria, która w Xiaomi Mi Band 7 cechuje się pojemnością 180 mAh. Trudno jednak deklarować, że przełoży się to na dużo dłuższe czasy pracy względem poprzedniczek. Ta kwestia też dopiero się wyjaśni, producent deklaruje czas pracy sięgający maksymalnie 15 dni.

Specyfikacja nowej opaski obejmuje też 120 obsługiwanych trybów sportowych, pulsometr, mierniki spalanych kalorii oraz SpO2, a także poziomu stresu oraz jakości snu i wodoszczelność zgodną z klasą 5ATM. Czego jej brakuje? Ze wstępnych informacji wynika, że przynajmniej modułu GPS.

Cena opaski Xiaomi Mi Band 7. Póki co ta chińska

Xiaomi Mi Band 7, na rynku chińskim, będzie dostępna od 31 maja w dwóch wariantach - podstawowym oraz z NFC. Ich ceny będą wynosić odpowiednio 249 juanów oraz 299 juanów.

W prostym przeliczeniu daje nam to około 160 złotych i około 190 złotych. Trudno jednak oczekiwać, że w przypadku pojawiania się opaski w oficjalnej polskiej dystrybucji nie będzie drożej. Będzie. Pytanie tylko o ile.

Źródło: Xiaomi