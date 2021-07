Xiaomi Mi Electric Scooter 3 to nowa hulajnoga z serii, która cieszy się olbrzymią popularnością na całym świecie i w Polsce też. Po raz kolejny to, co przygotowali Chińczycy, może się podobać.

Oto nowa hulajnoga Xiaomi: Mi Electric Scooter 3

Xiaomi Mi Electric Scooter 3 to najmłodsza członkini znanej i lubianej rodziny hulajnóg elektrycznych o wyjątkowo atrakcyjnym stosunku ceny do oferowanych możliwości. Na całym świecie pojazdów spod tego znaku sprzedały się już ponad 4 miliony, a ten nowy model może znacząco poprawić ten wynik.

Wyposażona w 600-watowy silnik elektryczny hulajnoga rozpędza się do 25 km/h i pozwala przejechać do 30 km między ładowaniami. Jak zapewnia producent – bez żadnych problemów pokonuje podjazdy (do 16%) i typowe miejskie wyboje. A czym różni się od swojej poprzedniczki?

Xiaomi Mi Electric Scooter 3 vs Mi Electric Scooter 2

Zmian w żadnym razie nie można nazwać rewolucyjnymi, ale trudno też ocenić je inaczej niż pozytywnie. Po pierwsze: hulajnoga ma zmodyfikowaną, składaną „na trzy” konstrukcję z aluminium, co sprawiać ma po prostu, że przenoszenie jej w rękach ma być jeszcze wygodniejsze i bezproblemowe niż do tej pory. Dodajmy, że waży 13 kilogramów.

Po drugie i trzecie: producent zdecydował się na wdrożenie rozwiązań, zwiększających bezpieczeństwo. Z tyłu pojawił się nowy hamulec tarczowy z dwoma zaciskami, a kluczową nowinką jest regeneracyjny system przeciwpoślizgowy E-ABS, który dotąd był zarezerwowany dla modelu z dopiskiem „PRO”. Nie zabrakło też, rzecz jasna, oświetlenia z przodu, tyłu i po bokach.

Ile kosztuje Xiaomi Mi Electric Scooter 3?

Od razu poznaliśmy europejską cenę tej nowej hulajnogi. Tak jak w przypadku jej poprzedniczek, może się ona podobać – konkretnie za Xiaomi Mi Electric Scooter 3 zapłacimy 449 euro. Do wyboru są dwa warianty kolorystyczne: czarny i szary.

Źródło: Xiaomi Polska, informacja własna