Co przydałoby Ci się bardziej - rower elektryczny czy hulajnoga elektryczna? Rower jest bardzo praktyczny, może przewozić ładunek na bagażniku, ma wygodne siodełko i jest składany. Hulajnoga jest za to bardziej zwrotna, łatwiejsza w przenoszeniu i tańsza. Oto nasze porównanie.

Rower elektryczny czy hulajnoga elektryczna? Funbike E-COMPACT 2.0 vs Funscooter F10 MAX

Hulajnogi elektryczne znam i lubię, bo przydają się na krótkich dystansach, albo do rekreacyjnej jazdy. Dotychczas jednak nie korzystałem z roweru z takim napędem i muszę przyznać, że zafascynowało mnie to, jak genialny jest to pomysł. Zobacz nasze wideo na którym prezentujemy dwa małe, miejskie elektryczne pojazdy: e-hulajnogę Funscooter F10 MAX i e-rower Funbike E-COMPACT 2.0.

Nie musisz pedałować, ale możesz!

Chcesz ruszać nogami tak jak w zwykłym rowerze? Nie ma problemu! Zmęczyłeś się i chcesz jechać bez pedałowania? Też masz taką możliwość. Rower będzie cię wspomagać podczas jazdy i nie tylko.

Jeśli na twojej drodze znajdzie się przeszkoda, np. duże wzniesienie pod które nie chcesz podjeżdżać, to możesz skorzystać z trybu walk assist, dzięki wygodnemu akceleratorowi umieszczonemu po prawej stronie kierownicy. Z wykorzystaniem akceleratora podprowadzisz rower z prędkością do 6 km/h. Poza drogami publicznymi, na własną odpowiedzialność, możesz zmienić prędkość akceleratora.

Funbike E-COMPACT 2.0 spisuje się bardzo dobrze w mieście, ale nadaje się też na dłuższe trasy. Przejedzie nawet ponad 100 km w trybie wspomagania, a ile na samym akumulatorze? O tym dowiecie się z powyższego filmu.

Wspomaganie działa po prostu fenomenalnie i ma aż 6 stopni regulacji. W każdym z nich znacząco odciąża nogi i zmniejsza zmęczenie. Jeśli chcecie, to na najwyższej opcji możecie osiągnąć 45 km/h wraz z pedałowaniem lub do 25 km/h bez pedałowania. Na niewielkim, miejskim rowerze, który ma 20-calowe koła! Wielokilometrowa trasa nie jest ani trochę męcząca.

Funbike E-COMPACT 2.0 ma składaną ramę, składaną i regulowaną kierownicę, a także miękkie i szerokie siodełko, również regulowane na wysokość w dużym zakresie. Rower jest kompaktowy ale ja ze wzrostem 184 cm czułem się na nim bardzo komfortowo. Ma też bagażnik z nośnością 25 kg, światła, odblaski i podświetlany wyświetlacz na kierownicy.

Dojazd do pracy, albo chillout w parku

Hulajnoga Funscooter F10 MAX to rzecz jasna zupełnie inny typ pojazdu. My polecamy ją do rekreacyjnej jazdy po parkach, albo krótszych dojazdów w mieście. Oczywiście jeśli ktoś chce, to może przejechać na tej hulajnodze nawet ponad 60 kilometrów, ale w praktyce taki “skuterek” lepiej nadaje się do szybkich wypadów do sklepu po małe zakupy, albo po prostu dojazdu do biura.

Jest mniejsza i trochę lżejsza od roweru, co w połączeniu ze składaną i blokowaną kierownicą umożliwia łatwiejsze przenoszenie. Z kolei mniejsze koła i krótszy ich rozstaw zapewniają lepszą zwrotność, a silnik mocy szczytowej 700 W gwarantuje dobrą dynamikę jazdy.

Zobaczcie nasze wideo i dajcie znać w komentarzach co sądzicie o tych miejskich pojazdach elektrycznych. Którego wybralibyście dla siebie?