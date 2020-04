Xiaomi Mi Note 10 Lite ma być alternatywą dla osób zainteresowanych Xiaomi Mi Note 10 lub Xiaomi Mi Note 10 Pro, ale posiadających mniej zasobny portfel. Ma na to szanse, chociaż jest jedno ale.

Xiaomi Mi Note 10 Lite to ciekawy średniak

Obydwa droższe modele, a więc Xiaomi Mi Note 10 i Xiaomi Mi Note 10 Pro można już od pewnego czasu znaleźć w polskich sklepach. Początkowo oferowane były w cenach odpowiednio 2499 złotych oraz 2799 złotych, obecnie można wyrwać je nieco taniej. Licząc na znacznie mniejszy wydatek trzeba będzie postawić właśnie na zaprezentowanego dziś Xiaomi Mi Note 10 Lite.

W podstawowym wariancie 6 GB RAM + 64 GB, który zawita do polskich sklepów został on wyceniony na 349 euro. Wprawdzie producent nie podał jeszcze polskiej ceny, ale z informacji na oficjalnej stronie sieci Plus wynika, że Xiaomi Mi Note 10 Lite będzie kosztował 1599 złotych. I wypada stwierdzić, że będzie to dobra oferta dla większości osób. Dlaczego?

Okazuje się, że względem droższych modeli zaszło tu niewiele zmian. Tak naprawdę zredukowano tylko i aż zasoby pamięci oraz aparat fotograficzny. Ten ostatni element dość znacznie. Xiaomi Mi Note 10 Lite został wyposażony w moduł składający się z obiektywów głównego 64 Mpix (Sony IMX686) + szerokokątnego 8 Mpix, do pomiary głębi 5 Mpix oraz do zdjęć makro 2 Mpix.

Może być to pewnym zaskoczeniem, ponieważ Xiaomi Mi Note i Xiaomi Mi Note Pro kładą nacisk właśnie na aspekt foto. A innych poważnych cięć tutaj nie stwierdzono. Zachowano bowiem chociażby wyświetlacz AMOLED, procesor Qualcomm Snapdragon 730G czy baterię 5260 mAh z szybkim ładowaniem 30W.

Specyfikacja techniczna Xiaomi Mi Note 10 Lite prezentuje się bardzo solidnie

Android 10 z MIUI 11

wyświetlacz AMOLED 6.47 cala, Full HD+ (2340 x 1080 pikseli)

ośmiordzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 730G, Adreno 618

6 GB pamięci RAM

64 GB / 128 GB pamięci wewnętrznej (UFS 2.1)

kamera główna 64 Mpix (Sony IMX686) + 8 Mpix 120° + 5 Mpix + 2 Mpix

kamera przednia 32 Mpix f/2.0

Bluetooth 5.0, WiFi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), NFC

dual SIM

bateria 5260 mAh, szybkie ładowanie 30W

rozpoznawanie twarzy, czytnik linii papilarnych

wymiary 157.8×74.2×9.67 mm

waga 208 g

Xiaomi Mi Note 10 Lite vs Galaxy Note 10 Lite vs iPhone SE (2020)

Podczas prezentacji producent nie bał się odważnych stwierdzeń i porównań. Za takowe można chyba uznać zestawienie Xiaomi Mi Note 10 Lite ze smartfonami Galaxy Note 10 Lite oraz iPhone SE (2020). Jak możecie się domyślić, to właśnie ten pierwszy wypadł tu najlepiej. Papier wszystko przyjmie? A może zgadzacie się z takimi wnioskami?

Co sądzicie o Xiaomi Mi Note 10 Lite? Czy biorąc pod uwagę jego specyfikację oraz cenę już teraz można wróżyć mu spory sukces?

Źródło: Xiaomi

