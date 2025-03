Premierze Xiaomi Ultra 15 asystują inne urządzenia: nowe słuchawki bezprzewodowe, smartwatch, tablety oraz opaskę sportową. Wszystko utrzymane w duchu inteligentnego i stylowego życia, gdzie użytkownikom asystują zaawansowane technologie.

Prawdziwy wysypa nowości. Nie dość, że Samsung pokazał trzy nowe smartfony, to teraz Xiaomi dokłada swoje. Oto kilka nowych urządzeń, które mogą okazać się przydatne w codziennym życiu użytkowników: od słuchawek, przez smartwatch i opaski sportowe, po tablety w kilku wersjach. Daniem głównym jest rzecz jasna oficjalna premiera Xiaomi 15 Ultra.

Premiera Xiaomi 15 i Xiaomi 15 Ultra

Xiaomi 15 i Xiaomi 15 Ultra oficjalnie debiutują i wchodzą do Polski. Mimo podobieństw, smartfony różnią się zastosowanymi aparatami. Oba mają 50-megapikselowe obiektywy główne, teleobiektywy i ultraszerokokątne, ale wersja Ultra wykorzystuje różne sensory w każdym z nich, co ma zapewnić lepszą jakość zdjęć. Dodatkowo, Xiaomi 15 Ultra wyposażony jest w czwarty obiektyw – 200-megapikselowy peryskopowy z zoomem 4,3x, który dominuje na dużym module aparatu z tyłu urządzenia.

rozwiń

Mocniejsza wersja oferuje panel LTPO AMOLED 120 Hz o przekątnej 6,73 cala, Układ Snapdragona 8 Elite, 16 GB RAM LPPDDR5x, baterię 5410 mAh z ładowaniem przewodowym 90 W i bezprzewodowym 80 W. To zdecydowanie jedna z najważniejszych premier tego roku, ale Xiaomi ma więcej asów w rękawie. Oto one.

Xiaomi Buds 5 Pro i Xiaomi Buds Pro (Wi-Fi)



Xiaomi Buds 5 Pro

Przyjrzyjmy się najpierw słuchawkom. Xiaomi Buds 5 Pro to pół-douszne słuchawki bezprzewodowe, które korzystają z technologii Snapdragon Sound Technology Suite oraz Qualcomm aptX Lossless. Dzięki temu oferują dźwięk o jakości 48kHz/24bit i wysoką przepustowość transmisji do 2.1Mbps.

Urządzenie zostało wyposażone w system podwójnego wzmacniacza współosiowego z trzema przetwornikami, co pozwala na szerokie odwzorowanie dźwięków – od głębokich basów po dobrze wyważone tony średnie. Dodatkowo, technologia Harman Golden Ear Team umożliwia precyzyjne dostrojenie brzmienia, oferując dwa profesjonalnie opracowane profile EQ, które podnoszą jakość wrażeń słuchowych Xiaomi Buds 5 wykorzystują hybrydową, aktywną redukcję szumów (ANC) o skuteczności do 55 dB, dzięki czemu dostosowują się do różnych warunków otoczenia, skutecznie eliminując rozpraszające dźwięki.

Słuchawki zaprojektowano z myślą o codziennym komforcie – umożliwiają jednoczesne połączenie z dwoma urządzeniami, oferują personalizację dźwięku przestrzennego i zapewniają długi czas pracy na baterii. W pełni naładowane etui pozwala korzystać ze słuchawek nawet przez 40 godzin, a szybkie ładowanie przez 10 minut zapewnia do 4,5 godziny nieprzerwanego odtwarzania.



Xiaomi Buds 5 Pro

Co dalej? Xiaomi Buds 5 Pro zostały wyposażone w funkcję nagrywania dźwięku, która umożliwia szybkie rejestrowanie ważnych rozmów – wystarczy trzykrotnie nacisnąć przycisk na etui. Jest to szczególnie przydatne podczas spotkań lub w sytuacjach, gdy trzeba błyskawicznie zapisać istotne informacje.

Słuchawki oferują także tłumaczenie i transkrypcję wspierane przez sztuczną inteligencję, zapewniając płynną komunikację w różnych językach za pomocą prostych gestów. Intuicyjne sterowanie dotykowe pozwala również na odtwarzanie muzyki, zarządzanie połączeniami, regulację ANC, aktywację asystenta głosowego oraz wygodne dostosowanie głośności.

Xiaomi Buds 5 Pro (Wi-Fi)

Do sprzedaży trafiają także Xiaomi Buds 5 Pro (Wi-Fi) – pierwsze słuchawki douszne, które łączą bezpośrednie połączenie Wi-Fi z bezstratną jakością dźwięku na najwyższym poziomie. Dzięki technologii Snapdragon Sound Technology Suite oraz Qualcomm XPAN, Xiaomi Buds 5 Pro (Wi-Fi) zapewniają bezstratną transmisję 96 kHz/24 bity przy przepustowości do 4,2 Mb/s, oferując wyjątkowo czyste i szczegółowe brzmienie. Słuchawki dostępne są w trzech wariantach kolorystycznych: White, Titanium i Black.

Xiaomi Watch S4

Xiaomi Watch S4

Xiaomi Watch S4 wyposażono w 1,43-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości 466 x 466, zagęszczeniu pikseli 326 ppi i odświeżaniu 60 Hz, co zapewnia wyjątkowo płynne i szczegółowe wrażenia wizualne.Dzięki jasności szczytowej na poziomie 1500 nitów HBM ekran pozostaje czytelny nawet w pełnym słońcu, a bateria pozwala na nieprzerwaną pracę przez 15 dni. Z myślą o wszechstronności, Xiaomi Watch S4 oferuje wymienne ramki i paski, umożliwiając łatwą personalizację oraz dostosowanie zegarka do indywidualnego stylu użytkownika.

Dodatkowo, zegarek oferuje funkcjonalne tarcze dostosowane do różnych potrzeb. Tarcza Clearheaded automatycznie monitoruje poziom stresu, prezentując go w formie intuicyjnych emoji, natomiast Wild Walker na bieżąco aktualizuje wskaźniki kierunku i wysokości, co z pewnością przypadnie do gustu miłośnikom górskich wędrówek Xiaomi Watch S4, oparty na udoskonalonym autorskim algorytmie, oferuje całodobowe monitorowanie kluczowych parametrów zdrowotnych, takich jak tętno, poziom tlenu we krwi, poziom stresu oraz jakość snu.

Xiaomi Watch S4

Dzięki dokładności pomiaru tętna na poziomie 98% użytkownik otrzymuje rzetelną i kompleksową analizę swojego stanu zdrowia, a dodatkowo w zaledwie minutę może wygenerować szczegółowy raport zdrowotny. Zaawansowana technologia L1+L5 GNSS oraz ponad 150 trybów sportowych umożliwiają precyzyjne śledzenie lokalizacji i wyników treningowych na świeżym powietrzu. Xiaomi Watch S4 jest w pełni kompatybilny z Xiaomi Smart Hub, co pozwala na płynną integrację i zarządzanie smartfonami, tabletami, słuchawkami oraz inteligentnymi urządzeniami smart home.

Dzięki zaawansowanej łączności użytkownicy mogą z łatwością odnaleźć swój smartfon lub tablet za pomocą funkcji dzwonienia, zdalnie robić zdjęcia, kontrolować ustawienia słuchawek oraz monitorować poziom naładowania połączonych urządzeń w czasie rzeczywistym. Zegarek obsługuje także szybkie gesty, takie jak pstryknięcie palcami, aby odrzucić połączenie lub powiadomienie, co zwiększa codzienną wygodę i czyni go inteligentnym, a zarazem stylowym towarzyszem każdego dnia.

Xiaomi Pad 7 i Pad 7 Pro

Xiaomi Pad 7

Xiaomi wprowadza do sprzedaży nowe tablety: Xiaomi Pad 7 i Xiaomi Pad 7 Pro. Seria Xiaomi Pad 7 została zaprojektowana z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, co umożliwia płynną i efektywną wielozadaniowość.

Oba modele wyposażono w 11,2-calowy wyświetlacz 3,2K o proporcjach 3:2, z adaptacyjnym HDR i certyfikatami TÜV Rheinland. Ekran obsługuje 68 miliardów kolorów, oferuje odświeżanie do 144 Hz, a jego zagęszczenie pikseli wynosi 345 ppi. Urządzenia są niezwykle lekkie – ważą 500 gramów i mają 6,18 mm grubości. Cztery wbudowane głośniki z Dolby Atmos gwarantują immersyjny dźwięk, a system Xiaomi HyperOS 2 wraz z technologiami HyperAI i HyperConnect podnosi produktywność na jeszcze wyższy poziom.

Seria Xiaomi Pad 7, zintegrowana z Xiaomi HyperAI, oferuje inteligentne narzędzia, które zwiększają produktywność, takie jak AI Writing, AI Speech Recognition i AI Art z Mi Canvas.

Dzięki AI Calculator użytkownicy mogą rozwiązywać złożone obliczenia wspomagane sztuczną inteligencją, a technologia Xiaomi HyperConnect zapewnia płynną integrację między urządzeniami. Funkcja NFC Sharing umożliwia szybki dostęp do Xiaomi Share, co pozwala na wygodne przesyłanie plików i błyskawiczne parowanie urządzeń. Dodatkowo, Home screen+ 2.0 pozwala na korzystanie z dwóch aplikacji mobilnych bezpośrednio na ekranie tabletu, zwiększając komfort i efektywność pracy.

Xiaomi Pad 7

Współpracujące ze sobą kamery w smartfonie i tablecie umożliwiają jednoczesne nagrywanie w aplikacjach, co usprawnia prowadzenie prezentacji i zdalnych spotkań.Tablety oferują także tryb stacji roboczej, który przekształca interfejs w układ przypominający klasyczny pulpit. Dzięki obsłudze pływających okien i możliwości regulowania rozmiaru aplikacji, użytkownicy mogą komfortowo zarządzać wieloma zadaniami jednocześnie, co sprawia, że urządzenie spełnia wymagania nawet profesjonalnych zastosowań.

Xiaomi Pad 7 Pro został wyposażony w wydajną platformę mobilną Snapdragon 8s Gen 3, zapewniającą wysoką moc obliczeniową i płynną pracę. Tablet posiada przednią kamerę 32 MP AON oraz tylną kamerę 50 MP, co pozwala na szczegółowe zdjęcia i wysokiej jakości wideorozmowy. Dzięki obsłudze Wi-Fi 7 oraz baterii o pojemności 8850 mAh z technologią HyperCharge 67 W, pełne naładowanie urządzenia zajmuje jedynie 79 minut. Konstrukcja tabletu opiera się na aluminiowej obudowie unibody, która łączy elegancki wygląd z solidną trwałością.

Xiaomi Pad 7 Pro

Xiaomi Pad 7 został wyposażony w tylną kamerę 13 MP oraz przednią kamerę 8 MP, zapewniając dobrą jakość zdjęć i wideorozmów. Za jego wydajność odpowiada platforma Snapdragon 7+ Gen 3, a obsługa Wi-Fi 6E gwarantuje szybkie połączenie z internetem. Tablet wspiera także 45W turboładowanie, umożliwiając szybkie uzupełnianie energii.

Oba modele z serii Xiaomi Pad 7 oferują szeroki wybór akcesoriów, w tym klawiaturę Xiaomi Pad 7 / 7 Pro Focus Keyboard z podświetlanymi i regulowanymi klawiszami oraz Xiaomi Focus Pen, dostępny także w kolorze białym. Rysik zapewnia niskie opóźnienie oraz 8192 poziomy nacisku, co pozwala na precyzyjne pisanie i rysowanie. Dodatkowo, urządzenia można zabezpieczyć dedykowanym etui ochronnym Xiaomi Pad 7 / 7 Pro Cover, które zwiększa komfort użytkowania i chroni sprzęt przed uszkodzeniami.

Xiaomi Smart Band 9 Pro

Xiaomi Smart Band 9 Pro

Teraz dostępny w eleganckim, uniwersalnym wariancie Cream White, Xiaomi Smart Band 9 Pro łączy stylowy design z zaawansowanymi funkcjami fitness.Urządzenie posiada czworokątny wyświetlacz AMOLED o wyjątkowo wąskich krawędziach i 77-procentowym stosunku ekranu do obudowy, co zapewnia immersyjne wrażenia wizualne. Wysoka rozdzielczość 336 x 480 oraz automatyczna regulacja jasności z maksymalną wartością 1200 nitów gwarantują czytelność ekranu w każdych warunkach. Bateria o pojemności 350 mAh umożliwia nawet 21 dni pracy, czyniąc Xiaomi Smart Band 9 Pro niezawodnym wsparciem dla aktywnych użytkowników.

Xiaomi Smart Band 9 Pro wprowadza znaczące usprawnienia względem poprzedniej generacji, oferując 15-procentową poprawę dokładności monitorowania tętna, poziomu tlenu we krwi oraz poziomu stresu.Urządzenie zapewnia również profesjonalne śledzenie snu, generując szczegółowe raporty oraz sugestie dotyczące poprawy jego jakości. Obsługuje ponad 150 trybów sportowych i został wyposażony we wbudowany GNSS, który umożliwia precyzyjną nawigację satelitarną. Nowością są także animacje 3D, pomagające w prowadzeniu treningów, oraz wbudowany kompas, który wspiera nawigację podczas wędrówek i biegów na świeżym powietrzu.

Xiaomi Smart Band 9 Pro

Zaprojektowany z myślą o funkcjonalności i estetyce, Xiaomi Smart Band 9 Pro oferuje szeroki wybór pasków, w tym TPU, skórzane i magnetyczne, pozwalając użytkownikom dopasować urządzenie do swojego stylu.

Ceny rekomendowane i dostępność

Xiaomi Watch S4 w kolorze czarnym - 699 zł.

Xiaomi Watch S4 w kolorze rainbow - 749 zł.

Xiaomi Buds 5 Pro w kolorze białym - 749 zł.

Xiaomi Buds 5 Pro w kolorze Titanium - 749.

Xiaomi Buds 5 Pro Wi-Fi w kolorze czarnym - 869 zł.

Xiaomi Smart Band 9 Pro w kolorze białym - 389 zł

Ceny rekomendowane i dostępność Xiaomi Pad 7

Xiaomi Pad 7 będzie dostępny w trzech wersjach kolorystycznych Grey, Blue i Green.

Xiaomi Pad 7 Pro będzie dostępny w dwóch wersjach kolorystycznych Grey i Blue.

Xiaomi Pad 7 dostępny będzie w dwóch wariantach:

8+256 w cenie rekomendowanej 1999 zł ze zniżką 200 zł i etui w prezencie między 2 a 30 marca

8+128 w cenie rekomendowanej 1799 zł

Xiaomi Pad 7 Pro dostępny będzie w wariancie:

12+512 w cenie rekomendowanej 2699 zł ze zniżką 100 zł i rysik w prezencie między 2 a 30 marca.

Źródło: Xiaomi, źródło zdjęć: Xiaomi