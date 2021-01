Większość youtuberów musi się zadowolić niewielkimi pieniędzmi, ale ich samych jest naprawdę dużo. Jest też garstka takich, którzy w googlowskim serwisie zarabiają miliony. To wszystko razem składa się na naprawdę imponującą sumę.

Ile YouTube płaci twórcom? To olbrzymie pieniądze

Susan Wojcicki, stojąca za sterami okrętu imieniem YouTube, ujawniła w ostatnim liście otwartym, że youtube'owi twórcy i mediowi gracze działający w obrębie tego serwisu otrzymali łącznie ponad 30 miliardów dolarów w ciągu ostatnich trzech lat.

W ramach ciekawostek Wojcicki podała, że liczba nowych kanałów w programie partnerskim YouTube (umożliwiającym zarabianie na filmach) była dwa razy wyższa w 2020 roku niż rok wcześniej, a serwis w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy przyczynił się do wzrostu PKB Stanów Zjednoczonych o około 16 miliardów dolarów, co można by przełożyć na 345 tysięcy pełnoetatowych miejsc pracy.

Gdy zsumuje się kwoty, to wychodzi naprawdę dużo, ale ile realnie zarabiają poszczególni twórcy? Bardzo trudno jest odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ jest naprawdę różnie. W Polsce niewielkie kanały muszą zadowolić się kilkudziesięcioma złotymi miesięcznie, ci popularniejsi bez problemu wyciągają od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Oczywiście w przypadku topki mowa jest już o zupełnie innych pieniądzach, co widać choćby po poniższym rankingu…

Ile w 2020 roku zarobili najpopularniejsi youtuberzy na świecie? Ryan Kaji - 29,5 miliona dolarów

Mr. Beast - 24 miliony dolarów

Dude Perfect - 23 miliony dolarów

Rhett and Link - 20 milionów dolarów

Markiplier - 19,5 miliona dolarów

Preston Arsement - 19 milionów dolarów

Nastya - 18,5 miliona dolarów

Blippi - 17 milionów dolarów

David Dobrik - 15,5 miliona dolarów

Jeffree Star - 15 milionów dolarów

Na koniec pytanie do ciebie: który youtuber (polski lub zagraniczny) zasługuje według ciebie na to, by zająć miejsce któregoś z wyżej wymienionych twórców w rankingu tych najlepiej zarabiających.

Źródło: Google Blog, The Verge, Fox Business, Forbes, informacja własna

