Oglądanie YouTube’a na telewizorze stanie się dużo bardziej uciążliwe. Oficjalnie zapowiedziano, że seanse będą poprzedzane długimi reklamami, których w dodatku nie będzie można pominąć.

YouTube na telewizorze z niepomijalnymi reklamami

Nadciągają długie, 30-sekundowe reklamy, których nie będzie można pominąć. Już niebawem trafią do aplikacji YouTube na telewizorach Smart TV. Zanim rozpoczniesz seans, będziesz więc musiał poczekać pół minuty, chyba że masz wykupiony pakiet YouTube Premium – wtedy żadnych reklam nie uświadczysz.

Do tej pory wyświetlały się pojedyncze lub dwie reklamy trwające kilka sekund (lub dłuższe, ale wówczas z możliwością pominięcia). Półminutowe, niepomijalne reklamy to coś, co brzmi bardzo uciążliwie. Najpewniej jest kolejnym sposobem Google’a, by zachęcić nas do opłacania wspomnianego abonamentu. Kilka dni temu zapowiedziano też, że YouTube na komputerach będzie blokować adblocki – osoby korzystające z narzędzi do blokowania reklam stracą możliwość oglądania filmów (aż nie wyłączą tych wtyczek).

Reklamy pojawią się też, gdy wciśniesz pauzę

Co gorsza, to jeszcze nie koniec zmian w YouTube na Smart TV. Gdy zatrzymasz odtwarzanie filmu, zostanie on zminimalizowany, a główną część ekranu zajmie reklama. Zniknie ona dopiero, gdy wznowisz odtwarzanie filmu lub gdy wyłączysz ją ręcznie – w tym miejscu na szczęście ta opcja będzie dostępna.

Źródło: YouTube Blog, Phandroid