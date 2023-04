YouTube Premium to ciekawa opcja, choć nieciekawie wyceniona. Teraz firma Google dodaje więcej benefitów – ku uciesze użytkowników.

Choć sam abonament jest miłym dodatkiem, to wielu użytkowników twierdzi, że cena YouTube Premium nie jest uzasadniona funkcjonalnością. Faktycznie – przeszło dwie dyszki za samo wyłączenie reklam, tryb offline i słuchanie przy wyłączonym ekranie to dość sporo. Firma Google postanowiła to jednak zmienić i nie podwyższając ceny zaoferować więcej.

Kolejki i wspólne oglądanie w YouTube Premium

Jedną z nowych funkcji dla abonentów YouTube Premium jest możliwość tworzenia kolejki odtwarzania w aplikacji mobilnej. Do tej pory jedyną możliwością zakolejkowania filmów było utworzenie listy odtwarzania – teraz staje się to szybsze, prostsze i mniej uciążliwe.

Kolejna nowinka sprawia, że będziemy mogli oglądać filmy razem ze znajomymi, ciesząc się wspólnym doświadczeniem. Na razie jest ona dostępna poprzez Google Meet, ale z czasem dotrze też na urządzenia Apple (jako SharePlay w obrębie FaceTime’a).

„Lepsze Full HD” na YouTube

W systemie iOS dostępna staje się za to (testowana od jakiegoś czasu) opcja 1080p Premium. Chodzi o takie „lepsze Full HD”, to znaczy możliwość odtwarzania treści z wyższym bitrate’em, co przekłada się bezpośrednio na wyższą ostrość wideo, szczególniej o dużej dynamice.

Ta ostatnia funkcja będzie początkowo dostępna tylko na iPhone’ach, ale niebawem ma zostać udostępniona także na komputerach. Firma Google nie podała jeszcze daty premiery na smartfonach z Androidem, ale można się domyślać, że nie będzie trzeba długo na to czekać.

YouTube Premium daje więcej dobrego

Abonenci YouTube Premium mogą już też korzystać z funkcji kontynuowania oglądania w miejscu, w którym skończyli – niezależnie od urządzenia. „Inteligentne pobieranie” sprawia natomiast, że serwis automatycznie dodaje do biblioteki filmy, które mogą nas zainteresować (oczywiście tylko wtedy, gdy jesteśmy w zasięgu Wi-Fi).

I to już wszystko, czym Google chce zachęcić kolejne osoby do tego, by dołączyły do 80 milionów aktywnych abonentów YouTube Premium. Czas pokaże, czy skutecznie.

Źródło: YouTube Blog