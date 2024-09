YouTube dostosowuje algorytm do nowych standardów. Celem jest ograniczenie proponowanych filmów, które pokazują wyidealizowany wygląd lub przedstawiają agresywne postawy. Ograniczenia dotyczą nastolatków.

W sieci wszyscy są piękni, uśmiechnięci, zdrowi i rzecz jasna bogaci. Słowem: miejsce doskonałe. Ten wyidealizowany obraz może zaburzać prawidłowe postrzeganie samego siebie. Zwłaszcza młodzi odbiorcy, w okresie dojrzewania, mogą mieć z tym problem. Giganci branży również widzą zagrożenie - YouTube zmieni się na naszych oczach.

YouTube podejmuje kroki mające na celu ochronę młodych użytkowników przed negatywnym wpływem treści idealizujących pewne poziomy sprawności fizycznej, masy ciała lub cechy fizyczne. Oficjalny komunikat nie pozostawia złudzeń - platforma dąży do zapobiegania polecenia nastolatkom filmów, które mogą promować niezdrowe standardy urody lub zachowania, nawet jeśli te treści nie naruszają wytycznych serwisu.

YouTube ograniczy te treści

Takie treści nadal są dostępne - mowa jedynie o ich ograniczeniu przez system proponowanych nagrań. Decyzja ta jest odpowiedzią na ostrzeżenia ekspertów, którzy zwrócili uwagę na potencjalne szkody wynikające z wielokrotnego przeglądania treści promujących idealizowane standardy.

Dr Garth Graham, globalny szef YouTube Health, zauważył, że młode osoby, formujące obraz własnego siebie i swoje standardy, mogą zacząć wyznaczać sobie nierealistyczne cele, co może prowadzić do tworzenia negatywnych przekonań o sobie. Zalecenia nowego porządku dotyczą treści, które idealizują pewne cechy fizyczne ponad inne, na przykład pokazujące procedury kosmetyczne mające na celu wyszczuplenie nosa, promujące konkretne wyglądy za pośrednictwem rutyn ćwiczeń, a także zachęcają do agresji społecznej.

Zagrożenie dla młodszego odbiorcy

Jak podaje "The Guardian", ruch YouTube’a spotyka się z aprobatą ekspertów i doradców, podkreślając potrzebę "ograniczeń", które pomogą nastolatkom zachować zdrowe wzorce, gdy naturalnie porównują się z innymi i definiują swoje miejsce w świecie. Dzięki temu dzieci i młodzież będą mogły eksplorować internet w bezpieczniejszy sposób, będąc mniej narażone na negatywny wpływ niezdrowych ideałów promowanych online.

Czy takie rozwiązanie jest dobre? Koniecznie napiszcie w komentarzach, co myślicie o tym rozwiązaniu.

Źródło: The Guardian