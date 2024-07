Korzystanie z YouTube Music będzie przyjemniejsze. Wszystko dzięki AI

YouTube Music podpatrzyło ciekawe rozwiązania u konkurencji. Wkrótce możemy zobaczyć nowe opcje w tworzonej przez Google aplikacji do streamowania muzyki.

W ostatnich latach rozwój sztucznej inteligencji jest błyskawiczny. Na rynku pojawiają się nowe, inteligentne aplikacje i urządzenia. Także te dobrze znane dostają nowe możliwości, wynikające właśnie z implementacji rozwiązań AI. Sprawdź, co przygotowało Google - nowość trafi do aplikacji YouTube Music.

Ask for music, any way you like - nowy sposób korzystania z YouTube Music

Nowa funkcja ma dość długą nazwę. “Ask for music, any way you like” możemy tłumaczyć jako możliwość wygodnego włączenia muzyki, co będzie możliwe na wiele sposobów. Sztuczna inteligencja (być może Google Gemini) zadba o to, aby zaproponowana muzyka trafiła w gust słuchacza.

Całość ma działać na zasadzie podobnej do inteligentnych playlist w Spotify. YouTube Music nie będzie w końcu pierwszą aplikacją do streamingu muzyki, która zaproponowała taką opcję.

Nowa opcja w YouTube Music może przypominać tworzenie indywidualnych playlist czy wręcz całych stacji radiowych. Muzyka i treści dopasowane do gustu słuchacza mogą sprawić, że nie będziemy musieli co chwilę wyszukiwać kolejnego utworu do puszczenia.

Trafne sugestie piosenek dzięki nowej funkcji YT Music

Wciąż mówimy o fazie testów nowego rozwiązania. Google chciałoby, aby YouTube Music dawało jeszcze lepsze wrażenia podczas słuchania muzyki z aplikacji. Nie musimy już wyszukiwać piosenek, wpisując ich tytuły. Po udostępnieniu nowej funkcji AI wystarczy wpisać rodzaj muzyki czy opisać swój nastrój. Mechanizmy sztucznej inteligencji dobiorą "właściwą" muzykę.

Kolejną nowością, także korzystającą z AI, jest funkcja “You sing it, we play it”. Możemy zaśpiewać lub zanucić kawałek piosenki, a YouTube wyszuka jej oryginalnej wersji. Także ta opcja jest już jednak znana z konkurencji - aplikacji Shazam.