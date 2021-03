YouTube wydał własną wersję beta krótkiego formatu wideo podobnego do tego, którego znamy z popularnej aplikacji TikTok. Program o nazwie YouTube Shorts jest obecnie dostępny tylko dla niewielkiej grupy użytkowników z USA.

Youtube Shorts debiutuje w USA

Dzięki YouTube Shorts użytkownicy mogą tworzyć do 60-sekundowych filmów. Podobnie jak w przypadku TikToka, dołączone narzędzia to wielosegmentowa kamera do łączenia wielu klipów wideo ze sobą oraz możliwość nagrywania filmów z muzyką. Fragmenty słyszane w YouTube Shorts mogą łączyć użytkowników z teledyskiem do całego utworu i innymi informacjami o wykonawcy w YouTube. W przyszłości użytkownicy będą mogli tworzyć tzw. shorts z teledysku i oglądać inne, wykonane z tej samej piosenki.

YouTube podpisał umowy licencyjne na korzystanie z milionów utworów pochodzących od ponad 250 wytwórni i wydawców. Wiele z nich to duże wytwórnie i firmy muzyczne, takie jak Universal Music Group i Sony Music. Zamiast samodzielnej aplikacji, YouTube Shorts będzie zintegrowane ze stroną główną YouTube. YouTube przetestuje również zakładkę Shorts w aplikacji Youtube dostępnej na telefony komórkowe, umożliwiając oglądanie filmików poprzez jedno kliknięcie.

Youtube Shorts – czy szykuje nam się konkurencja dla TikToka?

Ostatecznym celem jest, aby użytkownicy YouTube Shorts wycinali dźwięk i tworzyli krótkie filmy z dowolnego istniejącego filmu w YouTube, pod warunkiem, że oryginalny twórca nie zdecydował się wykluczyć ich wideo z usługi. YouTube Shorts w obecnej iteracji nie będzie zezwalać na reklamy ani inne funkcje zarabiania, ale zespół programistów potwierdził, że w przyszłości przeanalizuje różne opcje.

YouTube Shorts został pierwotnie uruchomiony w Indiach jesienią 2020 roku i odniósł sukces. Według serwisu, YouTube Shorts generuje ponad 6,5 miliarda wyświetleń dziennie.

Źródło: GameSpot

