Już niedługo wszystkie konta w serwisie YouTube będą miały unikatowy nick. Google zapowiada, iż dzięki nim łatwiej będzie odnaleźć innych użytkowników i twórców oraz nawiązać z nimi kontakt.

Nicki na YouTube - po jednym dla każdego użytkownika

W serwisie YouTube, zarządzanym przez Google, co jakiś czas pojawiają się nowości. Niestety, nie zawsze przyjmowane są z pozytywnym odbiorem użytkowników, jak chociażby usunięcie licznika negatywnych ocen pod filmami. Tym razem serwis zaprezentował nicki, czyli nowy sposób na znajdowanie innych użytkowników i kontaktowanie się z nimi.

Nicki mają pomóc twórcom tworzenie i utrzymywanie swojego wizerunku na YouTube. Wybrana, unikatowa nazwa (zaczynająca się od znaku „@", np. @user123) będzie się wyświetlać w kilku miejscach na platformie: na stronie głównej kanału, karcie Shorts, a także wynikach wyszukiwania, komentarzach i postach. Nick automatycznie stanie się też nowym adresem URL kanału w YT, np. youtube.com/@user123.

W nadchodzących miesiącach będziesz mieć możliwość korzystania z tej funkcji w przypadku komentarzy, wzmianek i filmów Short. Z czasem Twój nick będzie się wyświetlał również w innych miejscach. Możesz też wykorzystywać nick poza YouTube, aby promować swój kanał.

Jak wybrać nick na YT i kiedy będzie to możliwe?

Google podało też wskazówki, które pomogą stworzyć unikatowy nick. Powinien mieć od 3 do 30 znaków i składać się ze znaków alfanumerycznych (A–Z, a–z, 1–9). Może zawierać podkreślenia, łączniki oraz kropki, jednak nie powinien przypominać adresu URL ani numeru telefonu. Serwis zaznacza, że nie przejdą nicki, które zawierają spam lub treści agresywne, obraźliwe oraz o wydźwięku seksualnym. Zakazane jest również przekazywanie i ich sprzedawanie.

Serwis stopniowo będzie udostępniać nicki wszystkim kanałom w nadchodzących tygodniach. Użytkownicy będą informowani o tej możliwości w YouTube Studio oraz za pomocą maila. Zmiana nicka będzie możliwa do 14 listopada 2022 - brak decyzji spowoduje, że zostanie on przypisany automatycznie. Będzie można go jednak zmienić w takim wypadku w YouTube Studio.

