YouTube z funkcją „zoom”

Zdarza się czasem tak, że trudno dostrzec najważniejsze szczegóły podczas oglądania filmu na YouTube. Już niebawem ten problem ma jednak odejść do przeszłości. Pojawi się bowiem funkcja, dzięki której zobaczymy fragment materiału w powiększeniu. Takie przybliżanie i oddalanie będzie maksymalnie uproszczone – wystarczy „uszczypnąć” ekran w interesującym nas miejscu.

Obecnie jedynym sposobem na zwiększenie widoczności szczegółów jest ustawienie wyższej rozdzielczości i wypełnienie odtwarzaczem całego ekranu (co zresztą na urządzeniach mobilnych też osiągamy „szczypaniem”). Taka funkcja będzie jednak dużym krokiem naprzód.

Przybliżanie do przetestowania

Co najlepsze – wystartowały już testy tego rozwiązania. Na swoich urządzeniach sprawdzić je mogą na razie tylko abonenci YouTube Premium (którzy znajdą tę opcję w sekcji nowych funkcji w Ustawieniach konta). Spodziewamy się jednak, że z czasem funkcja trafi też do tych, którzy budżet serwisu zasilają poprzez oglądanie reklam. Trudno natomiast podać jakąś konkretną datę, kiedy miałoby się to wydarzyć.

Przypomnijmy na koniec, że abonament YouTube Premium – poza dostępem do nowych, eksperymentalnych funkcji – oferuje także brak reklam w serwisie, możliwość pobierania filmów do późniejszego oglądania offline, opcję odtwarzania „w tle” na smartfonie czy też pełen dostęp do usługi YouTube Music Premium. A kosztuje to 23,99 zł miesięcznie.

