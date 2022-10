Google chce się upewnić, że zrozumiesz, dlaczego warto opłacać abonament YouTube Premium. I zadbać o to, byś tego chciał.

YouTube Premium – płać lub płacz?

Co minutę na serwerach YouTube ląduje 500 godzin materiałów wideo, a przeciętny polski użytkownik spędza około 20 godzin miesięcznie na oglądaniu wrzuconych tam filmów. Dla Google to olbrzymi biznes, ale też… nie do końca wykorzystany potencjał. Aby zarobić więcej, amerykański gigant uruchomił program YouTube Premium, w którym za dodatkową opłatą oferuje użytkownikom szereg korzyści. Coraz częściej jednak tym, którzy nie chcą płacić, odbiera przyjemność z oglądania – tak bardzo chce, żebyśmy kupili ten pakiet.

Wideo 4K tylko za opłatą

Aktualnie pakiet korzyści wynikających z opłacania abonamentu YouTube Premium tworzą przede wszystkim: brak reklam, możliwość słuchania w tle (na urządzeniach mobilnych) oraz możliwość pobierania treści i oglądania ich później bez dostępu do Internetu. Już niebawem jednak opcją dostępną wyłącznie dla abonentów może stać się oglądanie wideo w wysokiej jakości (4K) – za darmo obejrzymy materiały w maksymalnie 1440p (a najczęściej będzie to po prostu Full HD).

O testach takiego rozwiązania poinformował użytkownik Ihatesmokealarms na Reddicie. Zauważył on, że rozdzielczość 4K w menu ustawień była obdarzona dopiskiem „Premium – kliknij, by uzyskać”. Oczywiście sam test nie oznacza jeszcze, że faktycznie wejdzie to w życie, niemniej jedno, co jest pewne, to że Google w ogóle bierze taką opcję pod uwagę.



screen: Ihatesmokealarms/Reddit

Doniesienia te pojawiają się zaledwie chwilę po tym, jak inny użytkownik natrafił na 10 niemożliwych do pominięcia reklam przed odtworzeniem filmu na YouTube. Zresztą coraz dłuższe i występujące w coraz większych ilościach reklamy potrafią skutecznie zniechęcić do korzystania z oglądania treści… albo zachęcić do wykupienia YouTube Premium – i właśnie o to chodzi.

Źródło: NotebookCheck,9to5Google, Domo, Gemius/PBI