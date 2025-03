Czy warto zagrać w Assassin’s Creed Shadows? Przegląd recenzji

Assassin’s Creed Shadows wychodzi z cienia. Długo oczekiwana premiera staje się faktem, a w sieci już znajdziemy branżowe recenzje. Jak krytycy oceniają najnowsze dzieło Ubisoftu?

To niezwykle ważna gra. Francuski wydawca Ubisoft pogrążony jest w głębokim kryzysie. Szansą na ratunek może okazać się premiera Assassin’s Creed Shadows – gry, o której mówią niemal wszyscy fani wirtualnej rozrywki. Czy jest to produkcja udana? Branżowe recenzje wskazują na to, że tak. Jakie są więc mocne i słabe strony Assassin’s Creed Shadows?

Recenzje Assassin’s Creed Shadows

Pomocne będą serwisy agregujące recenzje. Assassin’s Creed Shadows na doskonale znanym Metacritic ma aktualnie średnią ocen 87/100 w wersji na konsole Xbox, 81/100 w wersji na PS5 oraz 78/100 na PC.

VG247 wystawia grze ocenę 10/10 w wersji PS5. Owszem, gra ma “swoje problemy”, lecz ogólny odbiór jest pozytywny. Na ocenę składa się między innymi dobra historia, czy dobrze zaprojektowany otwarty świat. “To może być jedna z największych gier Assassin's Creed, jakie kiedykolwiek powstały, ale sprawia też wrażenie najlepiej skomponowanej” – czytamy na łamach VG247.

Gamereactor UK (Xbox) ocenia dzieło Ubisoftu na 8/10. Recenzja wskazuje, że Assassin’s Creed Shadows “rozwiązuje kilka problemów serii, a jednocześnie jest ograniczana przez kilka innych”. Zdaniem redakcji jest to “prawdopodobnie najbardziej Assassin's Creedowa gra od lat”.

Digital Trends (PC) docenia swobodę oraz to, że Ubisoft wreszcie dostarczył grę w mniejszym stopniu stawiającą na tak zwaną “znacznikozę”. “Nie zatrzymywałem się co kilka stóp, aby dokończyć łamigłówkę. Nie zatrzymywałem się, aby otworzyć kolejną skrzynię. Po prostu jechałem, wdychając naturę i słuchając, jak mój własny wydech przeplata się z wiatrem” – pisze recenzent. Ocena 7/10 mówi wszystko.

IGN Portugalia (PC) ocenia Assassin’s Creed Shadows na 6/10. Oszałamiająca oprawa graficzna konfrontuje się z brakiem wykorzystania potencjału. “Dualność protagonistów, która obiecywała innowację, kończy się stworzeniem większej liczby przeszkód niż możliwości, a mechanika skradania się i walki nie ewoluuje znacząco w stosunku do poprzednich tytułów” – ocenia krytyk. Mimo nie najlepszej oceny, wśród plusów znajdziemy bardzo dobrze skonstruowany otwarty świat, który zachęca do eksploracji.

Premiera Assassin’s Creed Shadows

Wielu graczy postanowi samodzielnie wyrobić sobie opinię o Assassin’s Creed Shadows. Przypominamy więc, że gra dostępna jest na PC i konsolach aktualnej generacji, czyli Xbox Series X|S i PS5.

