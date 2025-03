Pamiętacie legendarną platformówkę Croc? Ikoniczny krokodyl powraca w odświeżonej wersji. Croc: Legend of The Gobbos ma nieodległą datę premiery.

Croc to jedna z tych gier, która pomogła mi postawić pierwszy gamingowy krok. Cóż za fonetyczna zbieżność! Legendarna platformówka z czasów pierwszego PlayStation powraca za sprawą odświeżonej wersji. Studio Argonaut Games przedstawia szczegóły gry Croc: Legend of The Gobbos.

Premiera Croc: Legend of The Gobbos

Przypomnijmy, że początkowo Croc: Legend of The Gobbos miał trafić na rynek w 2024 r., lecz jak wiemy, tak się nie stało. Oficjalna data premiery to 2 kwietnia 2025 r.

W Croc: Legend of The Gobbos zagramy na wszystkich platformach: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S oraz Nintendo Switch. Jeśli chodzi o wersję pecetową, to ta będzie dostępna za pośrednictwem sklepu GOG.

Jakich usprawnień doczekała się gra?

Odświeżone wersje klasyków mają zazwyczaj wspólny pakiet ulepszeń. Croc: Legend of The Gobbos nie jest pod tym względem wyjątkiem i zaoferuje nową szatę graficzną, usprawnione sterowanie, poprawiona została praca kamery, nie zabraknie trybu retro, który cofnie gracza w czasie i pokaże wizualne cechy pierwowzoru.

“Gra zawiera 45 poziomów wypełnionych wrogami i bossami, rozsianych po 5 różnych światach, w tym wulkany, lodowce, podwodne jaskinie i wiele więcej…” – czytamy w opisie gry w sklepie GOG.

Do gry dołączona będzie The Crocipedia, czyli swego rodzaju cyfrowe muzeum. Znajdziemy w nim szkice koncepcyjne, projekty postaci oraz poziomów, testy animacji, dokumenty projektowe, rzadkie gadżety promocyjne, wywiady z twórcami i nie tylko. Aktualnie nie znamy ceny gry.

Źródło: Argonaut Games