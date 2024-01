Żabka wskakuje do Fortnite. Oto gra Story Hunt: Poznań

W Fortnite znajdziemy wirtualną mapę Poznania, gdzie w ramach doświadczenia edukacyjnego gracze podejmą się rozmaitych wyzwań. Ich realizacja pozwoli zawodnikom na (uwaga, gra słów) poznanie Poznania oraz zdobycie żappsów.

Poznań w Fortnite staje się faktem

Fortnite jest otwarty na nieszablonowe projekty, a Żabka najwyraźniej polubiła się z branżą gier. W popularnym battle royale pojawiła się specjalna mapa miasta Poznań. Każdy gracz będzie mógł spotkać się z Żabu i wystartować w ulicznym wyścigu w okolicach poznańskiego Starego Rynku.

Za projekt mapy odpowiada Realtime Squad, czyli studio wywodzące się ze stolicy Wielkopolski, którego specjalizacją jest tworzenie plansz do Fortnite. Głównym zadaniem gracza w Story Hunt: Poznań jest zdobycie największej liczby porozmieszczanych na mapie żappsów, w jak najkrótszym czasie.

Walory rozrywkowe są połączone z edukacją. Graczom zostaną przybliżone elementy historii Polski i samego Poznania. Wyzwania w Story Hunt: Poznań przybliżą historię pierwszego króla Polski, a także znanego regionalnego przysmaku – rogala świętomarcińskiego. W toku rozgrywki zmierzymy się również ze złym kucharzem Bartłomiejem. Kod mapy w Fortnite: 6595-6730-8240.

rozwiń

Fortnite to absolutny fenomen. 400 mln graczy i nieustanny rozwój gry. Ostatnio zadebiutowała ciekawa gra o jakże wymownym tytule LEGO Fortnite. Z jednej strony popularne battle royale to niezobowiązujący charakter rozgrywki, z drugiej zaś strony Fortnite jest esportową dyscypliną olimpijską i jednocześnie gra jest idealnym miejscem do pokazywania niektórych nowych technologii.

Źródło: Żabka Polska