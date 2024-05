Zaczęło się. Call of Duty 2024 już w sieci

Tegoroczne Call of Duty - nieoficjalnie Call of Duty: Black Ops 6 - coraz głośniej przypomina o swoim istnieniu. Co o grze mówi tajemniczy zwiastun z równie tajemniczej strony internetowej?

Odpowiadając na postawione pytanie: nowy materiał podpowiada, że ruszyła marketingowa maszyna i Call of Duty 2024 jest coraz bliżej. Po serii branżowych plotek otrzymujemy intrygujący zwiastun. Jak informuje użytkownik X o pseudonimie CharlieIntel, w sieci pojawiła się tajemnicza strona internetowa związana z nowym Call of Duty - thetruthlies.com

Co wiemy o nowym Call of Duty?

Materiał na "kanale" 1, zarejestrowany za pomocą bodycam, przedstawia najpewniej grupę dywersantów, która wkracza na obszar rządowy w okolicach Mount Rushmore. Grupa działa sprawnie; widać wyraźnie, że mają konkretny plan, są przygotowani i z łatwością pokonują przeszkody terenowe.

Kim są i co konkretnie tam robią? Końcowe ujęcie pokazuje pomniki z Mount Rushmore "przystrojone" banerami, które można potraktować jako manifest polityczny. "Prawda kłamie" - brzmi hasło.

Call of Duty: Black Ops 6 - potencjalna prezentacja

Nowe Call of Duty zostanie podobno osadzone w realiach I wojny w Zatoce Perskiej (jest to początek lat 90). Głównym motywem ma być rola CIA we wspomnianym konflikcie, a fundamentem rozgrywki będzie "tradycyjna" wojskowa technologia.

Insider Gaming twierdzi, że pełnoprawny zwiastun Call of Duty: Black Ops 6 pojawi się w trakcie Xbox Games Showcase 2024. Wydarzenie odbędzie się 9 czerwca 2024 r.

Źródło: CharlieIntel, Insider Gaming, zdjęcie otwarcia: thetruthlies.com