Lockheed Martin F-35 Lightning II to jeden z najbardziej zaawansowanych obecnie produkowanych samolotów bojowych. Kontrola jakości napotkała jednak nieoczekiwaną nieprawidłowość.

Co znaleziono podczas kontroli F-35?

F-35 Lightning II to super zaawansowana bestia składająca się z 300 tysięcy rozmaitych części. Samolot bojowy mogący latać właściwie w dowolnych warunkach pogodowych posiada najbardziej zaawansowane systemy wojny elektronicznej, dużą siłę ognia i manewrowość zapewniającą niezrównaną przewagę w powietrzu. Pomimo, że jest w produkcji i użyciu jeszcze od 2006 roku to ze względu na swoje niedoścignione walory ma być kamieniem węgielnym sił powietrznych NATO i USA nawet do 2070 roku.

Dostawy F-35 zostały jednak czasowo wstrzymane ze względu na odkrycie w pompie silnika myśliwca chińskiego magnesu. Jest to tylko jedna część ale trwa daleko posunięte śledztwo mające zbadać czy więcej komponentów samolotu nie ma niepożądanego pochodzenia.

Co w związku z tym?

Chiński magnes nie powinien spowodować żadnych problemów z niezawodnością ani skutecznością maszyny, jednak w Stanach Zjednoczonych zabronione jest używanie niektórych metali i stopów pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej, Federacji Rosyjskiej, Korei Północnej i Iranu. Wszystko po to by program zbrojeniowy nie był uzależniony od materiałów pochodzących od sił niezbyt przyjaźnie nastawionych do NATO. Problem ma więc bardziej naturę administracyjną niż techniczną. Padną pytania o korupcję i dokładność systemów kontroli jakości.

Komponenty do samolotu są dostarczane przez ponad 1700 dostawców, więc uważny przegląd wszystkich 300 tysięcy części może trochę potrwać. Mimo to firma Lockheed Martin informuje, że pomimo przerwy nie zostaną zmienione harmonogramy dostaw. Do tej pory wyprodukowano w 2022 roku 88 maszyn (z 148-153 planowanych). To dobra wiadomość bo F-35 ma popularność świeżych bułeczek o 5:00 rano w wiosenny poniedziałek. Jest na służbie, albo przynajmniej zamówiony przez Australię, Izrael, Japonię, Koreę Południową, Singapur i wielu członków NATO.

Źródło: technology.org