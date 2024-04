Zalany iPhone? Twój iPhone wpadł do wody? Jak sprawdzić czy iPhone jest zalany? Jak osuszyć iPhone'a? Wyjaśniamy co zrobić, a czego nie robić w takiej sytuacji.

Przecież iPhone jest wodoodporny…

Po co w ogóle ten poradnik? Przecież nie ma sensu zastanawiać się co zrobić, gdy iPhone wpadnie do wody, bo przecież jest wodoodporny. Najnowsze iPhone 15 oraz nieco starsze modele smartfonów marki Apple są odporne na zachlapania, wodę oraz pył. Co prawda, nie jest to poziom odporności, które oferują tak zwane pancerne smartfony, ale zapewnia on spokój ducha podczas codziennego użytkowania tych smartfonów.

Apple twierdzi, że iPhone’y zostały przetestowane w kontrolowanych warunkach laboratoryjnych i modele serii od 12 do 15 uzyskały klasę IP68 zgodnie z normą IEC 60529. Starsze modele mogą pochwalić się niższym poziomem odporności. iPhone’y są zatem odporne na zalania różnymi cieczami, na przykład napojami gazowanymi czy kawą.

Co ważne, firma informuje, że poziom odporności nie jest stały i obniża się w wyniku normalnego zużycia, a następujące czynności mogą dodatkowo potęgować uszkodzenia po kontakcie z cieczą:

pływanie lub kąpiel z telefonem,

wystawianie telefonu na strumienie wody pod ciśnieniem, na przykład podczas brania prysznica,

korzystanie z telefonu w saunie,

wystawianie telefonu na wstrząsy, na przykład w wyniku upuszczania,

demontowanie telefonu.

Nie zaleca się także kontaktu iPhone’a z detergentami i innymi cieczami takimi jak na przykład krem do opalania czy perfumy.

…, ale

Trzeba podkreślić, że mimo wodoodporności, roczna ograniczona gwarancja Apple (standardowa) nie obejmuje uszkodzeń po kontakcie z cieczą. W przypadku zalania iPhone’a trzeba odwołać się do przepisów prawa konsumenckiego, czyli zgłosić się do sprzedawcy i u niego próbować dochodzić swoich praw.

Jak sprawdzić czy iPhone jest zalany?

Każdy model iPhone’a ma wbudowany wskaźnik kontaktu z substancją ciekłą (LCI - liquid contact indicator). Od nowości ma on biały lub srebrny kolor, ale po kontakcie z cieczą zmienia się na czerwony. Dzieje się to tylko wtedy, gdy narażenie na ciecz wykracza poza wskazane wartości (np. iPhone’y od 12 do 15 mogą być zanurzone na maksymalną głębokość 6 metrów przez co najwyżej 30 minut).

W iPhone’ach od serii 5 do serii 15 oraz SE pierwszej generacji i nowszych wskaźnik LCI znajduje się w gnieździe, w którym znajduje się kieszeń na kartę SIM.

Aby sprawdzić stan wskaźnika LCI należy wysunąć kieszeń SIM, podświetlić gniazdo latarką i ustawiać telefon pod różnymi kątami, aż uda się zobaczyć wskaźnik.

Zalany iPhone? Co zrobić?

Po pierwsze, po zalaniu telefonu cieczą inną niż woda należy opłukać go pod bieżącą wodą, a następnie wytrzeć do sucha. Dopiero po tym zabiegu można otworzyć kieszeń na kartę SIM.

iPhone’a można „wysuszyć” trzymając go skierowanego złączem Lightning lub USB-C w dół i uderzając nim delikatnie o dłoń. Następnie zostawić go w suchym miejscu. Dobrym pomysłem jest skierowanie strumienia zimnego powietrza, na przykład z wentylatora, na złącze Lightning lub USB-C.

Do suszenia iPhone’a nie należy wykorzystywać zewnętrznego źródła ciepła, ani wkładać żadnych przedmiotów do złącza.

Po podłączeniu przewodu lub innego akcesorium do zalanego iPhone’a na ekranie może pojawić się komunikat o wykryciu cieczy.

Pojawienie się tego komunikatu oznacza, że iPhone wykrył ciecz w porcie Lightning lub USB-C albo na przewodzie lub akcesorium. Wówczas ładowanie urządzenia ani korzystanie z akcesoriów nie jest możliwe i należy je natychmiast odłączyć, ponieważ może to spowodować stałe uszkodzenia.

Można to jednak obejść. Po ponownym podłączeniu przewodu można zignorować komunikat i wymusić ładowanie, ale nie polecamy tego. Firma zaleca by odczekać co najmniej 5 godzin, a jeśli komunikat nadal będzie się pojawiać to nawet 24 godziny. Z pomocą przychodzi jednak możliwość ładowania bezprzewodowego. Na stronie wsparcia technicznego Apple można przeczytać, że wystarczy tylko wytrzeć iPhone'a ściereczką i upewnić się, że jest suchy.

Usuwanie wody z wnętrza iPhone’a

Jak osuszyć iPhone’a? Często zdarza się, że po zamoczeniu smartfona dźwięk wydawany przez głośnik jest przytłumiony. Co wtedy zrobić?

Apple zaleca umieścić telefon na niepylącej ściereczce głośnikiem do dołu i sprawdzić czy wycieka z niego woda. Jeśli tak, to należy poczekać do całkowitego wysuszenia.

Jest jeszcze jeden sposób. W aplikacji Skróty na iPhonie dodać można skrót, który działa tak samo jak funkcja usuwania wody z głośnika w zegarku Apple Watch. Odtwarzana jest wówczas seria dzięków, która usuwa wodę z wnętrza urządzenia.

Skrót dostępny jest na stronie shortcutsgallery i nazywa się Water Eject. Aby dodać skrót należy otworzyć powyższy link w przeglądarce na iPhone i stuknąć Get Shortcut.

Otworzy się aplikacja Skróty, w której na dole należy wybrać Dodaj skrót.

Pojawi się on w naszej bibliotece i jest gotowy do użycia.

Po stuknięci w niebieski kafelek należy wybrać Begin Water Ejection.

Zalany iPhone? Czego nie robić?

O niektórych czynnościach już wspominaliśmy, ale powtórzymy to jeszcze raz. W przypadku zalania iPhone’a nie należy:

osuszać go za pomocą zewnętrznego źródła ciepła ani sprężonego powietrza,

umieszczać obcych przedmiotów, takich jak wacik lub ręcznik papierowy, w złączu,

nie wkładać telefonu do woreczka z ryżem.

A co jeśli nic nie pomaga?

W takim przypadku warto skontaktować się z firmą Apple lub autoryzowanym serwisem, który przeprowadzi diagnozę urządzenia.

Grafiki: Apple

W artykule znajdują się linki afiliacyjne, przekierowujące do zewnętrznych stron zawierających produkty i usługi, o których piszemy. Otrzymujemy wynagrodzenie za umieszczenie linków afiliacyjnych, jednakże współpraca z naszymi Partnerami nie ma wpływu na treści zamieszczane przez nas w serwisie, w tym na opinie dotyczące produktów i usług Partnerów.