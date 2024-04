Huawei zapowiada linię Pura 70. Nowe modele zastąpią Huawei P60. Zmiana nazwy to też początek projektowania smartfonów w nowy, "czysty" sposób.

Po wielu latach nazywania swoich flagowców oznaczeniem zaczynającym się od litery “P”, Huawei postanowił zerwać z taką tradycją. Po modelach P20, P30,czy najnowszym Huawei P60 przyszła pora na Huawei Pura 70. Smartfon będzie miał na pokładzie oprogramowanie HarmonyOS, sporo pamięci i na pewno znajdziemy w nim doskonały aparat fotograficzny. Chińczycy zaprezentują najnowszy model w czterech wersjach.

Huawei Pura 70

Co oznacza nowa nazwa? Zdaniem chińskiego producenta “Pura” ma symbolizować prosty i piękny design, a także usprawnione możliwości fotograficzne.

Seria Huawei Pura 70 to oczywiście flagowe modele z segmentu hi-end. Póki co wiemy jednak o nich niewiele. Może się to jednak wkrótce zmienić - spodziewamy się premiery Pura 70 już 17 kwietnia, podczas wydarzenia Analyst Summit.

Huawei Pura 70 w czterech wersjach

Wygląda na to, że Huawei od razu zaprezentuje kilka odmian. Póki co brakuje jednak dokładniejszych informacji o każdej z nich. Dowiadujemy się natomiast nieco na temat pamięci i wersji kolorystycznych. Oferta Huawei Pura 70 ma składać się z czterech smartfonów:

Huawei Pura 70 - 12 GB RAM, pamięć wbudowana 512 GB, kolory: Snow White, Ice Crystal Blue, Feather Black, Sakura Rose Red

- 12 GB RAM, pamięć wbudowana 512 GB, kolory: Snow White, Ice Crystal Blue, Feather Black, Sakura Rose Red Huawei Pura 70 Pro - 12 GB RAM, pamięć wbudowana 512 GB lub 1 TB, kolory: Snow White, Feather Black, Roland Purple

- 12 GB RAM, pamięć wbudowana 512 GB lub 1 TB, kolory: Snow White, Feather Black, Roland Purple Huawei Pura 70 Pro + - 16 GB RAM, pamięć wbudowana 512 GB lub 1 TB, kolory: Light Woven Silver, Phantom Black, String White, Lezher Edition (edycja limitowana)

+ - 16 GB RAM, pamięć wbudowana 512 GB lub 1 TB, kolory: Light Woven Silver, Phantom Black, String White, Lezher Edition (edycja limitowana) Huawei Pura 70 Ultra - 16 GB RAM, pamięć wbudowana 1 TB, kolory: biały lub czarny, plecki wykończone ceramiką

Poszczególne modele mają się różnić m.in. pod względem czasu pracy na baterii, a także możliwościami fotograficznymi. Huawei Pura 70 Ultra ma być natomiast topową odmianą Pura 70 Pro+, wyróżniającą się lepszym designem i ceramicznym wykończeniem obudowy. W przeszłości podobną funkcję pełniła linia “Art” we flagowych modelach Huawei.

Wciąż niewiadomą pozostają informacje na temat wyświetlacza, ekranu, aparatów, a także ceny smartfonów Huawei Pura 70. Jedno jest natomiast pewne. Dla wielu użytkowników największym minusem będzie brak dostępu do usług Google. To oczywiście wciąż trwający skutek amerykańskich sankcji nałożonych na chińską markę. Możemy natomiast jednocześnie być pewni, że Huawei Pura 70 dołączy do grona najlepszych smartfonów do zdjęć.