Wreszcie Huawei Freebuds 5i trafiają do sprzedaży w Polsce, a przecież Freebuds 4i wciąż są warte uwagi i atrakcyjne cenowo. Dlatego na pewno macie tysiąc pytań, dlaczego Freebuds 5i miałyby być lepsze. Odpowiedzmy sobie na niektóre z nich.

4,4/5

Jeszcze przed nowym rokiem w moje ręce trafiły nowe słuchawki TWS Huawei Freebuds 5i. To następca bardzo dobrze ocenianego modelu Freebuds 4i, któremu jednak dociekliwi recenzenci byli w stanie co nieco zarzucić. Od każdego oberwało się w kwestii etui, do czego zaraz przejdziemy, różnie za to bywało w kwestii ANC i jakości brzmienia. Wiadomo jednak, że każde ucho jest inne, podobnie gusta muzyczne jak i oczekiwania, więc wielość ocen nie zaskakiwała. Na szczęście na koniec dnia i tak Huawei Freebuds 4i zyskiwały dobrą ocenę. Tę potwierdzały opinie użytkowników, a więc skoro dwa lata temu dostaliśmy coś godnego polecenia, to czy da się to poprawić tam gdzie należy, nie psując jednocześnie w tych miejscach, gdzie nie należy już nic zmieniać?

Huawei zaryzykował i tworząc Freebuds 5i poprawił poprzednią generację słuchawek Freebuds 4i pod praktycznie każdym względem. I jak to wypadło?



Zawartość pudełka ze słuchawkami. Uwagę zwraca króciutki przewód USB typu A - USB typu C.

Specyfikacja Huawei Freebuds 5i

wymiary etui / słuchawka: 62 x 28 x 48 mm / 30,9 x 21,7 x 23,9 mm

waga etui / słuchawka: około 33,9 grama / około 4,9 grama

odtwarzanie: pasmo przenoszenia 20 - 40000 Hz, przetwornik o średnicy 10 mm

komunikacja: Bluetooth 5.2

protokoły: A2DP 1.3, HFP 1.7, AVRCP 1.6, RFCOMM 1.2, SPP 1.2, AVCTP 1.4, AVDTP 1.3

kodeki audio Bluetooth: AAC/SBC oraz LDAC (do 990 kbps)

rejestracja dźwięku: dwa mikrofony (w każdej słuchawce)

zasilanie: akumulator 55 mAh (dla każdej słuchawki)

ładowanie: etui ładujące (410 mAh)

czas pracy: muzyka z ANC ok. 6 godzin / muzyka bez ANC około 7.5 godziny / rozmowy z ANC około 4,7 h / rozmowy bez ANC około 5.2 godziny

czas ładowania (deklarowany): 60 minut słuchawki / 110 minut etui

ładowanie: 5V / 1 A

przyciski: uniwersalny - parowanie / reset / ustawienia fabryczne

sygnalizacja stanu: kolorowa dioda LED

Otwieramy etui Huawei Freebuds 5i i od razu widać, że jest lepiej

Dla niektórych mały problem, dla innych tragedia. Tak można powiedzieć o problemowym etui Freebuds 4i. Pal sześć, że było ono dostępne tylko w wersjach połyskujących i szybko zbierających tłuste ślady, ale wyciągnięcie słuchawek z niego stanowiło spore wyzwanie. To chyba dlatego, że samo etui tak samo łatwo się otwierało jak i zamykało.



Tak wygląda porównanie etui Huawei Freebuds 5i i Freebuds 4i. Z przodu różnica nie jest tak dobrze zauważalna widoczna jak z boku.

Huawei Freebuds 5i w porównaniu z poprzedniczkami zyskały certyfikat IP54. Same słuchawki są wykonane z połyskującego materiału, nawet w wersji z matowym etui.

W przypadku Huawei Freebuds 5i, producent zaoferował nam białe błyszczące etui, ale w przypadku czarnego i niebieskiego (tę wersję testowałem, Isle Blue) wykonał je z materiału matowego o fakturze przypominającej kamień (niektórym do głowy może też przyjść pasta do zębów z czyszczącymi drobinkami). To etui bardzo przyjemnie trzyma się w dłoni (faktycznie można poczuć się jakby w dłoni spoczywał niewielki, ale bardzo lekki, kamyk), praktycznie się nie brudzi, i co najważniejsze zawias działa perfekcyjnie (choć w moim egzemplarzu pojawiły się drobne luzy). Teraz możemy wyjąć z niego słuchawki nawet jedną ręką.

To jednak tylko detale, dopiero to co dzieje się później jest najważniejsze. A zatem.

Czy Huawei Freebuds 5i są mniejsze i lżejsze od poprzednika?

Odpowiedź na powyższe pytanie składa się z dwóch części. Pierwsza twierdząca, dotyczy rozmiaru pałąka, który został skrócony (przy zachowaniu tej samej pojemności wbudowanego akumulatora). Zmieniło się także położenie mikrofonów (każda ze słuchawek ma dwa), które są teraz nieco dalej od komory z głośnikiem. Waga słuchawek spadła o głośno reklamowane 11% i jest to istotne, bo stwierdzić, że zamiast 5,5 grama ważą one 4,9 grama, brzmi jakby prawie nic się nie zmieniło. Bo cóż to jest 0,6 grama. A jednak tę drobną różnicę można odczuć przy dłuższym użytkowaniu Freebuds 5i.



Huawei Freebuds 4i (po lewej, biała) i Huawei Freebuds 5i (po prawej, niebieska)

Nie zmienił się za to praktycznie kształt i rozmiar części głośnikowej i silikonowej wkładki (w zestawie mamy trzy różne ich rozmiary) dousznej.

Etui również waży mniej niż w przypadku Freebuds 4i, około 34 gramów, zamiast 36,5 grama.

Czy Huawei Freebuds 5i nie wypadają z uszu?

Jak przekonaliście się przy recenzji porównawczej słuchawek Huawei Freebuds 4i jak i Freebuds 3i, wiele zależy od naszych fizycznych predyspozycji i niekoniecznie słuchawki dokanałowe muszą doskonale pasować do ucha. W moim przypadku to właśnie dokanałówki są tym optymalnym rozwiązaniem, ale Freebuds 4i nie były tak dobre jak trójki.

Podobnie Huawei Freebuds 5i z początku odbierałem tak samo jak Freebuds 4i, przede wszystkim ze względu na podobne dopasowanie części dokanałowej. Lecz po pewnym czasie ich mniejszy niż u poprzednika rozmiar i niższa waga sprawiły, że Freebuds 5i używa mi się dużo lepiej niż poprzedniczki. Złożyło się na to pewnie wiele czynników, nie tylko mniejszy rozmiar, ale też sam fakt, że w mniejszym stopniu obawiałem się ich wypadnięcia. Poczucie, że są dobrze dopasowane wyeliminowało niepotrzebne ruchy małżowiną uszną, które negatywnie wpływają na dopasowanie słuchawek.

I tak przez ponad dwa tygodnie testów, ani razu nie musiałem schylać się, by podnieść słuchawkę. A to oznacza, że można z nich komfortowo korzystać w miejscach, w których lepiej nie gubić słuchawek.

Jak długo pracują na baterii Huawei Freebuds 5i? Długo, ale czas zależy od ustawień

Producent zapowiada do 28 godzin odtwarzania z etui ładującym przy wyłączonej redukcji szumów i 18,5 godziny przy ANC włączonym. Same słuchawki działają odpowiednio 7,5 godziny bez ANC i 6 godzin po aktywacji redukcji szumów. Oznacza to, że po naładowaniu etui ze słuchawkami do pełna, możemy potem doładować obie słuchawki jeszcze ponad 2,5 raza. I ta ostatnia informacja jest w pełni zgodna z moimi doświadczeniami.

Czas pracy Huawei Freebuds 5i w połączeniu z etui ładującym pozwoli na około 5 dni (po około 3 - 4 godziny dziennie) ich użytkowania z włączoną funkcją redukcji szumów i dźwiękiem wysokiej rozdzielczości, a przy mniej intensywnym użytkowaniu nawet tydzień

Za to sam czas używania Huawei Freebuds 5i będzie zależał od głośności, a także użytego kodeka. Jeśli włączymy LDAC to słuchawki będą o około 30% szybciej się rozładowywać niezależnie od tego czy działa ANC czy nie. Podobnie krótsze czasy uzyskamy przy rozmowach telefonicznych z pomocą słuchawek.

W scenariuszu, w którym mamy włączony kodek wysokiej rozdzielczości i aktywowaną redukcję szumów, a głośność na poziomie 75% to słuchawki rozładują się już po 4,5 do 5 godzin. Jednak wystarczy zmniejszyć głośność poniżej 50% co w tym przypadku nie jest bez sensu, gdyż Freebuds 5i grają głośniej niż poprzedniczki, by czas pracy sięgnął 6 godzin. Deaktywacja kodeka LDAC jeszcze bardziej wydłuża czas pracy, do blisko 7 godzin. Bez redukcji szumów w podobnym scenariuszu (bez LDAC i głośność maksymalnie 50%) udało mi się wielokrotnie uzyskać czas pracy około 8 godzin.

Tak więc wartości podane przez Huawei można uznać za uśrednione i dobrze oddające czas pracy przy urozmaiconym sposobie użytkowania. Odnoszę wrażenie, że Huawei był po prostu bardziej ostrożny przy szacowaniu czasu pracy i nie chciał go przecenić co miało miejsce przy poprzedniczkach. Dlatego bardzo cieszy fakt, że Freebuds 5i mimo iż są to mniejsze słuchawki niż Freebuds 4i, to mają tej samej pojemności akumulator i zbliżony czas pracy słuchawki.

Ale nie zestawu, bo…

Jak szybko naładujemy Huawei Freebuds 5i i jego etui ładujące?

…Huawei zdołał zwiększyć prawie dwukrotnie pojemność akumulatora w etui ładującym. Zamiast 215 mAh jak w poprzedniczkach mamy teraz 410 mAh. Naładowanie etui trwa tylko nieco ponad godzinę. Naładowanie w pełni rozładowanych słuchawek niespełna 40 minut. To znacznie lepsze wyniki niż sugeruje producent.



Dioda po niżej nazwy producenta sygnalizuje stan etui ładowarki. Podczas ładowania kolor zmienia się na żółty, a po przekroczeniu stopnia naładowania etui 90% na zielony.

Gdy słuchawki są w pełni rozładowane, ładowanie przez około 10 minut zapewni około 40% energii w każdej słuchawce, co oznacza, że można je będzie używać ponownie przez około 3-4 godziny. Doładowując słuchawki przy każdej okazji, gdy przestajemy ich używać, problem brakującej energii nie zaistnieje.

Czy Huawei Freebuds 5i do pracy wymagają aplikacji Ai Life?

Najwygodniej ze słuchawek marki Huawei, i to nie tylko Freebuds 5i, korzysta się przy wsparciu aplikacji Ai Life. To fakt. Podobnie jak ten, że najaktualniejsza wersja tego narzędzia dla Androida jest do znalezienia tylko w AppGallery lub na stronie producenta jako plik APK. Ai Life jest dostępne także w AppStore. Można jednak powątpiewać, że użytkownicy iOSa sięgną po te słuchawki, w przeciwieństwie do użytkowników Androida.



Po lewej interfejs Ai Life po rozpoznaniu słuchawki, po środku interfejs słuchawki w menu Bluetooth na telefonie Huawei, po prawej na telefonie OnePlus.

Bez instalacji aplikacji Ai Life, która pozwala skonfigurować gesty, wybrać poziom redukcji szumów, sposób użytkowania kodeka Bluetooth, przeprowadzić test dopasowania wkładek, aktywować wykrywanie słuchawek, wykrycie założenia, aktywować tryb niskiego opóźnienia i zaktualizować oprogramowanie, możliwe są dwa scenariusze:

Jeśli telefon jest marki Huawei, to większość tych funkcji co w Ai Life dostępne będzie także poprzez menu systemowe Bluetooth

Jeśli telefon nie jest marki Huawei, to możecie utracić większość ustawień, ale wciąż możliwe powinno być korzystanie z kodeka LDAC o ile dany smartfon go obsługuje

Jak komfortowo obsługuje się Huawei Freebuds 5i? Czy działają gesty? Jak wygląda parowanie?

Huawei Freebuds 5i należy pochwalić za bardzo szybkie parowanie z urządzeniami. Za pierwszym razem potrzebne będzie naciśnięcie na 2 sekundy przycisku parowania na obudowie, ale potem od razu po otwarciu etui nawiązane zostanie połączenie. I to niezależnie od marki telefonu.

Podczas pracy słuchawki nie zaskakują nas przerwami w komunikacji z urządzeniem odtwarzającym. W porównaniu z Huawei Freebuds 4i, dla których dwie ściany były już sporym wyzwaniem, Freebuds 5i prawie ani razu się nie poddały.

Na dodatek możemy sparować słuchawki z dwoma urządzeniami jednocześnie (funkcja multipoint lub multipairing). Przełączanie jest tak samo szybkie jak parowanie. Czyli gdy zadzwoni do nas telefon, a my słuchamy muzyki z innego urządzenia, natychmiast usłyszymy dźwięk połączenia w słuchawkach.

Huawei Freebuds 5i w końcu pozwalają na bezprzewodową regulację głośności z poziomu słuchawek. Wykrywanie założenia działa nie tylko z telefonami Huawei, ale również produktami innych marek.

Już poprzednia generacja Freebuds 4i obsługiwała gesty, ale brakowało funkcji przeciągnięcia po pałąku by regulować głośność. We Freebuds 5i tę funkcję już mamy i jedynym zarzutem jest ograniczenie funkcji dostępnych dla konkretnych gestów (stuknięcie podwójne lub dotknięcie i przytrzymanie). Można je zmieniać, ale w zakresie konkretnego gestu gdzie ich wybór jest z góry narzucony. Na szczęście to co jest domyślnie proponowane zadowoli większość użytkowników.

Wciąż nie możemy doczekać się tez equalizera wbudowanego w aplikację Ai Life. Dostepne są w niej tylko trzy poziomy uwydatnienia różnych zakresów dźwięku - wzmocnienie niskich tonów, wzmocnienie wysokich tonów lub tryb neutralny.

Jak sprawdza się redukcja szumów ANC? Czy warto jej używać w Huawei Freebuds 5i?

Huawei Freebuds 5i z założenia mają być słuchawkami, które oferują najlepszą funkcję ANC w swojej klasie cenowej, ale też nie dublują poziomu Huawei Freebuds Pro 2, czy innych jeszcze wyżej pozycjonowanych słuchawek z ANC. Istotnie ta funkcja pozostawia pole do popisu i choć czuć w porównaniu z poprzednikiem Freebuds 4i znaczącą poprawę, to nie każdy musi ją usłyszeć i nie koniecznie w każdym środowisku odsłuchowym.

W przypadku cichego otoczenia poprawa dotyczy nie tyle skuteczności funkcji ANC co jej działania, które objawia nakładającym się na tło cichym szumem. W Huawei Freebuds 5i jest on znacznie mniej słyszalny. W przypadku dźwięków głośniejszych, hałasów otoczenia, są one znacznie mniej inwazyjne niż poprzednio, choć zmiana nie jest tak duża jak tego się spodziewałem. Ale też bardzo dużo sobie obiecuję po kontakcie z dużo droższymi produktami. Dlatego mimo moich obaw, jak najbardziej warto posiłkować się ANC podczas podróży, pociągiem, samolotem, na mieście.

Wcześniej ANC można było uruchomić w trzech trybach. Aktywne ANC, bez ANC i tryb Świadomości. Teraz tryb ANC rozszerzono o trzy dostępne ustawienia - Komfotowy (redukcja 25 dB, odpowiada mniej więcej jedynemu dostępnemu ustawieniu we Freebuds 4i), Ogólny (redukcja 30 dB) i Najwyższy (redukcja 42 dB).

Jeśli nie chcemy korzystać z ANC to możemy liczyć również na dobre pasywne wyciszenie słuchawek. Bez ANC możemy dłużej używać Freebuds 5i, a w środowisku domowym w zasadzie taki tryb użytkowania jest w pełni wystarczający. Pasywne wyciszenie poradzi sobie nawet z takimi detalami jak hałas klawiatury w tym samym pomieszczeniu czy dźwięk telewizora (o ile nie gra głośno).

Brzmienie Huawei Freebuds 5i? Do jakiej muzyki nadają się najlepiej? Właśnie, do każdej.

Odpowiedź na to pytanie wyraża także największą moim zdaniem zaletę tych słuchawek. Bo choć kodek LDAC da poprawę jakości odtwarzania, którą usłyszą odpowiednio analityczne uszy, to co innego sprawia, że poleciłbym bez wahania te słuchawki wśród produktów do 400 złotych.

Huawei Freebuds 5i oprócz standardowych kodeków SBC/AAC obsłużą także kodek LDAC o bitrate do 990 kbps, a pasmo dźwięku obejmuje zakres od 20 Hz do 40 000 Hz. To pozwala traktować je jako zdolne obsłużyć dźwięk Hi-Res.

Tym czymś jest ich uniwersalność, choć wiem, że nie każdy się z taką oceną zgodzi. Huawei Freebuds 5i dobrze poradzą sobie z praktycznie każdym typem dźwięku. Zapewnią szeroką scenę audio przy różnorodnej muzyce (poważna, jazz, rock, pop) czy podczas oglądania filmów (tych z dynamiczną głośną bogatą dźwiękowo akcją jak i tych z cichą ścieżką dźwiękową). Będą stosunkowo detaliczne, a jednocześnie dobrze odseparują mowę i wokal.

Dźwięk nie jest przesadnie nasycony wysokimi jak i niskimi tonami, jest ich po prostu odpowiednia ilość, by poczuć się przyjemnie. Owszem odbiór basów i sopranów to kwestia indywidualna, Huawei Freebuds 5i stara się tu zadowolić każdego po trosze i moim zdaniem bardzo udanie. Opcje uwydatnienia basów i sopranów w Ai Life są tu raczej zbędne. Pierwsza czyni niskie tony zbyt męczącymi, a druga sprawia, że dźwięk sprawia wrażenie wypranego.



Funkcje Huawei Freebuds 5i służące poprawie brzmienia dźwięku

Czy nowe słuchawki grają lepiej niż Freebuds 4i? Moim zdaniem słychać różnicę na korzyść Freebuds 5i, ale nie uznałbym jej za kolosalną. Jest ona jednak na tyle istotna, że bez wahania wybrałbym ten nowszy model. Czy są lepiej brzmiące słuchawki niż Freebuds 5i? Na pewno, lecz w swojej kategorii cenowej produkt Huawei to dobra, a nawet bardzo dobra propozycja.

Huawei Freebuds 5i są lepsze od Freebuds 4i pod każdym względem. I to może uczynić z nich hit

Gdy tworzy się produkt będący następcą już dobrze ocenianego największym wyzwaniem jest to, by nie zepsuć tego co było w nim dobre, a poprawić tylko to co jest negatywnie postrzegane. I tak, brakowało nam certyfikatu IP, to jest, przeszkadzała połyskliwa obudowa, to mamy matową wersję, trudno wyciągało się słuchawki z etui, teraz jest to bardzo wygodne, ANC był za mało skuteczny, jest słyszalna poprawa, czas pracy wydawał się nam za krótki, został wydłużony, połączenie Bluetooth bywało niestabilne, no to jest teraz jak skała.

Ewolucja serii słuchawek, która zaowocowała Huawei Freebuds 5i, przywodzi mi na myśl rozwój branży kosmicznej. Stopniowy, ale konsekwentny i wciąż wykazujący ogromny potencjał na przyszłość. W imię zasady „coraz lepiej w niezmienionej cenie”.

Widać, że Huawei ta trudna sztuka ulepszenia produktu się udała, choć nie powiem, że dostaliśmy produkt idealny. To jednak normalne, w cenie do 400 złotych trzeba liczyć się z pewnymi ograniczeniami, a wymagającym melomanom i tak wciąż będzie za mało.

Huawei Freebuds 5i to słuchawki idealne dla osób niezdecydowanych lub dysponujących ograniczonym budżetem, a jednocześnie sporymi oczekiwaniami, z których czasem nie zdają sobie jeszcze sprawy.

Jednak nawet w obliczu ograniczeń, Huawei postarał się wzbogacić Freebuds 5i o funkcje, które wydają się zarezerwowane dla droższych produktów, czy takie których bardzo brakowało nam we Freebuds 4i. W tym obsługę kodeka LDAC i dźwięku Hi-Res, parowanie z dwoma urządzeniami jednocześnie, dotykową regulację głośności w słuchawce.

Można powiedzieć, że Huawei wziął na warsztat swoje sporo droższe Freebuds Pro 2 i postawił sobie następujący cel - otrzymać podobny produkt w dwa razy niższej cenie (regularna cena Freebuds 5i wynosi 399 złotych, w premierowej przedsprzedaży 349 złotych), przy jak najmniejszej liczbie kompromisów. Cel zrealizowany na piątkę.

Opinia o Huawei Freebuds 5i Plusy etui ładujące pozbawione wad poprzednika, także w wersji matowej,

niewielki rozmiar, krótsze pałąki niż w poprzedniej wersji, ta sama pojemność akumulatora,

słuchawki dobrze trzymają się uszu, w zestawie dodatkowe gumki.

bardzo dobry czas pracy, szybkie doładowywanie.

świetna obsługa multipoint (jednoczesne parowanie z dwoma urządzeniami),

wsparcie dla kodeka LDAC, audio Hi-Res,

pasmo przenoszenia 20 - 40000 Hz,

ANC o skuteczności do 42 dB, lepszy niż w poprzedniku,

zgodność z certyfikatem IP54, odporność na zachlapanie,

obsługa gestów, w tym regulacja głośności poprzez przeciąganie,

uniwersalne brzmienie, bardzo dobre zarówno do różnorodnej muzyki jak i filmu,

wykrywanie założenia, tryb niskiego opóźnienia,

niezawodne połączenie Bluetooth,

niewygórowana cena. Minusy aplikacja Ai Life wciąż nie jest tak funkcjonalna jak tego byśmy chcieli (brak equalizera, ograniczona konfiguracja gestów, funkcji ANC),

etui nie można naładować bezprzewodowo.

