Mocarne zasilacze MSI. Producent kusi ciekawym dodatkiem

Firma MSI poszerzyła ofertę o zasilacze MEG Ai1600T PCIE5, MPG A1250GS PCIE5 oraz MPG A1000GS PCIE5. Nowe modele imponują swoimi możliwościami i sprawdzą się w najwydajniejszych konfiguracjach. Dodatkowo przy ich zakupie będzie można skorzystać z atrakcyjnej promocji.

Nowoczesne komputery oferują coraz lepsze osiągi, ale przy okazji pobierają coraz więcej energii. Firma MSI przygotowała nowe zasilacze, które mają sprostać oczekiwaniom najbardziej wymagających użytkowników.

Mowa o modelach MEG Ai1600T PCIE5, MPG A1250GS PCIE5 oraz MPG A1000GS PCIE5, które są zgodne z najnowszym standardem ATX 3.1 i PCIe 5.1. Do dyspozycji oddano całkowicie modularne okablowanie – w tym dwie wtyczki 12V-2x6 (producent zastosował żółte wtyczki, dzięki czemu można upewnić się o poprawnym podłączeniu złącza).



Nowe zasilacze wyposażono w żółtą wtyczkę PCIe 5.1 12V-2x6, która pozwala upewnić się o poprawnym podłączeniu złącza

MSI MEG Ai1600T PCIE5

MEG Ai1600T PCIE5 to topowa konstrukcja o mocy 1600 W, która bazuje na cyfrowej platformie z wysokiej klasy komponentami - możemy liczyć na stabilne napięcia oraz bardzo wysoką sprawność energetyczną (80 PLUS Titanium i Cybenetics Titanium).

Producent zadbał też o odpowiednie chłodzenie jednostki. W środku znalazł się cyfrowo sterowany wentylator, który pozwala zmniejszyć generowany hałas (certyfikat Cybenetics A++). Co więcej, tryb zero-fan oferuje możliwość cichej pracy przy niskim obciążeniu, zapewniając niemal bezgłośną pracę komputera. Całość zamknięto w kompaktowej obudowie - rozmiar zasilacza ta zaledwie 190 mm, co czyni z niego jeden z najbardziej kompaktowych zasilaczy w swojej klasie.

MEG Ai1600T PCIE5 współpracuje z oprogramowaniem Gaming Intelligence (G.I.), które umożliwia monitorowanie obciążenia karty graficznej i procesora w czasie rzeczywistym. Dzięki temu użytkownicy mogą dostosować prędkość wentylatorów do aktualnych potrzeb.

MSI MEG Ai1600T PCIE5 to topowa propozycja, która pozwoli zbudować konfiguracje z dwoma kartami graficznymi. Warto jednak zwrócić uwagę na jej cenę – w polskich sklepach kosztuje on 3 tys. zł, więc jest to jeden z najdroższych zasilaczy na rynku. Producent udziela na sprzęt 10-letniej gwarancji.

MSI MPG A1250GS PCIE5 i MPG A1000GS PCIE5

Modele MSI MPG A1250GS PCIE5 i MPG A1000GS PCIE5 zaliczają się do nieco niższej półki - konstrukcje oferują moc odpowiednio 1250 W i 1000 W, więc nadal sprawdzą się w najwydajniejszych zestawach.

Producent zastosował nowoczesną platformę z japońskimi kondensatorami. Dopracowana konstrukcja ma przekładać się na stabilne napięcia wyjściowe i wysoką sprawność energetyczną (potwierdzoną certyfikatami 80 PLUS Gold i Cybenetics Gold).

Do chłodzenia wykorzystano 135-milimetrowy wentylator z dynamicznym łożyskiem olejowym (FDB), które ma zapewniać wysoką żywotność i niski poziom generowanego hałasu (modele GS mają być cichsze względem GL). Podobnie jak w wyższym modelu, jednostki zapewniają tryb półpasywnej pracy zero-fan.

Zasilacze już są dostępne w sprzedaży - model MPG A1000GS PCIE5 1000W kosztuje ok. 900 zł, a MSI MPG A1250GS PCIE5 ok. 1300 zł. Producent udziela na jednostki 10-letniej gwarancji.

Darmowa gra

Producent przygotował promocję dla osób kupujących zasilacze MEG Ai1600T PCIE5, MPG A1250GS PCIE5 oraz MPG A1000GS PCIE5. Przy zakupie jednego z tych modeli można otrzymać grę Monster Hunter Wilds za darmo. Promocja obowiązuje od 28 lutego do 28 marca 2025 r., a klucz do gry będzie dostępny po 14 dniach od daty zakupu.