Firma ASRock wchodzi na rynek zasilaczy komputerowych i od razu serwuje całą gamę różnych modeli. W ofercie producenta znajdziemy nawet topowe jednostki o mocy ponad 1000 W, które zostały zaprojektowane z myślą o nowych kartach graficznych GeForce RTX.

Firma ASRock, dotychczas kojarzona przede wszystkim z produkcją płyt głównych i kart graficznych, konsekwentnie poszerza swoją ofertę produktową. Tym razem tajwański producent postanowił wkroczyć na rynek zasilaczy komputerowych. Czym planuje przyciągnąć klientów?

Zasilacze ASRock Challenger, Steel Legend, Phantom Gaming i Taichi

W ofercie tajwańskiej marki pojawiły się zasilacze z różnych segmentów, których nazwy nawiązują do płyt głównych i zasilaczy. Być może nowe modele trafią do rankingów polecanych zasilaczy.

Zasilacze ASRock Challenger są dostępne w wariantach o mocy 550 W, 650 W i 750 W (z certyfikatem sprawności 80 PLUS Bronze) oraz 650 W, 750 W i 850 W (z certyfikatem sprawności 80 PLUS Gold). Jednostki te spełniają standardy ATX 3.1 oraz PCIe 5.1, co oznacza, że oferują nowoczesną wtyczkę zasilającą 12V-2x6. Warto jednak zaznaczyć, że wszystkie przewody są przymocowane na stałe.

Do chłodzenia komponentów wykorzystano 120-milimetrowy wentylator. W przypadku modeli z certyfikatem 80 PLUS Gold zastosowano funkcję Auto iCooler Intelligent Fan Control, która automatycznie dostosowuje prędkość wentylatora do obciążenia. Co istotne, producent zapewnia 5-letnią gwarancję na wszystkie modele z serii Challenger.

Dla bardziej wymagających użytkowników ASRock przygotował modele z serii Steel Legend o mocach 650 W, 750 W, 850 W oraz 1000 W (przy czym dwa najmocniejsze modele dostępne są także w białej wersji kolorystycznej). Zasilacze te charakteryzują się wysoką sprawnością energetyczną, potwierdzoną certyfikatami 80 PLUS Gold oraz Cybenetics PLATINUM. Dodatkowym atutem jest 10-letnia gwarancja producenta.

Zasilacze Steel Legend oferują w pełni modularne okablowanie, co ułatwia zarządzanie przewodami. Są zgodne ze standardami ATX 3.1 oraz PCIe 5.1, co zapewnia wsparcie dla nowoczesnych konfiguracji, w tym wtyczek 12V-2x6. W ich wnętrzu zastosowano wysokiej jakości japońskie kondensatory. Do chłodzenia elektroniki użyto 135-milimetrowego wentylatora z łożyskiem FDB, który zapewnia cichą i wydajną pracę, co zostało potwierdzone certyfikatem Cybenetics LAMBDA A.

W ofercie firmy ASRock znalazły się również modele zaprojektowane z myślą o graczach – seria Phantom Gaming obejmuje zasilacze o mocach 750 W, 850 W, 1000 W, 1300 W oraz 1600 W. Uwagę przyciąga efektowna stylistyka, jednak warto zauważyć, że dwa najmocniejsze modele mają większe rozmiary i długość aż 180 mm. Wszystkie jednostki charakteryzują się wysoką sprawnością energetyczną, co zostało potwierdzone certyfikatami 80 PLUS Gold i Cybenetics PLATINUM. Producent oferuje na zasilacze 10-letnią gwarancję.

Zasilacze ASRock Phantom Gaming wyposażono w modularne okablowanie, a dodatkowym atutem jest wsparcie dla standardów ATX 3.1 i PCIe 5.1, co obejmuje również wtyczki 12V-2x6 (w dwóch najmocniejszych modelach zastosowano nawet dwie takie wtyczki). Do budowy urządzeń wykorzystano wysokiej jakości japońskie kondensatory, które zapewniają trwałość i stabilność pracy. Specyfikacja obejmuje też 135-milimetrowy wentylator z łożyskiem FDB, charakteryzujący się cichą pracą, co zostało potwierdzone certyfikatem Cybenetics LAMBDA A.

Dla najbardziej wymagających klientów ASRock przygotował zasilacze z serii Taichi, dostępne w wersjach o mocy 1300 W i 1650 W. Jednostki te mogą pochwalić się certyfikatami 80 PLUS Titanium oraz Cybenetics Titanium, które potwierdzają ich wyjątkowo wysoką sprawność energetyczną. Zasilacze oferują w pełni modularne okablowanie, a ich zgodność ze standardami ATX 3.1 i PCIe 5.1 zapewnia wsparcie dla nowoczesnych konfiguracji, w tym dwóch wtyczek 12V-2x6. Producent oferuje na zasilacze z serii Taichi 10-letnią gwarancję, co dodatkowo świadczy o ich trwałości i niezawodności.

ASRock podkreśla również wysoką jakość wykonania jednostek . Warto jednak zwrócić uwagę, że mamy do czynienia z dosyć sporymi konstrukcjami (o długości 180 mm). W ich wnętrzu zastosowano japońskie kondensatory oraz zaawansowane tranzystory Infineon CoolMOS i SiC SBD, co gwarantuje niezawodność i stabilność pracy. Do chłodzenia elektroniki wykorzystano 135-milimetrowy wentylator z łożyskiem FDB, który wyróżnia się cichą pracą – co potwierdza certyfikat LAMBDA A+. Dzięki technologii iCool wentylator pozostaje wyłączony przy obciążeniu poniżej 40%.

ASRock chce się wyróżnić na tle konkurencji

Wejście nowego gracza z pewnością zwiększy konkurencję na rynku zasilaczy. ASRock przygotował jednostki przeznaczone dla różnych segmentów użytkowników, a jednocześnie stara się wyróżnić na tle konkurencji. Producent twierdzi, że kładzie duży nacisk na wysoką jakość wykonania oraz innowacyjne rozwiązania, które mają poprawić komfort i bezpieczeństwo użytkowania komputera.

Jednym z takich rozwiązań jest technologia iCool Intelligent Fan Control, która zapewnia cichszą pracę wentylatora dzięki automatycznej regulacji prędkości, a także wyłączaniu go przy niskim obciążeniu. Z kolei funkcja 5V BOOST zwiększa napięcie na linii 5V, co pomaga ograniczyć spadki napięcia na portach USB.

Ciekawym dodatkiem jest również dwukolorowa wtyczka 12V-2x6, która ułatwia poprawne podłączenie do gniazda. Dzięki temu użytkownicy mogą łatwiej zauważyć niedokładnie wpiętą wtyczkę, co było jednym z powodów uszkodzeń nowych kart graficznych z serii GeForce RTX 4000.

Producent jeszcze nie podał cen nowych modeli, więc trudno cokolwiek powiedzieć o ich opłacalności.