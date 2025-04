Lords of the Fallen niczym Cyberpunk 2077. Oto wersja 2.0

To dobry moment, by wrócić lub w ogóle zagrać w Lords of the Fallen, za którym stoi polski wydawca CI Games. Oto debiutuje wersja 2.0, która wprowadza szereg ulepszeń. Są one dostępne za darmo dla posiadaczy gry, a ci, którzy jej nie mają, mogą upolować tytuł w promocji.

Lords of the Fallen otrzymuje patch 2.0, który jest ukoronowaniem ponad 50 aktualizacji, przygotowanych na podstawie opinii oraz sugestii społeczności, jakie Lords of the Fallen zebrało od momentu swojej premiery – podobnie jak Cyberpunk 2077 2.0. Zmian jest naprawdę wiele.

Aktualizacja obejmuje między innymi: możliwość darmowego dołączenia do gry przez znajomego, pełne dzielenie się postępami w trybie współpracy, usprawnione mechaniki walki i poruszania się, a także wiele innych nowości. Uaktualnienie pojawi się 17 kwietnia o godzinie 17:00 i będzie dostępne bezpłatnie dla wszystkich użytkowników PC, konsol PlayStation 5 oraz Xbox Series X|S.

Nowości w Lords of the Fallen

Darmowy dostęp dla znajomego (Free Friend’s Pass)

Każdy gracz, nawet ten, który nie posiada gry, może bezpłatnie skorzystać z kreatora postaci oraz eksplorować cały początkowy obszar dostępny w podstawowej wersji Lords of the Fallen.

Po zakończeniu samouczka, możliwe jest przejście całej kampanii w trybie współpracy online razem z przyjacielem, który ma grę w swojej bibliotece. Rozwój postaci i zdobyte przedmioty są zapisywane między kolejnymi sesjami.

Tylko gospodarz sesji zachowuje postęp dokonany w świecie gry.

Pełne współdzielenie postępów w trybie kooperacji i cross-play (Full shared progression & cross-play co-op)

Obaj gracze zapisują cały postęp w głównej fabule, pod warunkiem że grają na tym samym etapie „Nowej Gry” i mają pokonanych zbliżoną liczbę z dwunastu głównych bossów (różnica może wynosić maksymalnie jednego bossa).

Pokonani bossowie oraz zapalone latarnie pozostają aktywne w obu światach graczy.

Każdy z graczy może wskrzesić drugiego.

Obaj gracze otrzymują pełną ilość wigoru oraz cały zdobyty łup.

Ulepszone systemy walki i poruszania się

Kompletnie odnowiony system walki, który pozwala na dokładniejsze i bardziej płynne korzystanie z broni.

Ulepszone funkcje celowania, umożliwiające bardziej naturalne i intuicyjne namierzanie przeciwników.

Dodanie dedykowanego przycisku do skoku, co ułatwia pokonywanie przeszkód i elementy platformowe.

Nowa funkcja nawigacji z użyciem mrocznej latarni Umbralu, pomagająca odnaleźć właściwą ścieżkę przez ziemie Mournstead.

Sprawniejsze i wygodniejsze poruszanie się dzięki większej mobilności, szybszym unikom oraz lepiej reagującym kontrolom.

Całkowicie odświeżone efekty dźwiękowe broni – każde uderzenie, parowanie i blok mają teraz bardziej wyraziste brzmienie.

Nowe oznaczenia przycisków, które uruchamiają potężne ataki.

Ulepszenia wizualne i techniczne

Zmodernizowany kreator postaci z rozszerzonymi możliwościami dostosowania wyglądu twarzy, bardziej realistyczne tekstury skóry oraz różne sylwetki dla postaci żeńskich i męskich.

Odświeżony interfejs użytkownika, który oferuje prostszą i bardziej intuicyjną nawigację.

Nowo dodane kompendium, umożliwiające graczom łatwe przeglądanie wcześniejszych podpowiedzi z samouczków.

Promocja na Lords of the Fallen

Aktualizacja do wersji 2.0 jest darmowa dla posiadaczy gry. Ci, którzy rozważają jej zakup (lub ulepszenie do wersji Delux) mogą skorzystać z następujących promocji:

Wiosenna wyprzedaż PlayStation (trwa od 9 do 23 kwietnia)

Wersja standardowa dostępna jest z 72% zniżką w cenie 83,72 PLN

Pakiet ulepszający z wersji standardowej do Deluxe również przeceniony o 72%, kosztuje 24,92 PLN

Wiosenna wyprzedaż Xbox (od 17 kwietnia do 1 maja)

Wersja standardowa przeceniona o 70%, dostępna za 90 PLN (również w ramach Game Pass)

Wersja Deluxe również z 70% zniżką, w cenie 102 PLN

Wyprzedaż Steam (od 17 kwietnia do 1 maja)

Wersja standardowa z rabatem 67%, kosztuje 99 PLN

Wersja Deluxe w tej samej zniżce, w cenie 112,90 PLN

Epic Games Store (od 10 do 24 kwietnia)

Wersja standardowa przeceniona o 67%, dostępna za 82,50 PLN

Wersja Deluxe także z 67% zniżką, kosztuje 92,40 PLN.

Źródło: CI Games