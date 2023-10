Uśmiech jest najlepszą ozdobą każdego człowieka. Do tego pozwala nam wyrażać emocje i zjednywać sobie ludzi. To, co tak naturalne, niestety nie zawsze jest równie łatwe do osiągnięcia.

Materiał sponsorowany przez Ocean.

Żeby cieszyć się pięknym i zdrowym uśmiechem, trzeba najpierw o niego odpowiednio zadbać. Pomoże ci w tym szczoteczka Oclean X Pro Digital.

Zero pominiętych miejsc

Z pewnością nie będzie dla ciebie wielkim odkryciem, że podstawą prawidłowej higieny jamy ustnej jest regularne mycie zębów. Czy wiesz jednak, że z badań wynika, że 90% z nas nie robi tego wystarczająco dokładnie, co prowadzi do pozostawania osadów nazębnych, a w konsekwencji – problemów w obrębie jamy ustnej, takich jak krwawienia dziąseł, nieświeży oddech, próchnica? Co zatem zrobić, by mieć pewność, że zęby są właściwie umyte? Wystarczy sięgnąć po szczoteczkę Oclean X Pro Digital. Ten model ma wbudowany 6-osiowy czujnik żyroskopowy, który dzieli jamę ustną na 8 stref i skanuje ją w czasie rzeczywistym, dzięki czemu rozpoznaje Twój sposób mycia zębów (czas szczotkowania, siłę nacisku).

Po zakończonym myciu na kolorowym wyświetlaczu zobaczysz graficzny model uzębienia 3D z informacją o pominiętych obszarach. Kolorem czerwonym będą oznaczone na nim miejsca niewystarczająco wyszczotkowane, kolorem białym – zęby idealnie czyste. Co więcej zaawansowane algorytmy podsumują sesję szczotkowania w postaci ogólnego wyniku od 0 do 100%, a w razie potrzeby szczoteczka sama zaproponuje odpowiedni do twoich potrzeb program mycia uzupełniającego, który uruchomisz jednym przyciskiem. Dzięki temu będziesz mieć pewność, że wszystkie zakamarki twojej jamy ustnej są perfekcyjnie czyste.

Zęby czyste jak nigdy przedtem

Skanowanie w czasie rzeczywistym to jednak nie wszystko, co oferuje Oclean X Pro Digital, by profesjonalnie zadbać o twoje zęby. Działanie tej innowacyjnej technologii jest wzmocnione przez opatentowany bezszczotkowy silnik Maglev, wykorzystujący technologię magnetyczno-lewitacyjną i osiągający aż 84 000 ruchów na minutę. Moc lewitacji magnetycznej, inaczej niż w przypadku zwykłego silnika sonicznego, przekazuje drgania na końcówkę każdego włókna szczoteczki i prowadzi do zerowej utraty energii. Pozwala to także na większy kąt wychylenia główki – aż do 12 stopni. Dzięki temu czyszczenie jest jeszcze skuteczniejsze i bardziej komfortowe, a jednocześnie nadal bezpieczne dla twoich zębów i dziąseł.

Co więcej, wysoka częstotliwość wibracji powoduje powstanie mieszaniny wody, pasty i śliny, a w konsekwencji – mikrobąbelków, które usuwają resztki pokarmu, bakterie i płytkę nazębną z trudno dostępnych przestrzeni międzyzębowych. Zapobiega tym samym gromadzeniu się kamienia nazębnego i powstawaniu zmian próchnicowych. W porównaniu ze zwykłym silnikiem sonicznym gwarantuje to dwukrotnie większą moc czyszczącą.

W zestawie otrzymasz także dwie końcówki z najwyższej jakości opatentowanym włóknem DuPont, które zapewniają doskonałe czyszczenie oraz ochronę dziąseł i szkliwa:

Standardowych rozmiarów końcówka „kontrola kamienia/wybielanie ” ma kształt „W” dla lepszego dopasowania do kształtu zębów, gumową powierzchnię do czyszczenia języka oraz włókna DuPont Diamond Classic.

” ma kształt „W” dla lepszego dopasowania do kształtu zębów, gumową powierzchnię do czyszczenia języka oraz włókna DuPont Diamond Classic. Niewielka końcówka „delikatne czyszczenie” sprawdzi się idealnie do trudno dostępnych miejsc i przestrzeni międzyzębowych, ponieważ jej główka jest o 15% mniejsza niż standardowa. Jej włókna są wzbogacone fluorem dla lepszej ochrony szkliwa zębów, a silikonowa powierzchnia zapewnia większe bezpieczeństwo i komfort użytkowania.

Szczoteczka dopasowana do twoich potrzeb

Marka Oclean wie jednak, że zaawansowane technologie to nie wszystko, by wyróżnić się na rynku i dobyć serce użytkowników, dlatego model X Pro Digital dopasuje się do twoich potrzeb. Poza dwoma standardowymi trybami mycia (wieczornym i porannym), szczoteczka oferuje także jeden tryb, który możesz spersonalizować, łącząc się z aplikacją Oclean i dostosowując ustawienia do swoich preferencji. Masz wtedy pewność, że korzystasz z idealnie dobranego trybu szczotkowania! Sama aplikacja Oclean Care+ daje Ci natomiast wiele możliwości udoskonalenia codziennego szczotkowania. Poza spersonalizowaniem cyklu mycia możesz także:

sprawdzać rozszerzone raporty na temat jakości, czasu i częstotliwości mycia zębów – dziennych, tygodniowych i miesięcznych;

otrzymywać informacje, które miejsca jamy ustnej wymagają doszczotkowania;

sprawdzić zużycie główki szczoteczki i otrzymać przypomnienie, kiedy należy ją wymienić.

Aplikacja jest kompatybilna z systemem iOS oraz Android, a także z Apple Health i dostępna w 15 językach.

Dodatkowo Oclean X Pro Digital pomoże Ci kształtować nawyk prawidłowego szczotkowania dzięki praktycznemu timerowi. Odmierza on czas mycia, więc masz pewność, że myjesz zęby przez minimum 2 minuty – tyle, ile zalecają dentyści. Ponadto co 30 sekund szczoteczka zasygnalizuje konieczność zmiany strefy szczotkowania poprzez charakterystyczną wibrację, aby każdemu miejscu poświęcić tyle samo czasu.

Oclean X Pro Digital nie zawiedzie cię w żadnej sytuacji

Na szczoteczkę Oclean X Pro Digital możesz liczyć w każdym momencie. Długi czas pracy na jednym ładowaniu – aż do 30 dni sprawia, że możesz zabrać ze sobą w każdą podróż i zapomnieć o pakowaniu ładowarki, oszczędzając tym samym miejsce w walizce. Szczoteczka przypomni Ci też sama o niskim poziomie naładowania baterii, dzięki czemu nie rozładuje się niespodziewanie, a jej ponowne naładowanie, zajmie ci zaledwie 3 godziny. Możesz też myć zęby tak jak lubisz – nawet w wannie lub pod prysznicem, bo X Pro Digital jest w pełni wodoszczelna, co potwierdza certyfikat IPX7. Oznacza to, że może być zanurzona na głębokość do 1 metra przez maksymalnie 30 minut i nie spowoduje to jej uszkodzenia. W zestawie X Pro Digital znajdziesz praktyczny, bezinwazyjny uchwyt ścienny w kolorze szczoteczki, który jest także bazą ładującą 2 w 1, dzięki czemu zaoszczędzisz miejsce w swojej łazience. Sama szczoteczka zaś dostępna w dwóch wariantach kolorystycznych (champagne gold oraz glamour silver) cieszy oko i prezentuje się niezwykle elegancko i nowocześnie.

