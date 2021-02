Empik odpalił zimowe bomby cenowe – specjalną akcję, w ramach której wybrane produkty są przecenione nawet o 60%. Sprawdź, co warto kupić i dowiedz się, ile masz na to czasu.

Zimowe bomby cenowe w Empiku – rabaty do 60%

W ramach akcji zimowe bomby cenowe Empik przygotował rabaty sięgające 60% w kilku kategoriach: to przede wszystkim elektronika, zabawki i najrozmaitsze akcesoria do domu. Aby skorzystać z promocji masz czas do 7 lutego. Czy jest się jednak w ogóle za czym rozglądać? Sprawdziliśmy i co nieco znaleźliśmy. Na przykład…

Słuchawki i soundbar JBL w dobrych cenach

Jednym z przecenionych gadżetów są dokanałowe słuchawki JBL T110BT. Ich cechy charakterystyczne to wygodna, bezprzewodowa konstrukcja, wysoka jakość dźwięku (z czystymi górami i mocnymi basami) oraz wbudowany mikrofon umożliwiający komfortowe prowadzenie rozmów z wolnymi rękami. Promocyjna cena wynosi 94,99 zł (czyli o 26% mniej niż normalnie).

W promocji znajdziesz też soundbara JBL Link Bar. To model z gatunku inteligentnych, łączący się z Internetem i z systemem Android TV na pokładzie. Dzięki temu sam w sobie zapewnia szeroką funkcjonalność, a do tego potrafi jeszcze rozszerzyć możliwości twojego telewizora. Daje dostęp do tysięcy aplikacji, a równocześnie może pochwalić się naprawdę dobrym brzmieniem. Teraz kupisz go za 1099 zł (czyli o 15% mniej niż normalnie).

Ale świat nie kończy się na elektronice

Ale zimowe bomby cenowe w Empiku nie ograniczają się tylko do elektroniki. Za pieniądze mniejsze niż zwykle kupisz również akcesoria sportowe, sprzęt AGD, domowe wyposażenie, kosmetyki czy zabawki. Jeśli lubisz netfliksową antologię Czarne lustro, to szczególnie może Cię zainteresować gra towarzyska Black Mirror: Nosedive, którą teraz kupisz za 46,95 zł (czyli o 22% taniej niż normalnie).

Artykuł powstał we współpracy z Empik.com.