Apple pozwoli użytkownikom na uwolnienie się od własnego ekosystemu. Wszystko po to, by sprostać wymaganiom Komisji Europejskiej.

Unijne przepisy DMA nakładają na Apple’a nowe obowiązki, ale zmiany wprowadzone w iOS 17.4 - czyli możliwość korzystania z alternatywnych sklepów z aplikacjami, systemów płatności i silników przeglądarek - to dopiero początek.

Apple zapowiada kolejne zmiany w iOS. Wymiana iPhone’a na smartfon innej marki będzie łatwiejsza

Na stronie Apple’a pojawiła się szczegółowa dokumentacja dotycząca już wprowadzonych i planowanych zmian związanych z DMA. Firma ujawniła, że:

pod koniec 2024 lub na początku 2025 iPhone pozwoli przenieść dane z jednej przeglądarki na drugą w ramach jednego urządzenia;

przed jesienią 2025 Apple udostępni rozwiązanie, które pozwoli na budowę “bardziej przyjaznych w użytkowaniu” narzędzi do przenoszenia danych z iPhone’a na telefon innej marki.

Warto odnotować, że Google od lat pozwala zainstalować na iPhonie aplikację Switch to Android, ale jej funkcjonalność jest mocno ograniczona. Póki co można ją wykorzystać jedynie do przeniesienia kontaktów, wydarzeń z kalendarza, zdjęć oraz filmów. Zgodnie z zapowiedziami, w przyszłości tego typu narzędzia mają być bardziej zaawansowane.