Poznaliśmy datę premiery gry Atomic Heart. Od samego początku zapowiada się ona wyśmienicie, ale na skutek wydarzeń z ostatnich miesięcy może spotkać się z chłodnym przyjęciem. Może, bo nie musi.

Kiedy premiera Atomic Heart? Wreszcie to wiemy

W zeszłym miesiącu ogłoszono, że premiera Atomic Heart została ponownie przesunięta. Dowiedzieliśmy się jednak wyłącznie tyle, że trzeba będzie poczekać do przyszłego roku. Ostatnie dni przyniosły przecieki z konkretną datą, a dziś o godzinie 13:00, zgodnie z zapowiedzią pojawił się rozwiewający wątpliwości zwiastun.

To właśnie za jego pośrednictwem potwierdzono, iż Atomic Heart zadebiutuje 21 lutego 2023 roku. Oczywiście jeśli tym razem nic się już nie zmieni. Gra studia Mundfish (producent) oraz Focus Entertainment (wydawca) pojawi się na PC oraz konsolach PlayStation 5, Xbox Series X i Xbox Series S, a także PlayStation 4 i Xbox One.

Atomic Heart zwiastun z datą premiery

Bardzo obiecująca, ale rosyjska gra. I co teraz?

Swojego czasu zaliczyliśmy Atomic Heart to grona najbardziej oczekiwanych gier 2022 roku. Niektórym apetyty nieco opadły, ale nie daleko, że twórcy pokazali czy powiedzieli coś zmniejszającego atrakcyjność gry. Mundfish to studio z Rosji, a z wiadomych powodów nie jest to teraz magnesem niezależnie od branży i również część graczy mówi wprost, że odpuści sobie Atomic Heart. Część, bo absolutnie nie będą to wszyscy, co pokazują też reakcje na kolejne materiały, także ten dzisiejszy.

Atomic Heart ma przedstawiać alternatywną wizję Związku Radzieckiego, klimat może przypominać tutaj to, co widzieliśmy w serii Bioshock. W wizji twórców rozwój robotyki i zaawansowanej technologii podczas II wojny światowej poszedł nieco inaczej niż miało to miejsce w rzeczywistości. Dla bohatera zaowocuje to niezwykle niebezpieczną misją, wręcz walką o przetrwanie. Pod względem mechaniki mamy otrzymać przygodowe RPG akcji, tak mówią sami twórcy. Wbrew panującym trendom, świat gry nie będzie otwarty, a całość skupia się na kampanii.

Planujecie zagrać w Atomic Heart?

Źródło: ign