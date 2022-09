Atomic Heart to naprawdę dobrze zapowiadająca się gra, ale oczekiwanie na nią mocno się przedłuża. Być może nie tylko z powodu wolno postępujących prac, ale też rodowodu producenta?

Premiera Atomic Heart ponownie przesunięta

W zeszłym miesiącu Atomic Heart przypomniało o sobie naprawdę świetnym zwiastunem. Zresztą, większość informacji i materiałów wideo promujących ten tytuł mogło się podobać. Może poza tymi mówiącymi o kolejnych opóźnieniach premiery, z czym niestety mamy do czynienia raz jeszcze.

Podtrzymywano, że Atomic Heart zostanie wydany w 2022 roku, teraz mieniono to na „zimę”. Teoretycznie mogłaby to być zatem końcówka grudnia, w praktyce należy nastawiać się na pierwszy kwartał 2023 roku. Twórcy twierdzą, że dopracowanie i dostarczenie gry najwyższej jakości jest priorytetem, a konkretna data premiery zostanie ogłoszona w najbliższej przyszłości. Niektórzy komentujący są zdania, że przyczyną zmiany planów jest też trwająca wojna na Ukrainie i niechęć wielu osób do rosyjskich produktów, a nad Atomic Heart pracuje właśnie stamtąd wywodzące się studio Mundfish.

Focus Entertainment wydawcą gry Atomic Heart

Jest też dobra wiadomość dla mimo wszystko zainteresowanych tym tytułem. Mundfish nawiązało kolejne partnerstwo, tym razem bardzo ważne. Światowym wydawcą gry Atomic Heart została firma Focus Entertainment.

„To zaszczyt współpracować ze studiem tak utalentowanym jak Mundfish. Byliśmy zdumieni kreatywnymi umysłami Roberta i jego zespołu gdy tylko zaczęliśmy wymieniać się informacjami. Standardy AAA, które zapewnili w swojej pierwszej grze to naprawdę nie byle jakie osiągnięcie. Atomic Heart z pewnością uhonoruje wszystkich graczy poszukujących oryginalnego doświadczenia na nowej generacji.” - Julien Ramette, Chief Business Development Officer w firmie Focus Entertainment

Atomic Heart, RPG akcji przedstawiające alternatywną wizję Związku Radzieckiego trafi na PC oraz konsole PlayStation 5, Xbox Series X i Xbox Series S, a także PlayStation 4 i Xbox One.

Czekacie? Jeśli nie, to po prostu nie Wasze klimaty czy bojkot?

Źródło: Focus Entertainment