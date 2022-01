Dużo obiecywaliśmy sobie po najlepszych grach 2021 roku. Niestety, część tytułów, na które czekaliśmy w ogóle się nie pojawiło. Jeśli więc ostatnie 12 miesięcy zostawiło Cię z poczuciem niedosytu to mamy dobrą wiadomość – będzie lepiej! Oto gry, na które czekamy w 2022 roku!

Wejście smoka

Wreszcie skończył się ten nieszczęsny 2021 rok. Chciałbym bardzo powiedzieć, że był on lepszy od poprzednika. Chciałbym… ale to niemożliwe. Raz, że mógłbym powtórzyć dokładnie te same słowa, które wypowiedziałem w naszym poprzednim wideo zestawieniu najbardziej oczekiwanych gier 2021 na PC i konsole – że był to rok pandemii, zawiedzionych nadziei i potężnie opóźnionych najgorętszych premier. A dwa, że zamiast prawdziwego wysypu nextgenowych tytułów, wszak miało to być 12 miesięcy należące do PS5 i Xbox Series, spotkała nas cała masa rozczarowań.

Nie ma co jednak tego rozpamiętywać. Ważne, że 2022 rok zapowiada się dużo lepiej. I nie chodzi tylko o to, że już styczeń zaskoczył nas świetnym, pecetowym portem God of War i niesamowicie grywalnym Rainbow Six Extraction. Jakby nie patrzeć niemal wszystko co przez ostatnie miesiące zaliczyło poślizg wylądowało właśnie w 2022 roku.

A przecież jest jeszcze całkiem pokaźna lista totalnych nowości, które od samego początku szykowane były właśnie na ten rok. By nic ciekawego nam nie umknęło połączyliśmy wszystkie najciekawsze tytuły w jedną listę, którą chętnie podzielimy się z Wami. Oto nasze redakcyjne zestawienie gier, na które warto czekać w 2022 roku.

Dla tych którzy nad materiały wideo wciąż bardziej cenią sobie słowo pisane (choć przypuszczam, że z roku na rok jest nas coraz mniej) przygotowaliśmy tę samą listę, która przedstawiamy Wam poniżej. Co istotne, w miarę kolejnych doniesień będziemy starali się na bieżącą ją aktualizować nie tylko o konkretne daty premier (wszak wiele z nich to wciąż spora niewiadoma), ale także o nowe pozycje, które, co więcej niż pewne, pojawią się jeszcze w 2022 roku.





Dying Light 2 – czy okaże się lepszy od Cyberpunk 2077?

Producent: Techland

Platformy: PS4/PS5/XONE/XSX/PC/Switch

Premiera: 4 lutego 2022

Ależ my się na ten tytuł naczekaliśmy, no nie? Bo nie wiem, czy pamiętacie, ale Dying Light 2 gościł na naszej liście najbardziej oczekiwanych gier 2021 roku. Ba, o mało co gra znalazłby się też być w zestawieniu na 2020, bo takie początkowo były pogłoski, ale wszyscy wiemy, jak się to skończyło. Tak czy siak, po wielu miesiącach oczekiwania, w końcu dane nam samemu sprawdzić jak też żyje się w post apokaliptycznym świecie pełnym żywych trupów, gdzie każdy wybór może mieć znaczenie.

Sifu – im starsze Kung Fu tym lepsze?

Producent: Sloclap

Platformy: PS4/PS5/PC

Premiera: 8 lutego 2022

Co tu dużo gadać – dawno nie było porządnej chodzonej bijatyki. A już na pewno takiej która prócz widowiskowych ataków i uników miałaby jeszcze oryginalny pomysł na siebie. Sifu taki ma, bo każda śmierć wiązać się tutaj będzie ze starzeniem się naszego bohatera przy kolejnym podejściu. Brzmi nieźle, prawda? A jak będzie to się zobaczy.

CrossFire X – potencjalny pogromca Call of Duty

Producent: Smilegate/Remedy Entertainment

Platformy: XONE/XSX

Premiera: 20 lutego 2022

Ciekawe ilu z Was kojarzy tytuł CrossFire. Pewnie niewielu, a to przecież jedna z najchętniej ogrywanych gier free-2-play na świecie. Dość powiedzieć, że w szczytowej formie tytuł ten mógł pochwalić się miliardem zarejestrowanych kont. Trudno się dziwić, że ktoś zapragnął przekuć ten azjatycki fenomen w coś zjadliwego dla reszty świata. A że tym kimś są twórcy takich hitów jak Control, Quantum Break czy Alan Wake o jakość tej strzelanki chyba nie trzeba się martwić.

Lost Ark – nowe, niezwykle oczekiwane MMO

Producent: Tripod Studios/Smilegate

Platforma: PC

Premiera: 11 lutego 2022

A oto i kolejna darmowa produkcja, która święcąc tryumfy na Dalekim Wschodzie, spróbuje podbić serca zachodnich graczy. A właściwie ma to niemal jak w banku sądząc po emocjach jakie od jakiegoś czasu wywołuje to rasowe MMORPG. Czy słusznie – to już sami się przekonajcie oglądając choćby ten zwiastun.

Total War: Warhammer III – ciąg dalszy doskonałej strategicznej serii

Producent: Creative Assembly

Platforma: PC

Premiera: 17 lutego 2022

Co by nie mówić, trzecia część strategicznego Warhammera zapowiada się nad wyraz ciekawie. Nie dość bowiem że dostaniemy tu dwie niewidziane dotąd frakcje, to jeszcze same bitwy mają mieć znacznie większy rozmach. Fanów z pewnością nie będzie trzeba przekonywać.

Horizon Forbidden West – gra, na którą czekają posiadacze PS5

Producent: Guerrilla Games

Platformy: PS4/PS5

Premiera: 18 lutego 2022

O ten tytuł modlili się chyba wszyscy, którym udało się kupić PlayStation 5. I trudno się dziwić – skoro pierwsze przygody rudowłosej Aloy w postapokaliptycznym świecie pełnym zrobotyzowanych zwierząt przyniosły na PS4 niemałą rewolucję to i za drugim razem, już na nextgenach, po prostu musi być podobnie. Oczekiwania są więc niebotyczne. Czy uda się je spełnić? Miejmy nadzieje. Mocno trzymamy za to kciuki.

Destiny 2: Królowa Wiedźma – nowy dodatek do świetnej sieciowej strzelanki

Producent: Bungie Software

Platformy: PS4/PS5/XONE/XSX/PC

Premiera: 22 lutego 2022

Mimo upływu lat Destiny 2 wciąż ma się całkiem dobrze. Jasne, tytuł ten miewa swoje wzloty i upadki, a jego twórcy potrafią wzbudzić niemałe kontrowersje swoimi nieraz niezrozumiałymi decyzjami. Mimo to jednak zapowiedź każdego kolejnego dodatku potrafi wywołać dreszcz ekscytacji u najwierniejszych fanów. Dokładnie tak jak w tym przypadku.

Elden Ring – Dark Souls oczami George’a R.R. Martina

Producent: FromSoftware

Platformy: PS4/PS5

Premiera: 25 lutego 2022

Chyba znów pokochaliśmy dostawać od gier potężnego łupnia. No skoro tak ochoczo łykamy wszystko co potrafi sprawić, że czujemy się jak ostatnia lama to chyba można uznać, że wymagające gry na dobre wróciły do łask. Czy nowa gra twórców serii Dark Souls będzie kolejną drogą przez mękę? Cóż, zobaczymy. Może jednak współpraca z ojcem Gry o Tron przyniesie przy tym tytule choćby drobne ułatwienia. Nierealne? Możliwe, ale wiecie, nadzieja umiera ostatnia.

GRID Legends – nowe spojrzenie na znaną I lubianą wyścigową serię

Producent: Codemasters

Platformy: PS4/PS5/XONE/XSX/PC

Premiera: 25 lutego 2022

Nowy GRID od pierwszych zapowiedzi kusi ponad 100-tką różnych tras, rozbudowanym edytorem własnych wyścigów i całym szeregiem rozmaitych trybów, w tym fabularyzowaną kampanią dla jednego gracza. Wyścigi te mogą być jednak ciekawe także z innego względu - to pierwsza odsłona tej serii, która wyjdzie już spod skrzydeł Electronic Arts. Dla pasjonatów tego gatunku to coś jak sprawdzian, w którą stronę pójdzie przejęte przez EA studio Codemasters.

Elex 2 – magia Gothica wciąż żywa

Producent: Piranha Bytes

Platformy: PS4/PS5/XONE/XSX/PC

Premiera: 1 marca 2022

Może i nie jest to najwyższa erpegowa liga, a sama rozgrywka wciąż zapowiada się dość topornie, może ciut lepiej niż poprzednio, ale idziemy o zakład, że i tak tytuł ten zdoła przyciągnąć do ekranów całą masę graczy. Jak to możliwe? Cóż, drewno nie drewno, jeśli ma w sobie choć cząstkę Gothica to wystarczy.

Shadow Warrior 3 – totalnie odjechana polska strzelanka

Producent: Flying Wild Hog

Platformy: PS4/PS5/PC

Premiera: 1 marca 2022

Powiedzieć „szalona” w przypadku tej gry to jakby nie powiedzieć nic. Wszak już w poprzedniej odsłonie Shadow Warriora jego polscy twórcy szeroko poszli po bandzie serwując nam nie tylko superkrwistą rozwałkę, ale i całą masę przaśnego, męskiego humoru. A że jak to zwykle w tej branży bywa każda kolejna część musi większa, lepsza i bardziej widowiskowa szykuje się nam zapewne prawdziwa jazda bez trzymanki.

Babylon’s Fall – widowiskowa sieczka dla fanów sieciowej kooperacji

Producent: PlatinumGames

Platformy: PS4/PS5/PC

Premiera: 3 marca 2022

Znacie serię Bayonetta? A Nier: Automata? Jeśli tak to już wiecie czego można spodziewać się po tej produkcji. Studio PlatinumGames zjadło zęby na szybkiej, bardzo widowiskowej naparzance, nierzadko z gigantycznymi, wymagającymi bossami. Babylon’s Fall będzie czymś w rodzaju ukoronowania ich wszystkich doświadczeń. Zaoferuje bowiem podobną rozgrywkę, tyle że nieco bardziej nastawioną na wspólną kooperacyjną zabawę. Kto się skusi?

Gran Turismo 7 – król samochodowych symulacji wjeżdza na PS5

Producent: Polyphony Digital

Platformy: PS4/PS5

Premiera: 4 marca 2022

I kolejna perełka spod znaku PlayStation, która od dobrych kilku miesięcy do czerwoności rozgrzewa nie tylko fanów tychże konsol. I trudno się dziwić - Gran Turismo od zawsze starało się w jakiś sposób wyjść przed szereg oferując nam jeszcze bardziej zaawansowaną symulację samochodową. Tym razem ma być bardziej realistycznie, naturalnie i, co najważniejsze, nextgenowo. Ciekawe czy ten tytuł przekona niezdecydowanych do zakupu PS5. Jak myślicie?

Triangle Strategy – nostalgiczny powrót do dawnych czasów

Producent: Silicon Studio Corporation

Platforma: Nintendo Switch

Premiera: 4 marca 2022

Dla jednych będzie to pewnie mało znacząca oldschoolowa popierdółka. Dla innych - szalenie miły powrót do przeszłości. Jeśli więc z nostalgią wspominasz czasy takich klasyków jak Final Fantasy Tactics i do tego masz Pstryczka powinieneś zainteresować się tym niecodziennym taktycznym RPG. Dobra zabawa na długie godziny gwarantowana.

Assassin’s Creed: Valhalla – Dawn of Ragnarok (Świt Ragnaroku) – idealna przystawka przed God of War

Producent: Ubisoft

Platformy: PS4/PS5/XONE/XSX/PC

Premiera: 10 marca 2022

W zasadzie nie powinniśmy wspominać o dodatkach do już wydanych gier. W tym przypadku jednak po prostu musieliśmy zrobić wyjątek. Nie dość bowiem, że to naprawdę duże rozszerzenie, to jeszcze kręci się wokół Odyna, jego syna Baldura i walki z siłami Jotunheimnu i Muspelheimu. Słowem – w sam raz jako przygrywka przez nowym God of War’em.

The Settlers – nowe/stare spojrzenie na legendę

Producent: Ubisoft Blue Byte

Platforma: PC

Premiera: 17 marca 2022

No proszę, kolejny spóźnialski. Nie wiem, czy pamiętacie, ale ten powrót po latach miał ukazać się w zeszłym roku. No ale niestety nie wyszło. Tym razem jednak mamy już oficjalną datę premiery i pierwsze bardzo konkretne zapowiedzi zwiastujące przyjemną, relaksującą rozgrywkę i powrót do korzeni całej serii. Oby warte było to tego całego czekania.

Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin – nowy początek dla fanów "Fajnala"

Producent: Team Ninja

Platformy: PS4/PS5/XONE/XSX/PC

Premiera: 18 marca 2022

Final Fantasy to bez dwóch zdań potężna marka. Pewnie dlatego jej twórcy mogą sobie pozwolić na takie eksperymenty. Stranger of Paradise to bowiem dość nietypowy spin-off. Raz, że stoją za nim twórcy tak wymagających serii jak choćby Ninja Gaiden czy NiOh, a dwa, że historią sięga ona pierwszego „Fajnala”. Dla fanów serii może to być nie lada gratka… albo i nie, jeśli ktoś nie przepada za sporymi wyzwaniami.

Syberia: The World Before – kolejna, niezwykle klimatyczna przygoda

Producent: Microids/Anuman Interactive

Platforma: PC

Premiera: 18 marca 2022

Syberia może i dość blado wypada na tle innych wymienionych tu produkcji, ale za tą przygodową serią stoi już taki kawał historii, że koło trzeciej części nie sposób przejść obojętnie. Szczególnie, że jej twórca – Benoit Sokal zmarł w zeszłym roku. Będzie to więc jego swoiste epitafium.

Tiny Tina’s Wonderlands – Borderlands jak z bajki

Producent: Gearbox Software

Platformy: PS4/PS5/XONE/XSX/PC

Premiera: 25 marca 2022

Hej, fani Borderlands – tęskniliście za tymi szalonymi klimatami i gazylionem najróżniejszych giwer? No to w krainie czarów małej Tiny wszystko to znajdziecie… i wiele więcej. Będą tu bowiem smoki, czary i zombiaki. Będzie też cała masa totalnie odjechanych pomysłów…z wisienką na torcie w postaci czteroosobowej kooperacji. Oj, będzie się działo.

Weird West – ach ten nieokiełznany, mroczny Dziki Zachód

Producent: WolfEye Studios

Platformy: PS4/XONE/PC

Premiera: 31 marca 2022

Co powiecie na RPG na Dzikim Zachodzie? Ale nie takie zwykłe, jakie znamy z filmów, a dużo bardziej mroczne, krwiste i fantastyczne. Wiecie, klątwy, wilkołaki, nadprzyrodzone moce i takie tam. Brzmi i wygląda to całkiem nieźle. A najlepsze jest to, że już w dniu premiery tytuł ten wpadnie do Xbox Game Passa. Grzechem byłoby nie zagrać.

Ghostwire: Tokyo – takiego survival horroru jeszcze chyba nie było

Producent: Tango Gameworks

Platformy: PS5/PC

Premiera: marzec 2022

Co prawda ten survival horror przy pierwszym kontakcie może wywoływać mieszane uczucia, choćby ze względu na specyficzną, nieco VR-ową rozgrywkę, to jednak warto mieć na uwadze, że stoi za nią ojciec serii Resident Evil, który maczał też palce w takich hitach jak Devil May Cry czy The Evil Within. Możemy więc być niemal pewni, że klimat będzie tu przepotężny. A co z resztą? To się zobaczy.

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga (Saga Skywalkerów) – Gwiezne Wojny na wesoło

Producent: TT Games

Platformy: PS4/PS5/XONE/XSX/PC/Switch

Premiera: 5 kwietnia 2022

No, trochę to trwało. Wszak pierwszy raz o tej sadze usłyszeliśmy jeszcze w 2019 roku. Najwyraźniej połączenie absolutnie wszystkich części Gwiezdnych Wojen w jedną, pełną humoru całość nie było wcale takie łatwe. Miejmy nadzieje, że efekt końcowy faktycznie powali nas na kolana… albo chociaż nieźle rozbawi.

Vampire: The Masquerade – Swansong – wampirze RPG na otarcie łez

Producent: Big Bad Wolf

Platformy: PS4/PS5/XONE/XSX/PC/Switch

Premiera: 19 maja 2022

Skoro na mityczne Bloodlines 2 będziemy musieli jeszcze sporo poczekać, po tym jak cudem uniknął on skasowania, fani wirtualnego Wampira: Maskarady powinni skierować swój wzrok na tę oto produkcję. Może i nie będzie ona miała ani takiego rozmachu ani robiącej potężne wrażenie grafiki, ale skoro to rasowe RPG osadzone w tym niezwykłym uniwersum, i to z wyborami, które mają mieć swoje konsekwencje, to chyba warto mieć ten tytuł na radarze, no nie?

Forspoken – czyżby czarny koń 2022 roku?

Producent: Luminus Productions

Platformy: PS5/PC

Premiera: 24 maja 2022

Twórcy tego tytułu mają olbrzymie ambicje – chcą stworzyć najpiękniejszą grę z otwartym światem. I wiecie co? Bardzo prawdopodobne, że im się to uda. Patrząc na wszystkie dotychczasowe zapowiedzi opowieść o młodej dziewczynie – Frey’i, która w cudowny sposób zostaje przeniesiona do tajemniczego, pełnego magii świata wygląda absolutnie obłędnie. Dokładnie jak na nextgen przystało. Oj, to może być hit.

Moss: Book II – dla tej gry warto będzie wrócić do PS VR

Producent: Polyarc

Platforma: PlayStation 4 + PSVR

Premiera: maj 2022

Niektórzy powiedzą teraz pewnie, że gogle PS VR to już przeszłość i że mało kto się w nie jeszcze bawi, ale skoro w tym roku mamy dostać ich drugą, nextgenową wersję, która dodatkowo będzie kompatybilna z poprzednią, to takim tytule jak druga część Moss po prostu nie możemy nie wspomnieć. Jakby nie patrzeć pierwsza odsłona przez wielu okrzyknięta została jedną z najlepszych gier na gogle Sony. Czy druga dotrzyma im kroku? Zobaczymy.

Stray – Cyberpunk w kocim wydaniu

Producent: Blue Twelve Studio

Platformy: PS4/PS5/PC

Premiera: maj 2022

Początkowo ta kocia przygoda w cyberpunkowym świecie miała pojawić się pod koniec 2021 roku. Ostatnie miesiące dla branży gier nie były jednak zbyt łaskawe i tytuł ten, jak wiele innych, zaliczył kilkumiesięczny poślizg. Miejmy nadzieje, że wyjdzie nam to wszystkim na zdrowie – twórcy zdołają doszlifować tę niecodzienną przygodę, a my dostaniemy świetnie wyglądającą i arcyciekawą rozgrywkę.

The Day Before – sieciowy survival o jakim marzyliśmy

Producent: Fntastic

Platforma: PC

Premiera: 21 czerwca 2022

Jeśli kiedykolwiek zastanawialiście się jak mogłoby wyglądać prawdziwie nextgenowe The Division to w tej produkcji znajdziecie na to odpowiedź. Co prawda, tematyką bliżej jej do survivalowego DayZ, bo zamiast gangów mamy tu plagę zombie, ale pod względem detali i jakości wykonania to zupełnie inna klasa. Oby tylko to wszystko nie okazało się jakimś ponurym żartem. Wygląda to bowiem aż za dobrze by było prawdziwe. Ale kto wie… może jednak czeka nas niesamowicie miła niespodzianka?

Diablo Immortal – demony nawiedziają smartfony

Producent: NetEase/Blizzard Entertainment

Platforma: iOS/Android

Premiera: czerwiec 2022

Zapewne większość z Was z utęsknieniem czeka na Diablo 4. Niestety, wskutek różnych zawirowań w Blizzardzie temat ten stał się raczej melodią przyszłości. Przyjdzie nam więc cieszyć się tym co jest, czyli mobilnym spin-offem tejże serii. Cóż powiedzieć więcej - Diablo ma wielką chrapkę na wykrojenie sobie sporej części mobilnego tortu… i pewnie mu się uda. Chętnych do takiej zabawy przecież nie brakuje.

Steelrising – o takiej wersji historii pewnie jeszcze nie słyszeliście

Producent: Spiders

Platformy: PS4/PS5/PC

Premiera: czerwiec 2022

Czy jest ktoś kto nie lubi alternatywnych wersji znanych nam historii? Dobrze dobrane, ciekawe realia potrafią zrobić świetną robotę. Dokładnie tak jak w tej produkcji, którą postanowiono osadzić w czasach rewolucji francuskiej dorzucając do niej jednak sporo futurystycznych klimatów. Mamy więc armię robotów walczących z rewolucjonistami i naszą niesamowicie wyglądają mechaniczną bohaterkę, która zapewne będzie musiała cały ten cały bałagan posprzątać.

Saints Row – Święci na nowo

Producent: Volition Inc.

Platformy: PS4/PS5/XONE/XSX/PC

Premiera: 23 sierpnia 2022

Jeszcze nie tak dawno chyba nikt nie pomyślałby, że totalnie odjechana seria Saints Row zamiast kolejnej odsłony otrzyma kompletny reboot. Jakiś pomysł na odświeżenie tej niezwykłej marki to jest, nawet jeśli całość na pierwszy rzut oka wygląda nieco zbyt młodzieżowo. I choć na oblewanie domów szambem czy okładanie przeciwników olbrzymimi, fioletowymi dildosami raczej nie mamy co liczyć, to jednak o absurdalny humor chyba nie mamy się co martwić. Wszak nazwa zobowiązuje.

Test Drive Unlimited: Solar Crown – od dawna wyczekiwane wyściowe odrodzenie

Producent: Kylotonn/KT Racing

Platformy: PS4/PS5/XONE/XSX/PC/Switch

Premiera: 22 września 2022

Niesamowite, ale Test Drive Unlimited faktycznie powraca. A właściwie to próbuje odrodzić się z popiołów, bo od ostatniej odsłony tej serii minęła już ponad dekada. To kawał czasu, szczególnie, że przez wszystkie te lata konkurencja nie próżnowała. Liczymy jednak po cichu, że odwzorowana z detalami wyspa Hongkong będzie dla tych wyścigów tłem doskonałym.

Scorn – coś dla fanów klimatów Obcego

Producent: Ebb Software

Platformy: XSX/PC

Premiera: październik 2022

Oj długo czekamy już na ten niesamowicie klimatyczny horror inspirowany twórczością Hansa Rudolfa Gigera. Pięć lat, dwie zbiórki, a gry wciąż jak nie było tak nie ma. Teraz jednak nareszcie mamy przybliżoną datę premiery. Może więc w końcu dane nam będzie na własne oczy zobaczyć ów mroczny, żyjący świat rodem z koszmaru.

Starfield – najbardziej wyczekiwany tytuł ostatnich lat

Producent: Bethesda Softworks

Platformy: XSX/PC

Premiera: 11 listopada 2022

Choć wciąż niewiele o tej grze wiemy, wywołuje ona niesamowite emocje. I nie chodzi tylko o to, że Microsoft sprzątnął Starfilelda sprzed nosa Sony kupując Bethesdę. Ta fenomenalnie zapowiadająca się kosmiczna epopeja, którą sami twórcy okrzyknęli zresztą symulatorem Hana Solo bądź Skyrimem w kosmosie, to bowiem pierwsza od niemal ćwierćwiecza zupełnie nowa marka tego producenta. Innymi słowy to się nie może nie udać.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl – wywołujący ciarki na plecach powrót do Zony

Producent: GSC Game World

Platformy: XSX/PC

Premiera: 8 grudnia 2022

Wiecie ile czasu upłynęło od ostatniej odsłony tej serii? 13 lat! Trudno się więc dziwić emocjom, jakie towarzyszyły tej produkcji od jej pierwszych zapowiedzi. Szczególnie, że pamięć o „stalkerze” wciąż żywa jest wśród graczy. Nowa gra przyniesie nie tylko nową, nieznaną dotąd historię, ale też znacznie większy, otwarty i żyjący świat oraz szereg wyborów mogących wpływać na przebieg i zakończenie przygody. Jest więc na co czekać.

Horizon Call of the Mountain – i PS VR2 musi mieć swoją perełkę

Producent: Guerilla Stdios

Platforma: PlayStation 5 + PSVR 2

Premiera: IV kwartał 2022

Wspominaliśmy już wcześniej o nextgtenowym PS VR. Jako że każdy nowy sprzęt potrzebuje na start próbki jego możliwości, także i tutaj taką dostaniemy. A co może zrobić największe wrażenie? Oczywiście nowa gra w szalenie popularnym uniwersum takim jak Horizon.

Hellblade II: Senua’s Saga – obiekt westchnień posiadaczy Xboxów, i nie tylko

Producent: Ninja Theory

Platformy: XSX/PC

Premiera: 2022

Po tym co pokazał Microsoft na zeszłorocznej imprezie The Game Awards chyba mało kto nie zbierał szczęki z podłogi. Oprawa graficzna, udźwiękowienie i klimat to w tym przypadku absolutne mistrzostwo świata. Czekaliście na prawdziwy nextgen na Xbox Series X? No to właśnie go oglądacie. (tutaj go macie).

A Plague Tale: Requiem – średniowieczna przygoda w czasach zarazy, podejście drugie

Producent: Asobo Studio

Platformy: PS5/XSX/PC/Switch

Premiera: 2022

Pierwsza część przygód dwójki rodzeństwa w świecie opanowanym przez plagę szczurów okazała się niesamowicie miłą niespodzianką. Nie trzeba było nawet wielkiego budżetu by wówczas oczarować graczy odnosząc niebywały sukces. Pomyślcie więc co teraz mogą zrobić twórcy kontynuacji mając do dyspozycji nextgenową technologię i znacznie bogatsze zaplecze.

Hogwarts Legacy – i Ty możesz być czarodziejem

Producent: Avalanche Software

Platformy: PS4/PS5/XONE/XSX/PC

Premiera: 2022

Memory, find – Harry Potter i wszystko jasne. Aż dziw, że nikt wcześniej nie odważył się na poważnie podejść do tematu gry osadzonej w uniwersum tego młodego czarodzieja. Być może to kwestia licencji, a może po prostu obawiano się siarczystej wtopy. Sądząc jednak po pierwszych zapowiedziach tej mieszanki erpega i akcji osadzonej na grubo przed znanymi z książek wydarzeniami to żaden zawód nam tu raczej nie grozi.

God of War Ragnarok – pozycja obowiązkowa dla każdego fana PlayStation

Producent: Sony Interactive Entertiament

Platformy: PS4/PS5

Premiera: 2022

Czy jest ktoś kto na ten tytuł nie czeka? Teraz, gdy poprzednia część God of War przestała być konsolowym ekskluziwem i trafiła na pecety, zapewne także i ich posiadacze chcieliby zobaczyć dalszy ciąg opowieści o walce Kratosa i jego syna z nordyckimi bogami. Na razie jednak wiemy jedno – ten tytuł zarządzi na PlayStation 5. To mamy jak w banku.

Little Devil Inside – ten prześliczny indyczek może Cię zaskoczyć

Producent: Neostream

Platformy: PS4/PS5/PC

Premiera: 2022

Little Devil Inside to taka mała perełka, w którą chciałoby się zagrać niemal natychmiast po zobaczeniu jej zwiastuna. Szkoda tylko, że od blisko 7 lat nie ma ona jakoś szczęścia i zamiast długo wyczekiwanej premiery, zdawałoby się na ostatniej prostej, ciągle znika z radarów. Trzymamy kciuki by tym razem ta oryginalnie wyglądająca przygodówka w końcu dotarła do mety i oczarowała nas tak jak sobie to wymarzyliśmy.

Atomic Heart – BioShock na rosyjskich sterydach

Producent: Mundfish

Platformy: PS4/PS4/XONE/XSX/PC

Premiera: 2022

A oto i jeden z tych niepozornych projektów, który przez lata, jeszcze przed swoją premierą zdołał niemal obrosnąć legendą. Okrzyknięty rosyjską wersją Bioshocka Atomic Heart po prostu oczarował graczy. I to nie tylko klimatem czy widocznymi nazwiązaniami do innych, znanych produkcji. Tytuł ten po prostu wygląda wspaniale. Jeśli grywalność będzie szła z tym parze to hit mamy murowany.

Avatar: Frontiers of Pandora – powrót na Pandorę

Producent: Massive Entertainment/Ubisoft

Platformy: PS5/XSX/PC

Premiera: 2022

Zapewne wiecie, że w tym roku czeka nas kolejne duże widowisko Jamesa Camerona pod postacią drugiej części Avatara, prawda? A skoro tak to i gry nie mogło zabraknąć. I choć jak dotąd wiemy o niej niewiele, to jednak oddanie tego projektu w ręce utalentowanego zespołu, który wcześniej dał nam obie części Division, całkiem nieźle rokuje.

Gotham Knights – Gotham oddaje pola młodym

Producent: WB Games Montreal

Platformy: PS4/PS5/XONE/XSX/PC

Premiera: 2022

Coś dawno nie było gier z Batmanem, no nie? Twórcom dotychczasowych produkcji z tym superbohaterem chyba już trochę znudziło wałkowanie jednego tematu. I dlatego teraz zamiast jednego herosa z Gotham dostaniemy ich kilku – od Robina i Nightwinga, po Batgirl i Red Hooda. I każdy z nich będzie miał swój sposób walki i swoje drzewko rozwoju. To wystarczy by wyglądać tego tytułu z wypiekami na twarzy.

Company of Heroes 3 – nie będzie łatwo przechytrzyć lisa

Producent: Relic Entertainment

Platforma: PC

Premiera: 2022

A oto i niemała gratka dla fanów wojennych strategii. Trzecia część tej znakomitej serii przeniesie nas do Włoch i Afryki Północnej, w której najprawdopodobniej będziemy mogli zmierzyć się z samym lisem pustyni – Erwinem Rommlem. Poza tym oczywiście mamy otrzymać lepszą grafikę, imponujący system zniszczeń i… aktywną pauzę. Oj, szykują się nieprzespane noce.

Homeworld 3 – w kosmosie nikt nie usłyszy wielkiej bitwy

Producent: Blackbird Interactive

Platforma: PC

Premiera: IV kwartał 2022

A jeśli komuś mało strategicznych wyzwań to w 2022 roku czeka nas najprawdopodobniej jeszcze jeden duży powrót po latach. Będzie to też ukłon w stronę najwierniejszych fanów tejże marki, bo przecież na kolejną odsłonę trójwymiarowych bitw w kosmosie czekamy już ponad 18 lat. Chyba starczy, no nie?

Trek to Yomi – Kurosawa byłby dumny

Producent: Flying Wild Hog/Leonard Menchiari

Platformy: PS4/PS5/XONE/XSX/PC

Premiera: 2022

Radziłbym nie sugerować się tutaj czarno-białym filtrem. To zamierzone. Raz, że dzięki temu można w artystyczny sposób pokazać rzeźnie dziejącą się na ekranie, wszak jakby nie patrzeć mamy tu samuraja z ostrą jak brzytwa kataną i całe tabuny przeciwników, a dwa – że w zamierzeniach tytuł ten ma przypominać filmy Akiro Kurosawy. Nie wiem jak Was, ale nas to kupiło.

Blade Runner: Enhanced Edition – cel: ocalić od zapomnienia

Producent: Nightdive Studios

Platformy: PS4/XONE/PC/Switch

Premiera: 2022

Tę grę pamiętają zapewne tylko najstarsi górale. Tym bardziej jednak powinniśmy wyczekiwać jej zremasterowanej wersji. Szkoda byłoby, żeby taki przygodowy diament został totalnie zapomniany. Niestety, odświeżenie jednej z najlepszych produkcji nieistniejącego już Westwood Studios trochę trwa. Oryginalne materiały źródłowe zaginęły bowiem gdzieś po drodze. Pozostaje nam więc czekać i mieć nadzieje.

Marvel’s Midnight Suns – superbohaterowie + XCOM równa się…

Producent: Firaxis Games

Platformy: PS4/PS5/XONE/XSX/PC/Switch

Premiera: II połowa 2022

Postacie Marvela były już bohaterami niemal wszystkich gatunków gier. Bawiliśmy się już nimi w świecie klocków LEGO, toczyliśmy boje w sieci, przeżywaliśmy fabularne przygody i oklepywaliśmy ich twarze. Jednej rzeczy chyba jednak dotąd nie było – porządnego taktycznego erpega, którego potyczki toczone byłyby w turach. A przynajmniej nie takiego, który dynamiką rozgrywki przypominałby serię XCOM. I to właśnie tu dostaniemy.

Mario + Rabbids: Sparks of Hope – Kórliki znów rozrabiają

Producent: Ubisoft

Platforma: Nintendo Switch

Premiera: 2022

Mario i szalone Kórliki to mieszanka prawdziwie wybuchowa. Dowiodła tego już poprzednia odsłona tej serii. W drugiej, prócz kosmicznej przygody, dostaniemy jeszcze więcej tego samego, czyli zwariowanych taktycznych starć z całą masą nowych wrogów. Innymi słowy – masz Pstryczka? To konieczne wyczekuj tej produkcji. Z pewnością się nie zawiedziesz.

Outcast 2: A New Beginning – spełnienie marzeń growych dinozaurów

Producent: Appeal Studios

Platformy: PS5/XSX/PC

Premiera: 2022

Pierwszy Outcast ponad dwie dekady temu to było coś. Innowacyjna oprawa wizualna oparta na voxelach, niesamowita historia z absolutnie fenomenalnym twistem i klimaty rodem z Gwiezdnych Wrót zapadały w pamięć. I to na tyle, że fani błagali o kontynuacje, która, niestety, nie nadeszła. Przynajmniej aż do teraz. Niesamowite, ale ktoś wreszcie przypomniał sobie o tym niezwykłym uniwersum. I dobrze, bo w pełni na to zasłużyło.

Sniper Elite 5 – kolejne snajperskie wyzwanie

Producent: Rebellion

Platformy: PS4/PS5/XONE/XSX/PC

Premiera: 2022

Karl Fairburne, najsłynniejszy snajper w branży elektronicznej rozrywki, powraca by znów siać zamęt za liniami wroga. Tym razem jednak drugowojenna zawierucha rzuci go na front francuski. Oczywiście, wraz ze zmianą miejscówki otrzymać mamy poprawioną balistykę, nextgenową grafikę i jeszcze bardziej brutalne i krwawe wykończenia. Aż kusi, żeby samemu to sprawdzić, no nie? Będzie okazja, bo nowy Sniper Elite już w dniu premiery trafi do Game Passa.

Suicide Squad: Kill the Justice League – szalona przygoda z ekipą wyrzutków

Producent: Rocksteady Studios

Platformy: PS5/XSX/PC

Premiera: 2022

Fani DC pewnie już zacierają ręce. Nie dość, że w tym roku szykuje im się przygoda w Gotham to jeszcze bardzo prawdopodobne, że zawitają też do Metropolis To tu bowiem ma się toczyć akcja tego oto Legionu Samobójców. Co więcej, zgodnie z tytułem czeka nas prawdziwie karkołomne zadanie – uśmiercić największych superbohaterów Ligii Sprawiedliwości, ze złym Supermanem na czele. Cóż powiedzieć, liczymy na porządną rozwałkę.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 – oczko w głowie każego fana Switcha

Producent: Nintendo

Platforma: Nintendo Switch

Premiera: 2022

Tego tytułu chyba nawet nie trzeba przedstawiać. Jedna z najbardziej innowacyjnych gier ostatnich lat powraca w drugiej odsłonie. Czy twórcy znów zaserwują nam coś rewolucyjnego? Pewnie nawet nie muszą, ale idę o zakład, że nie będą mogli się powstrzymać.

The Lord of the Rings: Gollum – świat Tolkiena znów się rozrasta

Producent: Daedalic Entertainment

Platformy: PS4/PS5/XONE/XSX/PC/Switch

Premiera: 2022

Władca Pierścieni znów przyciąga niemałe zainteresowanie. O to zadbał już Amazon, który powoli przymierza się do premiery swojego nowego, głośnego serialu. Twórcy tejże gry mogą więc całkiem nieźle się wstrzelić ze skradankowymi przygodami Golluma, który dodatkowo uzupełni luki między Hobbitem, a trylogią. Miejmy tylko nadzieje, że dotrzyma im kroku.

Witchfire – wiedźmy mają przekichane

Producent: The Astronauts

Platforma: PC

Premiera: IV kwartał 2022

I znów ten tytuł pojawia się naszej liście, dokładnie tak jak rok temu. Mroczna strzelanina od studia kierowanego przez Adriana Chmielarza najwyraźniej nabrała już kształtów, bo w końcu pojawiła się jej przybliżona data premiery. Uprzedzamy jednak, lepiej za mocno się nie ekscytujcie – na początek gra zadebiutuje we wczesnym dostępie. A chyba wiecie co to oznacza, prawda?

Jagged Alliance 3 – Igor mówi “Haraszo”

Producent: Haemimont Games

Platforma: PC

Premiera: 2022

Po raczej średnich ostatnich wariacjach tejże serii pewnie niektórzy machnęli już na nią ręką. Warto chyba jednak dać jej jeszcze jedną szansą. Możliwe, że w końcu otrzymamy bowiem godnego następcę kultowej już dwójki. Po 23 latach!! Ale co tam, ważne, że w nowej części pojawią najbardziej ikoniczni bohaterowie tej serii. Drodzy twórcy, nie zepsujcie tego!

Evil West – widowiskowa rzeźnia na Bardzo Dzikim Zachodzie

Producent: Flying Wild Hog

Platformy: S4/PX5/XONE/XSX/PC

Premiera: 2022

Już jedną alternatywną wersję Dzikiego Zachodu na naszej liście (najbardziej oczekiwanych gier 2022 roku) mieliśmy. Tą produkcją zajmują się jednak nasi rodzimi spece od radosnej rozwałki, którzy wcześniej dali nam choćby serię Shadow Warrior. Będzie więc dynamicznie, widowiskowo i zapewne krwawo. Ale chyba właśnie o to chodzi, no nie?

The Callisto Protocol – duchowy spadkobierca Dead Space

Producent: Striking Distance Studios

Platformy: PS5/XSX/PC

Premiera: 2022/2023

Nie da się zaprzeczyć, że mroczny zwiastun tego kosmicznego horroru potrafi wywołać ciary na plecach. Dodatkowe emocje dostarcza tu jednak fakt, że za tym projektem stoją byli twórcy pierwszego Dead Space’a. Kto wie, może więc powinniśmy przygotować się na naprawdę przerażające doznanie. Fajnie by było.

Redfall – kooperacyjne polowanie na wampiry

Producent: Arkane Studios

Platformy: XSX/PC

Premiera: 2022/2023

Wampiry, niesamowite spluwy i magiczne umiejętności – jak widać twórcy Dishonored też przez ostatnie miesiące nie próżnowali. I choć za rychłą, czytaj tegoroczną premierę tego tytułu nie dałbym sobie ręki uciąć, to jednak w żaden sposób nie przeszkadza nam to czekać. Z wypiekami na twarzy oczywiście.

A jaka jest Wasza najbardziej oczekiwana gra 2022 roku?

I to w zasadzie wszystko co wpadło nam w oko spośród czekających nas tegorocznych premier. Część z Was zapyta pewnie teraz „a gdzie Diablo 4, Beyond Good & Evil 2 czy choćby GTA V? Cóż, pojawienie się tych pierwszych w tym roku to raczej marzenie ściętej głowy. A o Grand Theft Auto V nie ma chyba nawet sensu wspominać. Wiadomo, że to się sprzeda, ale czy okrzyknięcie takich wiecznych remastrów najbardziej oczekiwanymi grami nie jest lekkim nadużyciem? Ano właśnie.

Oczywiście zdajemy sobie z tego, że mogło nam coś umknąć. Wszak gier co roku wychodzi zatrzęsienie. Do tego niektóre projekty wciąż owiane są woalem tajemnicy tak jak na przykład trzy nowe gry ze świata Star Wars - wiadomo, że jedna z nich ma pojawić się jeszcze w 2022 roku, ale czy będzie to napewno Star Wars Jedi: Upadły Zakon 2 tego jeszcze do końca nie wiadomo. Dlatego chętnie poznamy też Wasze typy najbardziej wyczekiwanych gier 2022 roku. Podzielcie się nimi w komentarzach, a my spróbujemy uzupełnić nasze zestawienie na stronie o te produkcje, które zbiorą najwięcej Waszych głosów.