Oppo Find X2 Lite to kolejny zapowiadany tani smartfon z 5G. Wiemy już, że będzie mieć procesor Qualcomm Snapdragon 765, poczwórny aparat oraz oczywiście modem 5G.

Po zaprezentowaniu Oppo Find X2 i Oppo Find X2 Pro, chiński producent przygotował również wersję Lite. Jest to kolejny model obsługujący 5G, który ma wiele do zaoferowania za przystępną cenę.

Oppo Find X2 Lite to tani smartfon z 5G

Oppo Find X2 Lite będzie wyposażony w ośmiordzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 765, 128GB pamięci wewnętrznej, 8GB RAM, a także 6,4-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości 2340 x 1080 pikseli. Modem Snapdragon X52 5G zapewni możliwość korzystania z sieci 5G.

U góry ekranu znajduje się wcięcie na aparat w kształcie łezki, co odróżnia go od modeli Oppo Find X2 i Oppo Find X2 Pro. Bezpośrednio pod powierzchnią ekranu znajduje się czytnik linii papilarnych.

Z tyłu mamy poczwórny aparat, który będzie wspierany przez sztuczną inteligencję. Główny sensor będzie mieć do dyspozycji 48 Mpix i f/1.7, jest też szerokokątny mający 8 Mpix i f/2.2. Dwa dodatkowe mają po 2 Mpix, a czego jeden ma odpowiadać za efekty głębi, a drugi za makro. Takim zestawem powinniśmy otrzymać bardzo dobre zdjęcia nawet w gorszym oświetleniu, na przykład nocne. Przedni aparat oferuje rozdzielczość 32 Mpix, co na pewno wystarczy do zrobienia dobrych selfie. Filmy 4K mają mieć maksymalnie 30 kl/s. Niestety zabraknie optycznego stabilizatora obrazu.

Oppo Find X2 Lite ma być wyposażony w baterię 4025 mAh oraz złącze USB typu C, Ładowanie 30W ma być dość szybkie, jednak zabraknie możliwości ładowania bezprzewodowego. Jest również NFC, WiFi 6 i gniazdo słuchawkowe.

Urządzenie o grubości 8 mm ma ważyć 180 gramów. Najwyraźniej znajdzie się tylko jedno gniazdo NanoSIM i nie będzie możliwości rozszerzenia pamięci wewnętrznej za pomocą microSD.

Całość ma działać oczywiście na systemie Android 10 z Oppo ColorOS 7.0.

Cena Oppo Find X2 Lite będzie niższa

Ceny będą oczywiście niższe od modeli z wyższej półki, a w Europie mają zaczynać się od 499,99 euro. Oppo Find X2 Lite dostępny będzie w kolorze białym i czarnym.

Źródło: winfuture

