Atomic Heart doczekał się krótkiego materiału wideo z okazji targów E3 2021. Podobnie jak wszystkie poprzednie daje on jasny sygnał, że nie będzie to bezbarwna propozycja.

Nowy zwiastun Atomic Heart

Lubicie disco polo? Co więcej, lubicie rosyjskie disco polo? Na pełną ścieżkę dźwiękową Atomic Heart musimy poczekać, ale to co można usłyszeć w tle najnowszego zwiastuna zdaje się naprawdę dobrze pasować do całości. I do klimatu, i do fabuły.

Niewtajemniczonym przypomnijmy, że twórcy przedstawią tutaj alternatywną wizję ZSRR. Na skutek nieudanych eksperymentów maszyny zbuntują się przeciwko ludziom. Jak łatwo można się domyślić, główny bohater znajdzie się w samym sercu tych wydarzeń. Na szczęście będzie mógł skorzystać z mnóstwa ciekawych gadżetów. Przywoływany zwiastun to telegraficzny skrót tego, co będzie na niego (i na graczy) czekało.

BioShock w radzieckim klimacie?

Macie jakieś skojarzenia? Atomic Heart od samego początku porównywane jest przede wszystkim do gier z serii BioShock. Jeśli finalnie okaże się tak samo dobre, to chyba nikt nie będzie miał za złe jakichkolwiek inspiracji, o ile twórcy ze studia Mundfish faktycznie szukali ich w serii BioShock. Początkowo o Atomic Heart mówiło się jako o strzelance, ale grze ma być bliżej do RPG akcji.

Potwierdzono, że będzie obsługiwała DLSS oraz ray tracing. Jeśli chodzi o platformy docelowe, zabawa przy tym tytule ma być możliwa na PC oraz konsolach PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S i PlayStation 5. Data premiery pozostaje jeszcze zagadką.

