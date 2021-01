Po dłuższym okresie ciszy, wreszcie przypomniano o Atomic Heart. Jeśli dobrze bawiliście się przy serii BioShock, podobne atrakcje powinny czekać również tutaj.

Atomic Heart dla fanów niebanalnych klimatów

Atomic Heart zapowiedziano w maju 2018 roku. Już pierwsze informacje i krótki zwiastun nakazywały sądzić, że będzie to gra przyciągająca przede wszystkim wykreowanym przez twórców światem i klimatem. Bardzo szybko padły porównania do serii BioShock. Kolejne miesiące nie przyniosły wprawdzie lawiny nowych doniesień, ale jeśli już coś się pojawiało to potwierdzało, że takie porównania są bardzo trafne. Ostatni raz o Atomic Heart słyszeliśmy w sierpniu, kiedy to pokazano fragmenty rozgrywki. Wtedy też potwierdzono, że gra pojawi się nie tylko na PC oraz PlayStation 4 i Xbox One, ale również na Xbox Series X i PlayStation 5.

Teraz temat gry powraca za sprawą Steam, gdzie jej karta została zaktualizowana. Okazuje się, że twórcy określają Atomic Heart nie jako strzelankę, ale RPG akcji. Wcześniej ujawniono, że zostanie przedstawiona tu alternatywna wizja ZSRR, teraz doprecyzowano, że gracze mogą spodziewać się dużego i otwartego świata.

Wymagania sprzętowe Atomic Heart

Również na Steam pojawiły się wymagania sprzętowe wersji PC. Być może nie są one jeszcze ostateczne, ale nawet jeśli zajdą korekty to nie powinny być szczególnie duże (może poza ilością wolnego miejsca na dysku). W późniejszym czasie powinna pojawić się jeszcze konfiguracja uwzględniająca ray tracing.

Minimalna konfiguracja sprzętowa:

system operacyjny: Windows 7, 8, 8.1, 10 (64-bit)

procesor: Intel Core i5-2500K 3.3GHz / AMD FX 6300 3.5GHz

6 GB RAM

karta graficzna: Nvidia GeForce GTX 780 (3 GB) / AMD Radeon R9 290 (4 GB)

22 GB dostępnej przestrzeni na dysku

Zalecana konfiguracja sprzętowa:

system operacyjny: Windows 7, 8, 8.1, 10 (64-bit)

procesor: Intel Core i7-4770K 3.5GHz / Ryzen 5 1500X 3.5GHz

8 GB RAM

karta graficzna: Nvidia GeForce GTX 1060 (6 GB) / AMD Radeon RX 580 (8 GB)

22 GB dostępnej przestrzeni na dysku

Kiedy premiera Atomic Heart?

Śledzicie losy Atomic Heart? Jak podobają Wam się dotychczas zaprezentowane materiały i ujawnione informacje? Fakt, iż cokolwiek drgnęło w temacie tego tytułu daje nadzieję,że wkrótce twórcy ogłoszą przynajmniej przybliżoną datę premiery. Wcześniej nieśmiało spekulowano o oddaniu gry w ręce graczy w 2021 roku, być może faktycznie tak się stanie.

Źródło: steam