Acer Chromebook Plus 514 to laptop z systemem ChromeOS i zintegrowaną AI, który ma kilka cech czyniących zeń iście rewelacyjnego laptopa do pracy, a na dodatek – przy zakupie użytkownik roczny pakiet Google One AI Premium obejmujący Gemini Advanced i 2 TB miejsca w chmurze!

Płatna współpraca z firmą Acer.

Czym jest Acer Chromebook Plus 514?

Acer Chromebook Plus 514 to komputer dojrzały, przemyślany i opracowany z myślą o umożliwieniu wydajnej i przyjemnej pracy, więc jako taki może pochwalić się całkiem niezłymi parametrami - zwłaszcza, gdy weźmiemy pod uwagę to, że kosztuje nieco ponad 2000 zł! Na pokładzie znajdziemy tu:

Acer Chromebook Plus 514 - specyfikacja

Procesor AMD Ryzen 5 7520C; 4 rdzenie o taktowaniu 2.8 GHz,

8 GB RAM DDR4,

512 GB SSD PCIe NVMe 4.0,

Matryca 14 cali o rozdzielczości 1920 x 1200 px i świetnych do pracy proporcjach 16:10,

Wi-Fi 6E,

Bluetooth 5.1,

2 porty USB-C 3.2 Gen. 1,

1 port USB-A 3.2 Gen. 1,

port Combo Jack 3,5 mm,

port HDMI,

port do blokady Kensington,

norma militarna MIL-STD-810H,

kamerka do wideorozmów 1080p.

Mocna specyfikacja wygląda nieźle na papierze, ale z mojej perspektywy istotniejsze jest to, że przekłada się ona w praktyce na bardzo przyjemny w użytkowaniu sprzęt. Ekran ma świetne, genialne do pracy proporcje 16:10, niezłe kąty widzenia i ładne kolory - odzworowanie na poziomie 45% palety NTSC.

Nie zapomnijmy tu również o pewnych bonusach, dodatkach. Wybierając Acer Chromebook Plus 514 użytkownik otrzymuje roczny pakiet Google One AI Premium, czyli 2 TB miejsca w chmurze oraz Gemini w Gmailu, Dokumentach i innych aplikacjach. To realna wartość, a patrząc na to, jak dobrze radzi sobie AI w ChromeOS - dla wielu ten dodatek może być wręcz czynnikiem przekonującym do zakupu.

Co znajdziemy w pakiecie Google One AI Premium?

Roczny pakiet rozwiązań z zakresu sztucznej inteligencji to wartość dodana do modelu Acer Chromebook Plus 514. Co znajdziemy w tym pakiecie?

Gemini Advanced – model językowy w wersji 1.5 Pro to bardziej rozwinięte umiejętności logicznego rozumowania, analizy i kodowania oraz kreatywnej współpracy; w tej wersji AI potrafi przetworzyć do 1500 stron PDF, 30 tysięcy linii kodu oraz nawet 1-godzinne filmy, stając się realną pomocą dla każdego.

2 TB miejsca w chmurze, na Dysku Google na dane.

Gemini w Gmailu, Dokumentach i innych usługach Google – realna pomoc sztucznej inteligencji w pisaniu formalnych wiadomości, pracy nad tekstami czy danymi w arkuszach kalkulacyjnych.

Skąd “Plus” w nazwie?

W nazewnictwie Acer Chromebook Plus 514 w oczy rzuca się “Plus” i nie bez powodu. Chromebook Plus to coś więcej niż “zwykły” Chromebook. To kategoria urządzeń, które potrafią więcej, wytrzymują więcej i są stworzone dla bardziej wymagających użytkowników. Czym Chromebook Plus różni się zatem od zwykłego Chromebooka?

Zacznijmy od wytrzymałości. Model Plus 514 oferuje wytrzymałość zgodną z militarnym standardem MIL-STD-810H, co oznacza, że komputer przeżyje upadek z wysokości 1,2 metra, jest odporny na pył i zachlapania oraz potrafi pracować w ekstremalnym zakresie temperatur, od -32 do 49 stopni C.

W czasach niewyobrażalnie dynamicznego rozwoju usług związanych z AI, Chromebook Plus nie zamierza zostawać w tyle. W Acer Chromebook Plus 514 znajdziemy nie tylko Gemini od Google, ale i kilka funkcji ułatwiających i uprzyjemniających pracę oraz rozrywkę. Warto wspomnieć o Magic Eraser w Zdjęciach Google, czyli o “gumce” pozwalającej na usuwanie ze zdjęć niechcianych obiektów oraz o poprawianiu jakości rozmów wideo, prowadzonych za pomocą kamery w aplikacji Google Meet: AI poprawia tu oświetlenie, rozmywa tło czy redukuje szumy.

Urządzenia z “Plusem” to sprzęt z definicji bardziej zaawansowany, więc wyposażony w mocniejsze podzespoły. W Chromebook Plus znajdziemy mocniejsze procesory (w testowanym egzemplarzu mamy AMD Ryzen 5 7520C), więcej pamięci RAM oraz pamięci na dane na szybkim dysku SSD NVMe 4.0. Specyfikacja jest tu kluczowa, gdyż Chromebook Plus uruchamiać ma zaawansowane programy i radzić sobie z AI, więc mocniejsze podzespoły są tu na wagę złota. Sprzętowo w Chromebookach Plus znajdziemy też ekrany minimum Full HD z matrycami IPS oraz kamery do wideorozmów o rozdzielczości 1080p.

Na koniec opisu różnic między Chromebookiem Plus a Chromebookiem mam dla was info o gwarancji. Wersja z “Plusem” otrzymuje 3-letnią gwarancję. I takie podejście, to ja rozumiem!

ChromeOS, czyli idealny system do pracy?

ChromeOS to absolutnie doskonały system operacyjny: szybki, łatwy w obsłudze, bezpieczny i super intuicyjny, bo oparty na interfejsie bliźniaczo zbliżonym do przeglądarki Google Chrome. Osobiście system ten uwielbiam i z Chromebooka nie korzystam zawodowo tylko i wyłącznie dlatego, że jestem zobowiązany do pracy z pewnym oprogramowaniem natury wysoce specjalistycznej, którego na ChromeOS nie znajdę. Co sprawia, że ChromeOS jest tak dobrym systemem? Wyróżników jest kilka i o każdym z nich wspomnę w kilku słowach.

Na pierwszy ogień weźmy szybkość. System jest lekki i nieprzesadzony i działa na komputerach specjalnie pod niego uszytych. To sprawia, że Chromebooki uruchamiają się w raptem kilka sekund i od razu są gotowe do pracy. OS ten jest na bieżąco aktualizowany, nie ma horrendalnych wymagań sprzętowych i delikatnie obchodzi się z baterią. Ergo, Chromebooki nie zwalniają po latach, zawsze mając aktualny OS i potrafią przepracować cały dzień z dala od gniazdka.

Łatwość, intuicyjność obsługi ChromeOS to nowy wymiar, gdy mowa o przyjemności korzystania z komputera. Całość przypomina przeglądarkę Google Chrome, którą znają wszyscy, co sprawia, że niemal każdy odnajdzie się w tym środowisku w zasadzie od razu. Tego nie trzeba się uczyć! Do korzystania z komputera wystarczy konto Google, które większość z nas posiada, aktualizacje systemu dokonywane są na bieżąco, nie zakłócając pracy komputera, a możliwość pobierania aplikacji ze Sklepu Play wymiernie zwiększa możliwości tego Chromebooka.

Ważną zaletą ChromeOS jest również bezpieczeństwo. Każdy Chromebook ma wbudowaną ochronę antywirusową - nie trzeba kupować dodatkowego softu. Mało tego, tożsamość użytkownika chroni zaprojektowany przez Google układ Titan C2, a system uruchamia aplikacje w wariancie sandboksowym, więc nawet jeśli jakimś cudem, odpalilibyśmy szkodliwą aplikację, to nie będzie ona miała możliwości ingerencji w nasz komputer na żadnym poziomie. Takiego poziomu bezpieczeństwa nie zagwarantuje żaden inny komputerowy system operacyjny.

Kiedy sztuczna inteligencja robi różnicę!

Google mocno stawia na rozwój sztucznej inteligencji, więc nikogo nie powinno dziwić, że wysoko pozycjonowanym Chromebooku Plus kwestia AI zostanie dobrze zaopiekowana. Na pokładzie Acer Chromebook Plus 514 znajdziemy więc zintegrowane z systemem Google Gemini wraz z możliwością uruchomienia Gemini Advanced za darmo na 12 miesięcy. Narzędzia AI będą ciągle rozwijane, a Google gwarantuje tu wsparcie do 2032 roku, więc, jakby to określić wprost - hasło “komputer na lata” właśnie przestało być sloganem!

Funkcje związane ze sztuczną inteligencją, z których możemy korzystać na Acer Chromebook Plus 514 to nie tylko pomoc Gemini, ale i inne przydatne narzędzia i usprawnienia. Ot choćby wspominane poprawianie obrazu podczas rozmów wideo. Kamera sama z siebie jest bardzo dobrej jakości, ale ze wsparciem AI wynosi wideorozmowy na bardzo wysoki poziom.

Usuwanie niechcianych elementów na zdjęciach - o którym też wspominałem - to z kolei funkcja, którą docenią nie tylko nasi znajomi, gdy wytniemy ich z wakacyjnych kadrów… Taki żarcik. Magiczna gumka to absolutnie genialna rzecz dla wszystkich media workerów, grafików, osób prowadzących media społecznościowe, które chcą publikować szybko i nie zawsze mają czas na to, by przygotowywane grafiki wrzucić do Canvy czy Photoshopa. A skoro o tym ostatnim mowa…

Kupując Acer Chromebook Plus 514, użytkownik otrzymuje za darmo na okres 3 miesięcy dostęp do Adobe Photoshop i Adobe Express z funkcjami generatywnej sztucznej inteligencji Adobe Firefly. To coś absolutnie genialnego dla twórców i osób ogólnie kreatywnych, co może być nie tylko miłym prezentem, ale i sposobem na sprawdzenie możliwości softu od Adobe na Chromebooku.

Jak się na tym pracuje?

Osobiście byłem pod wrażeniem. Nie ma w tym komputerze niczego spektakularnego, nie jest to rakieta kosmiczna, ale laptop robi coś, co cenię sobie niemożebnie - działa szybko, stabilnie i wie, czego od niego oczekuję. Praca na tak przemyślanym Chromebooku to czysta przyjemność i naprawdę niechętnie oddawałem ten komputer po okresie testowym. Tak, trudno było mi się z nim pożegnać, ale nie wynika to jedynie z tego, że ChromeOS to przemyślany soft. Oj nie, po prostu Acer Chromebook Plus 514 to ze wszech miar przemyślany komputer, który znaleźć można w sklepach sieci Media Expert w super atrakcyjnej cenie!

Jasne, wolałbym mieć tu nieco lepszy ekran i nie obraziłbym się, gdyby komputer był nieco cieńszy i wykonany z materiałów premium, ale byłby przez to znacznie, znacznie droższy. Poza tym, dawno nie miałem na testach komputera, który byłby tak niedrogi i tak doskonale przemyślany. Znalazłem w tym urządzeniu świetną podświetlaną klawiaturę - sprężystą, wyraźni klikającą, ze skokiem klawiszy takim w punkt, takim wyrażonym. Miło zaskoczył mnie też touchpad - duży, jak na tam małego laptopa, precyzyjny i przyjemny w użytkowaniu.

Pisanie na tym komputerze, praca w arkuszach kalkulacyjnych, prowadzenie wideorozmów - to wszystko było czystą przyjemnością. Po kilku chwilach zaś, gdy przypomniałem sobie, jak lubię pracować z ChromeOS, niechętnie przeskakiwałem z Acer Chromebook Plus 514 na służbowy komputer.

A, no i jeszcze integracja z Androidem! Prywatnie od lat korzystam z telefonów Google Pixel, aktualnie z modelu “7” i sam fakt, że mogę sobie z poziomu komputera podejrzeć, co tam za strony internetowe przeglądałem na smartfonie, wyświetlić powiadomienia, zdjęcia czy pliki multimedialne jest dla mnie czymś super przyjemnym i zwyczajnie przydatnym w pracy.

Pamiętaj, Acer Chromebook Plus 514 z pakietem Google One AI Premium znajdziesz w Media Expert w świetnej cenie!

