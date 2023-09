Do redakcji trafił laptop Acer 514 z systemem ChromeOS, czyli tak zwany chromebook. Wyposażony jest w bardzo wydajne jak na tego typu sprzęt podzespoły, więc świetnie powinen sprawdzić się na przykład jako laptop dla ucznia i dla studenta. Sprawdziliśmy jak jest w rzeczywistości.

ocena redakcji:









4,7/5

Płatna współpraca z marką Acer

Laptop do nauki to obecnie element szkolnej wyprawki

Końcówka sierpnia i początek września to dla wielu czas przygotowań do rozpoczęcia roku szkolnego. W obecnych czasach elementem wyprawki szkolnej jest między innymi laptop dla ucznia. O ile nie jest on niezbędny w przypadku najmłodszych, to trudno będzie obejść się bez niego w klasie czwartej i w kolejnych.



Chromebook Acer 514

Obecnie w sieci znaleźć można wiele poradników dotyczących tego jaki komputer dla ucznia kupić. Warto korzystać z tego typu podpowiedzi, ale przed podjęciem decyzji dobrze jest przeczytać recenzję modelu, który ma się zamiar kupić. Jedną z propozycji, którą warto rozważyć jest chromebook, czyli laptop z systemem ChromeOS. Podstawą tego oprogramowania jest najbardziej popularna obecnie przeglądarka Chrome wraz ze swoimi rozszerzeniami oraz aplikacje ze sklepu Play – tak, tego samego, który dostępny jest na smartfonach z Androidem.

System ten, poza płynnością oraz prostotą działania, charakteryzuje się także niewielkimi wymaganiami sprzętowymi, ale przypadku testowanego przez nas modelu jest jednak inaczej, ponieważ posiada on podzespoły, których nie powstydziłby się nawet droższy laptop.

ACER Chromebook 514 – jakość wykonania i specyfikacja

Specyfikacja produktu Acer Chromebook Spin 514 Znaczki Dobry Produkt, Super Mobilność

System operacyjny ChromeOS

Procesor główny (nazwa) Intel Core i5-1135G7

Pamięć RAM 8 GB

Dysk twardy SSD 256 GB

Karta graficzna Intel Iris Xe Graphics

Wyświetlacz (przekątna) 14 cale/cali

Waga 1.37 kg

Wymiary (wys/sz/gł) 323 x 19 x 220 mm

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1920x1080 px

Wyświetlacz (technologia) IPS LCD

Łączność bezprzewodowa Bluetooth 5.0, Wi-Fi 6

Złącza 1x HDMI, 1x USB 3.0, 2x USB 3.1 typ C rozwiń

Na pierwszy rzut oka chromebooki nie różnią się niczym od innych laptopów. Konstrukcja jest solidna, a górna pokrywa testowanego modelu wykonana została z metalu.

Dodaje ona temu laptopowi klasy i sprawia, że wygląda na dużo droższy niż jest w rzeczywistości. Warto zwrócić uwagę, że urządzenie spełnia wymagania normy MIL-STD-810H co oznacza, że jest wytrzymałe i odporne na różne czynniki zewnętrzne, na przykład ekstremalne temperatury, wodę oraz różnego rodzaju pyły.

Laptop posiada matową matrycę typu IPS o rozdzielczości Full HD, czyli 1920 na 1080 pikseli, której przekątna ma długość 14 cali. To dobra konfiguracja w przypadku laptopów do pracy czy nauki. Matowe wykończenie ogranicza odbijanie się światła, co umożliwia komfortowe korzystanie z laptopa w mocno oświetlonych pomieszczeniach oraz wtedy, gdy ekran skierowany jest w stronę okna.

O wydajność, która z powodzeniem wystarczy uczniom dba procesor Intel Core i5-1135G7 oraz pamięć operacyjna typu LPDDR4x o pojemności 8 GB. Chromebook Acer 514 korzysta ze zintegrowanej karty graficznej Intel Iris Xe Graphics, a dysk SSD ma pojemność 256 GB.

Ważnym aspektem każdego komputera jest możliwość łączenia go z siecią i zewnętrznymi urządzeniami. W przypadku testowanego laptopa mamy do czynienia z całkiem niezłym zestawem portów. Po lewej stronie znajdują się dwa gniazda USB-C z obsługą Thunderbolt 4, HDMI oraz mini-jack do podłączenia słuchawek.

Po prawej umieszczono złącze USB 3.0, czytnik kart pamięci Micro SD oraz gniazdo Kensignton Lock.

Jeśli chodzi o łączność bezprzewodową to testowany model korzysta z Wi-Fi 6 oraz Bluetooth 5.0.

Warto jeszcze wspomnieć kilka słów o touchpadzie. Po pierwszym kontakcie z tym komputerem trudno było mi uwierzyć, że jest on aż tak dobry. Porównać można go do touchpadów w MacBookach, które są dla mnie wyznacznikiem najwyższej jakości, a przy okazji ich recenzji zawsze wspominam, że działają jak ekran smartfona.

Gładzik reaguje na każdy dotyk i nie ma tutaj mowy o żadnych opóźnieniach i toporności. Korzystałem z o wiele droższych laptopów, które wyposażone były w znacznie gorzej działający touchpad.

Na koniec dodajmy, że w opakowaniu znajduje się laptop, ładowarka oraz skrócona instrukcja obsługi.

Czas pracy na baterii

Czas pracy na jednym ładowaniu baterii także sprawdziliśmy za pomocą aplikacji PCMark. Wyniki testu Work 3.0 battery life wskazują, że przy jasności ekranu i głośności ustawionych na 50% akumulator pozwala dokładnie na 6 godzin i 7 minut pracy.

To całkiem niezyły wnik. Z takimi możliwościami laptop z pewnością wytrzyma od pierwszej do ostatniej lekcji w szkole lub dzień zajęć na studiach.

Współpraca z systemem Android

Chromebooka docenią przede wszystkim użytkownicy smartfonów z systemem Android. Współpracę między tymi urządzeniami porównać można do tego, co oferuje tak zwany ekosystem firmy Apple.

Smartfona połączyć można z chromebookiem podczas konfiguracji komputera lub później. W tym celu wystarczy wejść w Ustawienia laptopa, a następnie wybrać sekcję Połączone urządzenia i Konfiguruj. Proces jest bardzo łatwy i sprowadza się do wpisania hasła do konta Google, na które zalogowane są oba urządzenia.

Po połączeniu możliwe jest między innymi:

wysyłanie i odbieranie wiadomości SMS na chromebooku,

odblokowywanie laptopa smartfonem, dzięki funkcji Smart Lock,

sterowanie telefonem na Chromebooku.

W celu aktywowania funkcji wysyłania i odbierania SMS-ów na chromebooku trzeba najpierw otworzyć aplikację Wiadomości na obu urządzeniach. Następnie wystarczy przejść kilka prostych kroków, które szczegółowo opisane zostały na stronie wsparcia technicznego systemu ChromeOS. Cała operacja nie trwa dłużej niż minutę, a po jej zakończeniu możemy cieszyć się nową funkcją.

Funkcję Smart Lock również aktywuje się w Ustawieniach chromebooka. W sekcji Połączone urządzenia należy aktywować Smart Lock, poprzez przesunięcie suwaka w prawo.

Szczegóły na ten temat znajdują się tutaj.

Ostatnia ze wspomnianych przez nas funkcji to tak zwane sterowanie telefonem na chromebooku. Szczegóły na temat jej konfiguracji i działania znaleźć można także na stronie wsparcia technicznego.

Można tutaj na przykład uruchomić sygnał dźwiękowy, który pomoże odnaleźć telefon, sprawdzać otrzymane powiadomienia, przesyłać pliki oraz korzystać na laptopie z kart otwartych w przeglądarce Chrome na smartfonie.

To tylko niektóre z możliwości jakie daje system ChromeOS w połączeniu ze smartfonem z Androidem. Jak widać, warto połączyć oba urządzenia, ponieważ współpraca między nimi znacznie ułatwia codzienną pracę.

Chromebook – szybki, łatwy i bezpieczny

System ChromeOS nie jest tak popularny jak Windows, więc warto wymienić jeszcze kilka jego cech charakterystycznych. Poza opisanym wcześniej wysokim stopniem integracji ze smartfonem z systemem Android warto także zwrócić uwagę na inne kwestie.

Chromebooki słyną z szybkiej i płynnej pracy. Wynika to między innymi z niewielkich zasobów, które potrzebne są do działania systemu ChromeOS. Dobrze radzą sobie z nim nawet podzespoły montowane w tanich modelach, a w przypadku testowanego laptopa jest naprawdę dobrze. Jako przykład podać można, że od wciśnięcia przycisku włączania do uruchomienia przeglądarki Chrome mija niecałe 14 sekund, a po drodze wpisuję jeszcze hasło.

Łatwość obsługi zapewnia między innymi przycisk Wszystko. Umieszczony jest w lewym dolnym rogu, czyli tam, gdzie menu Start w Windowsie. Po kliknięciu tego przycisku ukazuje się między innymi pole, które służy do wyszukiwania informacji w przeglądarce Google, na dysku twardym i sieciowym, a także aplikacji i zapisanych w nich danych, na przykład konkretnych plików tekstowych.

Istotną kwestia jest także bezpieczeństwo, które zapewnione jest poprzez wbudowaną ochronę antywirusową oraz stałe aktualizacje systemu operacyjnego. ChromeOS chroni także nasze dane, a to wynika z faktu, że większość z nich przechowywana jest w chmurze. Ogranicza to ryzyko uszkodzenia dysku twardego i utraty zapisanych na nim danych. Warto jednak dodać, że dostęp do danych możliwy jest także wtedy, gdy komputer znajduje się poza zasięgiem sieci. Wprowadzone zmiany synchronizowane są z chmurą po ponownym połączeniu laptopa z Internetem.

Czy warto kupić ACER Chromebook 514?

Testowany model to bardzo dobrze wyposażony laptop, któremu na pewno nie zabraknie wydajności, jeśli wykorzystywany będzie jako laptop do nauki czy pracy biurowej. Ze względu na niewielkie rozmiary wynikające z zastosowania 14-calowego ekranu oraz wagę wynoszącą niecałe 1,4 kilograma, sprawdzi się także jako mobilny komputer, na przykład dla studenta.

Laptop ACER Chromebook 514 kosztuje obecnie 2099 złotych. Ten oraz inne modele chromebooków marki ACER kupić można w sieci sklepów Media Expert oraz na stronie mediaexpert.pl.

Opinia o Acer Chromebook Spin 514 Plusy długi czas pracy na baterii,

wydajne podzespoły,

Wi-Fi 6,

wysoka jakość wykonania,

duża liczba i urozmaicone porty. Minusy niezbyt szybki dysk SSD,

niektórym przeszkadzać może alternatywna forma ChromeOS.

ACER Chromebook 514 - ocena końcowa 94% 4.7/5





Płatna współpraca z marką Acer

W artykule znajdują się linki afiliacyjne, przekierowujące do zewnętrznych stron zawierających produkty i usługi, o których piszemy. Otrzymujemy wynagrodzenie za umieszczenie linków afiliacyjnych, jednakże współpraca z naszymi Partnerami nie ma wpływu na treści zamieszczane przez nas w serwisie, w tym na opinie dotyczące produktów i usług Partnerów.