ASUS ExpertBook B7 Flip to najwyższa dostępna opcja z tej rodziny ultrabooków ASUSa. Oferuje wszystko, czego można oczekiwać od laptopa „pracowniczego”, a w kilku kwestiach nawet poza te wymagania znacząco wykracza. Ciekawi, jak sprawdza się w praktyce? Zapraszamy do recenzji!

ocena redakcji:









4,7/5

Artykuł powstał we współpracy z firmą ASUS, która dostarczyła laptopa na czas testów.

Niespełna pół roku temu przyjrzeliśmy się modelowi ASUS ExpertBook B5 w ramach wideorecenzji prezentującej jego możliwości. Tym razem już bez filmu postaramy się Wam przekazać, co ma do zaoferowania wyższy model z oznaczeniem B7 Flip. Dopisek Flip oznacza w tym przypadku możliwość transformowania laptopa w dotykowy tablet, zatem mamy do czynienia z urządzeniem 2w1, w których ASUS stanowczo może już uchodzić za eksperta (czego dowodzi niedawno przez nas testowany ASUS ZenBook 17 Fold OLED).

Czy taki format laptopa jednak przystoi serii ExpertBook, kierowanej przecież głównie do korporacyjnych pracowników (jako zamienniki służbowego PC-ta)? Czy transformacja w urządzenie 2w1 nie odbyła się zbyt drogim kosztem w pozostałych aspektach konstrukcji? Co tak naprawdę potrafi jedna z najdroższych konfiguracji? Na te pytania postaramy się odpowiedzieć w niniejszej recenzji.



Z pozoru to zwyczajny 14-calowy laptop, ale okazuje się skrywać w sobie znacznie większy potencjał.

ExpertBook nabiera biznesowego wyglądu

W bardzo zwyczajnym opakowaniu laptopa, poza samym ultrabookiem, znajdziemy również jego zasilacz (USB-C PD 65 W) z przyzwoicie długim przewodem – łącznie od kontaktu można oddalić się nawet o 2,5 m. Dodatkowo w zestawie otrzymujemy rysik z 12-bitową kontrolą siły nacisku (MPP 2.0 ASUS Pen), torbę transportową oraz adapter z micro HDMI na RJ45 (GbE). W przeciwieństwie do modeli z klasycznym ekranem, nasz testowany ExpertBook B7 Flip nie posiada przewidzianego miejsca na składowanie i ładowanie rysika wewnątrz konstrukcji laptopa – magnetycznie może trzymać się obudowy, a po 140 godzinach pracy w 30 minut naładujemy go podpinając przewód USB-C.



Na sesję zdjęciową zapomniały stawić się dodatkowe akcesoria :(

Sam laptop jest dosyć lekki, choć wynika to głównie z jego niewielkiego rozmiaru (14”) – z masą 1,44 kg daleko mu do czołówki, nawet pośród modeli 2w1. Nie jest również wyjątkowo szczupły i w zasadzie nieco przypomina w tej kwestii bardziej gamingowego ASUS Zephyrus G14 (którego recenzja już niebawem!). Niemniej bez problemu zmieści się do służbowej aktówki lub walizki, a w plecaku na laptopa zwyczajnie będzie mu zbyt luźno.



Zawiasy modeli 2w1 zawsze wyglądają bardzo masywnie i takie właśnie muszą być, aby zapewnić możliwość odchylenia pokrywy o blisko 360°.

Materiały, jakich użyto przy budowie tego laptopa, znacząco wyróżniają się na tle pozostałych modeli ExpertBook – pokrywę oraz pulpit wykonano ze stopu aluminium i magnezu. Dzięki temu obudowa jest bardziej odporna na uszkodzenia oraz znacznie mniej zbiera odciski palców. Kolor uzyskany w procesie anodowania ASUS określił mianem Gwiezdnej Czerni i faktycznie pod odpowiednim kątem matowa czerń zdaje się posiadać lekko błyszczące drobinki, co z pewnością daje wrażenie obcowania ze sprzętem klasy „premium”. W mocnym świetle obudowa wydaje się być nawet nieco fioletowa (co widać na naszych zdjęciach w studio).



Logo ASUS i ExpertBook to jedyne (po zawiasach) błyszczące fragmenty obudowy laptopa.

Spód laptopa częściowo wykonano z już faktycznie czarnego plastiku. Aby dostać się do podzespołów wystarczy odkręcić „tylko” 11 śrubek i wspomóc się kawałkiem plastiku do podważenia zatrzasków. We wnętrzu czeka na nas miła niespodzianka – laptop posiada wymienny nie tylko dysk SSD (PCI-E 4.0, jeden slot M.2-2280), ale również moduły RAM (w naszej konfiguracji akurat można tylko zredukować pojemność – obecne są dwie kości DDR4 3200 MHz po 32 GB każdy) oraz modem 5G (Fibocom FM350-GL 5G, również wpięty w złącze M.2-3052). Wymienna zasadniczo jest również bateria o pojemności 63 Wh (3-komorowa Li-Ion).



Tutaj widać, jak bardzo fioletowy może się wydawać czarny kolor obudowy w porównaniu do faktycznie czarnego plastiku na spodzie.

ExpertBook B7 Flip nie zawodzi w kwestii portów

Jak na serię ExpertBook przystało, do naszej dyspozycji mamy niemalże rekordową ilość (i standard) złączy. Z lewej strony umieszczono dwa złącza Thunderbolt 4 (40 Gbps, DP 1.4 + PD), klasyczne USB-A (3.2 gen 2 – 10 Gbps), dwa złącza HDMI (w tym jedno w formacie micro HDMI, do którego możemy wpiąć dołączony w zestawie gigabitowy adapter RJ45, aby podpiąć laptopa do sieci przewodowo) oraz złącze audio typu combo miniJack 3,5 mm (4-pin).



Po lewej stronie poza licznymi portami odnajdziemy również diody sygnalizujące status pracy urządzenia.

Z prawej strony czeka na nas złącze mini DisplayPort, kolejne klasyczne USB-A (też 3.2 gen. 2) oraz dwa nietypowe wejścia na karty, przy czym nie są to karty pamięci SD (takiego czytnika akurat w naszym modelu zabrakło). Pierwszy, znacznie mniejszy z czytników kart pochodzi z wcześniej wspomnianego modemu 5G – możemy w jego tackę włożyć kartę nanoSIM. Drugie złącze, umieszczone bardziej od spodu laptopa, mieści w sobie pełnowymiarowe karty SIM (1FF) i służy oczywiście do obsługi funkcji Smart Access.



W narożniku znalazło się również miejsce na wpięcie blokady Kensington.

Poza złączami po prawej stronie umieszczono również trzy przyciski. Dwa z nich służą do regulacji głośności, a trzeci to przycisk zasilania (takie jego umiejscowienie pozwala łatwo wybudzić lub uśpić urządzenie w trybie tabletu). Przycisk ten również posiada wbudowany czytnik linii papilarnych, co jest już drugą metodą kontroli dostępu. Trzecią w tym przypadku będzie kamera z obsługą Windows Hello, zatem funkcja rozpoznawania twarzy.



Kamerę w każdej chwili można mechanicznie przesłonić, a dodatkowo pracę sygnalizuje zapaleniem białej diody.

W tym modelu ASUS również nie oszczędzał na nagłośnieniu. Dwa głośniki zamontowane przy przedniej krawędzi zostały wystrojone przez firmę Harman/Kardon i realnie brzmią całkiem przyjemnie. Oczywiście nie uświadczymy tu zbyt wielu niższych tonów, a góra pasma też jest odczuwalnie ucięta, ale przynajmniej całość gra czysto i donośnie – na wyjeździe spokojnie pozwoli przyjemnie obejrzeć odcinek ulubionego serialu. W połączeniu ze wspomnianą kamerą oraz dwoma mikrofonami przy niej umieszczonymi świetnie sprawdzi się też w przypadku wideokonferencji, zwłaszcza że mikrofony programowo całkiem dobrze radzą sobie z tłumieniem dźwięków wokół nas (taka forma ANC).



Pulpit ze stopu metali lekkich tylko minimalnie ugina się podczas pisania, czyniąc je komfortowym i precyzyjnym.

Sposobów komunikacji w przypadku ASUS ExpertBook B7 Flip mamy pod dostatkiem

Zanim przejdziemy dalej, wypada powiedzieć jeszcze kilka słów o interfejsach komunikacji, w jakie wyposażono testowanego ExpertBooka. Poza już wspomnianym modemem 5G oraz gigabitową kartą sieci przewodowej, wyprowadzoną przez micro HDMI, laptop ten oferuje moduł Intel AX201, co oznacza dostęp do Wi-Fi 6 (AX3000) oraz Bluetooth 5.2.

Wbudowany modem 5G (zgodny też z LTE) to wyśmienite rozwiązanie do pracy w terenie i podróży - nieważne gdzie się udamy, zawsze mamy aktywne połączenie z Internetem!

Przetestowaliśmy pobieżnie działanie samego modemu 5G i w praktyce okazuje się działać również z lokalnymi nadajnikami 3G oraz 4G (LTE). Prędkości, jakie osiągaliśmy, oczywiście zależały od zasięgu (porównywalny lub nieco lepszy niż w typowym telefonie) oraz obciążenia pobliskiego nadajnika, ale kilka razy udało nam się przekroczyć 300 Mbps pobierania i 150 Mbps wysyłania. Warto jeszcze zaznaczyć, iż modem 5G nie jest w tym przypadku opcjonalny (według naszej wiedzy ASUS nie oferuje tego ExpertBooka bez modemu).

Całkiem komfortowa klawiatura i wyjątkowo udany gładzik

Wyspowy układ klawiszy idealnie odpowiada temu z pełnowymiarowych klawiatur, a do tego oferuje na tyle znaczący skok klawisza, że pracuje się na niej bardzo komfortowo. Klawisze są oczywiście podświetlane, a te, które służą do stałego aktywowania danej funkcji, posiadają dodatkową diodę sygnalizującą aktualny stan tej funkcji. Ogólnie klawiszy funkcyjnych jest więcej, niż to sugerują podpisy – przykładowo kombinacja Fn+2 steruje działaniem filtra prywatności, zastosowanego w matrycy laptopa.



Zaskakujące, że laptop na niebiesko oznacza klawisze używane przez nas w roli hasła! ;)

Można by narzekać na brak klawiatury numerycznej i w sumie słusznie, bo jej proteza w formie transformacji gładzika w blok numeryczny nigdy nie działała dobrze i tutaj też nie spisuje się lepiej (o tyle dobrze, że nadal można używać go w roli gładzika, gdy wyświetlane są klawisze). Konieczność spoglądania na gładzik w celu jego obsługi podważa całkowicie sens istnienia takiego bloku numerycznego (szybciej już obsłużymy arkusz kalkulacyjny zwykłymi przyciskami w górnym rzędzie klawiszy). Jeżeli zatem dużo pracujecie z liczbami i nie wyobrażacie sobie pracy bez klawiszy numerycznych, to albo czeka Was dokupienie takiego bloku na USB (ostatecznie tych portów w ExpertBook nie brakuje), albo poszukanie jednak innego laptopa.

Sam touchpad natomiast działa zaskakująco dobrze – jest na tyle duży, że da się komfortowo pracować bez myszki. Klik towarzyszący wciśnięciu gładzika w dolnej połowie jest satysfakcjonujący i wyraźnie wyczuwalny, a martwe strefy są ledwie odczuwalne. Jedyne, co nam w nim przeszkadzało, to to, że znacznie bardziej (od reszty obudowy) zbiera odciski palców, co po dłuższym używaniu nie wygląda najlepiej. Ostatecznie możemy jeszcze sterować dotykiem – panel jest, podobnie jak gładzik, wielodotykowy i wspiera gesty Windows.

Specyfikacja testowanego laptopa ASUS ExpertBook B7 Flip

Procesor: Intel Core i7-1195G7;

2,9 GHz (5,0 GHz boost);

4 rdzeni / 8 wątków;

12-28 W TDP Pamięć: 64 GB (2x32 GB SO-DIMM DDR4 3200 MHz) Karta graficzna: zintegrowana Intel Iris Xe 96 UE Dysk: 1 TB SSD M.2 NVMe PCIe gen 4 x4 System operacyjny: Windows 11 Pro Klawiatura: wyspowa, nożycowa;

podświetlenie białe Touchpad: matowy, gładki, obsługa gestów, wielodotykowy;

funkcja pracy jako blok numeryczny Ekran: 14", VA, 1920x1200 px, do 500 nit, 60 Hz;

powłoka antyrefleksyjna i filtr prywatności;

pochylenie do 360° (2w1);

obsługa dotyku (10 palców) Napęd optyczny: brak Bateria: 3-komorowa, Li-Ion, 63 Wh Wymiary: 297 (Sz) x 211 (G) x 15 (W) mm Waga: 1,44 kg (laptop) Materiały obudowy: stop aluminium i magnezu;

plastik na spodzie Komunikacja: Modem 5G + 4G + 3G

Wi-Fi 6E 802.11 a/b/g/n/ac/ax;

Bluetooth 5.2 Złącza: 2x Thunderbolt 4 (USB-C 3.2 gen. 2x2);

2x USB-A 3.2 gen. 2;

HDMI 2.0;

micro HDMI 2.0;

mini DisplayPort 1.2;

1x miniJack 3,5 mm (combo audio + mic) Dodatkowe funkcje i

wyposażenie: Kamera 1 MPx;

2 głośniki;

2 mikrofony;

czytnik SmartCard;

mocowanie Kensington Lock;

w zestawie rysik oraz adapter micro HDMI -> RJ45 Cena w dniu testu: 8990 zł Gwarancja: 3 lata



Pamięci 3200 MHz CL22 nie rozpieszczają szybkością, ale nadrabiają to znacznie istotniejszą w takim sprzęcie pojemnością.

ExpertBook może pochwalić się zwyczajną, ale wybitnie skalibrowaną matrycą

Wyświetlacz, o którym już kilka razy wspomnieliśmy, korzysta z matrycy VA, co stanowczo daje o sobie znać w kontekście kątów widzenia, nawet jeżeli nie używamy filtra prywatności. Przekątna 14” w tym przypadku przekłada się na proporcje 16:10 i rozdzielczość 1920x1200 px, dając nam tylko nieco mniejszą wysokość roboczą, co typowo multimedialne laptopy 15,6” (16:9). Panel posiada powłokę antyrefleksyjną, która w połączeniu z wysoką jasnością sprawdza się dobrze również przy mocnym natężeniu oświetlenia, ale tylko jeżeli patrzymy prostopadle na sam ekran.



Wizualizacja pokrycia gamutów (od lewej) sRGB, DCI-P3 oraz Adobe RGB.

Panel oferuje pełne pokrycie gamutu sRGB i ponad 70% pokrycia DCI-P3 oraz Adobe RGB. Jest przy tym wyśmienicie skalibrowany bezpośrednio po wyjęciu z pudełka (profil wgrywa się razem z aplikacją producenta do zarządzania laptopem). Błąd delta E na poziomie poniżej 1 oznacza kolory, których nie rozróżnimy od oryginału, nawet zestawiając je bezpośrednio obok siebie.



Tak wygląda fabryczne odwzorowanie kolorów zgodnie z kolejno (od lewej) sRGB, DCI-P3 oraz Adobe RGB.

Nieco rozczarowuje tylko jasność – z maksymalnych 500 nit, o których można przeczytać w specyfikacji, udało nam się uzyskać tylko 415 nit (a po aktywowaniu filtra prywatności 390 nit). Dobrze (jak zwykle dla matryc VA) wypada za to kontrast na poziomie 3000:1. Przyzwoita, choć daleka od ideału, jest równomierność podświetlenia matrycy.



Badanie równomierności podświetlenia ekranu.

Cały dzień roboczy na baterii – tyle wyciśniemy z nowego ExpertBooka B7 Flip

Testowany przez nas model korzysta z najmocniejszego, spośród ultramobilnych modeli, procesora Intel Core i7 11. generacji. To przekłada się korzystnie na jego wydajność (o tym za moment), ale nieco gorzej przez to wypada kwestia czasu pracy na baterii – zwłaszcza w połączeniu z na tyle jasnym ekranem dotykowym. Niemniej nasz test wykazał, że ASUS ExpertBook B7 Flip jest w stanie nawiązać walkę na tym polu z nowszymi maszynami.

Pomiar czasu pracy na baterii

PCMark 10 - Modern Office

tryb lepsza bateria, aktywne Wi-Fi, jasność 110-130 nit HP Spectre X360 14

(66 Wh) 15:06 h ASUS Zenbook S 13 OLED

(63 Wh) 12:40 h Razer Blade 14

(61,6 Wh) 9:02 h Huawei MateBook 16s

(84 Wh) 8:58 h ASUS ExpertBook B7 Flip

(63 Wh) 8:11 h ASUS ROG Zephyrus Duo 16

(90 Wh) 6:45 h ASUS ROG Flow Z13

(56 Wh) 5:31 h MSI Raider GE66-12UH 4:54 h Victus by HP 16

(70 Wh) 3:51 h Gigabyte AORUS 17 XE4

(99,9 Wh) 3:32 h MSI Vector GP76

(65 Wh) 3:04 h MSI Crosshair 15 R6E

(90 Wh) 3:04 h Lenovo Legion 7-16ACH

(99 Wh) 2:38 h PCMark 10 - Video

tryb lepsza bateria, offline, jasność ~200 nit, głośność 50% ASUS Zenbook S 13 OLED

(63 Wh) 14:11 h HP Spectre X360 14

(66 Wh) 14:02 h Razer Blade 14

(61,6 Wh) 8:21 h Huawei MateBook 16s

(84 Wh) 8:09 h ASUS ExpertBook B7 Flip

(63 Wh) 7:31 h ASUS ROG Zephyrus Duo 16

(90 Wh) 4:38 h MSI Raider GE66-12UH 4:16 h Gigabyte AORUS 17 XE4

(99,9 Wh) 3:56 h MSI Vector GP76

(65 Wh) 3:08 h Victus by HP 16

(70 Wh) 3:06 h MSI Crosshair 15 R6E

(90 Wh) 3:00 h ASUS ROG Flow Z13

(56 Wh) 2:55 h Lenovo Legion 7-16ACH

(99 Wh) 2:52 h PCMark 10 - Idle

tryb oszczędzania baterii, offline, jasność 0% HP Spectre X360 14

(66 Wh) 21:06 h ASUS Zenbook S 13 OLED

(63 Wh) 20:14 h Huawei MateBook 16s

(84 Wh) 17:45 h ASUS ExpertBook B7 Flip

(63 Wh) 13:45 h Razer Blade 14

(61,6 Wh) 11:07 h ASUS ROG Zephyrus Duo 16

(90 Wh) 9:21 h ASUS ROG Flow Z13

(56 Wh) 8:43 h MSI Raider GE66-12UH

(99,9 Wh) 7:21 h Gigabyte AORUS 17 XE4

(99,9 Wh) 5:05 h Victus by HP 16

(70 Wh) 4:27 h Lenovo Legion 7-16ACH

(99 Wh) 3:42 h MSI Crosshair 15 R6E

(90 Wh) 3:20 h MSI Vector GP76

(65 Wh) 3:12 h

Do modeli wyposażonych w układy AMD tu oczywiście daleko, ale nadal wynik na poziomie 8 godzin faktycznej pracy to dokładnie to, czego od takiego laptopa powinno się wymagać. Zwłaszcza że ładowanie pozwala już w 30 minut podnieść poziom całkowicie rozładowanej baterii do ponad 60%.



W trybie "namiotu" możemy wygodnie pracować lub oglądać filmy w ciasnych miejscach - np. podczas podróży samolotem.

Kulturalna praca to rzecz względna

To, co wyróżniało wcześniej testowane modele ExpertBooków ze znacznie słabszymi procesorami, to była ich niemal bezgłośna praca. ExpertBook B7 Flip również jest cichy, ale tylko do czasu, gdy mocniej go nie obciążymy. Nasza komora akustyczna wykazała niespełna 28 dB podczas odtwarzania filmu z YouTube na baterii, zatem nadal poniżej typowego dźwięku tła. Próba renderowania obrazu (Blender) na baterii podniosła poziom hałasu do już dosyć słyszalnych 33 dB, podczas gdy podpięcie zasilania, w celu wykorzystania pełnego potencjału procesora, wywindowało odczyt aż do 38 dB, które realnie mogą już irytować, jeżeli pracujemy w cichej przestrzeni.

Pomiar temperatur obudowy przy małym obciążeniu (MS Office)



Na niebiesko oznaczono średnie odczyty z każdego obszaru.

Pomiar temperatur obudowy przy dużym obciążeniu (Blender)



Na niebiesko średnia temperatura danego obszaru, a na pomarańczowo jego najwyższy odczyt.

Pod względem temperatur laptop zachowuje się bardzo dobrze – w typowych zadaniach biurowych powierzchnia pulpitu i klawiatura w ogóle się nie nagrzewały, a od spodu ciepły robił się tylko środek tylnej krawędzi, choć nie na tyle, aby jakkolwiek przeszkadzać. Przy podpiętym zasilaniu i przy pełnym obciążeniu temperatura naturalnie nieco wzrosła, ale nadal nie do poziomu, który wywoływałby dyskomfort.



Taktowanie, jak to na ultramobilny procesor przystało, drastycznie spada, gdy dłużej obciążymy więcej rdzeni.

Taktowanie procesora podczas zwykłych zadań faktycznie potrafiło zahaczyć o maksymalne obiecane 5 GHz, a pod pełnym obciążeniem (ponownie, rendering w Blenderze) nie spadało znacznie poniżej maksimum ustawionego przez Intela, tj. 2,9 GHz (zwykle utrzymując poziom około 2,7-2,8 GHz) na wszystkich 4 rdzeniach. Całość tych pomiarów świadczy o tym, że ASUS zastosował w tym modelu dobrze dobrany układ chłodzenia, który faktycznie radzi sobie z odbieraniem wydzielanego przez podzespoły ciepła.

Testy wydajności, czyli jak ExpertBook B7 radzi sobie z konkurencją?

Pomiary wydajności, jak zwykle, rozpoczniemy od testów syntetycznych. Wyniki odniesiemy do wcześniej przetestowanych laptopów o podobnej specyfikacji, choć zaznaczamy, iż są to wyniki archiwalne, zatem wykonywane na innych sterownikach oraz poprzednich wersjach aplikacji. Nie powinno to znacząco wpływać na wyniki, ale całkowicie tego wykluczyć nie możemy.

PC Mark 10

[punkty] wynik ogólny

ASUS ROG Flow Z13 + ROG XG Mobil

Intel Core i9-12900H, GeForce RTX 3080 16 GB

TGP 150 W 7919 ASUS ROG Zephyrus Duo 15 GX5550L

Intel Core i9 10980HK, RTX 2080S Max-Q 7198 Dream Machines G1660Ti-17PL26

Intel Core i7-9750H, GTX 1660 Ti 6282 ASUS Zenbook S 13

AMD Ryzen 7 6800U, RX 680M 6199 Huawei MateBook 16s

Intel Core i7-12700H, Intel Iris Xe 6142 Asus FX505DU

AMD Ryzen 7 3750H, GTX 1660 Ti 5399 ASUS ExpertBook B7 Flip

Intel Core i7-1195G7, Intel Iris Xe 5064 Acer Swift 5

Intel Core i7 1165G7, Intel Iris Xe 4868 Acer Swift 3

AMD Ryzen 7 4700U, iGPU Radeon (Vega 7) 4803 Lenovo Yoga C940

Intel Core i7-1065G7, Intel Iris Plus 4665 Acer Aspire 5

Intel Core i5 1135G7, Intel Iris Xe 4382



Przypominamy, że wynik powyżej 1000 pkt. w tym teście oznacza bardzo komfortowy sprzęto do codziennych zadań.

Pomiar wydajności w programie CrossMark [pkt]

Pod słupkami wyniki składowe (Wydajność, Kreatywność, Reakcja)

Desktop PC

Core i7-12700KF, RTX 3060 12GB,

64 GB DDR5 5200 MHz,

1 TB SSD PCI-E 4.0 x4 2129

1927 / 2422 / 1949 MSI Vector GP76

Core i9-12900H, RTX 3080

16 GB DDR4 3200 MHz 2003

1943 / 2044 / 2065 Intel NUC Dragon Canyon 12th

Core i9-12900, RTX 3060,

64 GB DDR4 3200 MHz,

1 TB SSD PCI-E 3.0 x4 1982

1844 / 2208 / 1781 MSI Raider GE66

Core i7-12700H, RTX 3080 8 GB

32 GB DDR5 4800 MHz

1 TB SSD PCI-E 4.0x4 1938

1800 / 2125 / 1836 Huawei MateBook 16s

Intel Core i7-12700H, Intel Iris Xe

16 GB LPDDR5 4800 MHz

1 TB SSD PCI-E 4.0 1917

1775 / 2104 / 1826 MSI Crosshair 15 R6E

Core i7-12700H, RTX 3070,

32 GB DDR4 3200 MHz,

1 TB SSD PCI-E 4.0 x4 1810

1766 / 1885 / 1725 ASUS ROG Zephyrus Duo 16

Ryzen 9 6900HX, RTX 3080 Ti

32 GB DDR5 4800 MHz,

2 TB SSD PCI-E 4.0 1695

1653 / 1811 / 1502 Apple MacBook Pro 16

M1 Max, M1 Max GPU

16 GB RAM

512 GB SSD 1621

1377 / 2187 / 1099 MSI Creator P50

Intel Core i7-11700, RTX 3060

64 GB DDR4 3200 MHz

1 TB SSD PCI 3.0x4 1452

1486 / 1495 / 1238 ASUS Zenbook S 13

AMD Ryzen 6800U, RX 680M

16 GB DDR5

1 TB SSD PCI-E 4.0x4 1442

1441 / 1 523 / 1227 Desktop PC

Core i7-10700, RTX 3080,

32 GB DDR4 3600 MHz

1 TB SSD PCI-E 3.0 x4 1389

1330 / 1541 / 1158 Huawei MateBook 14s

Core i5-11300H, Intel Iris Xe80,

16 GB DDR4 1350

1379 / 1336 / 1308 Lenovo Legion 7

Ryzen 7 5800, RTX 3080,

16 GB DDR4 1310

1315 / 1397 / 1067 ASUS ExpertBook B7 Flip

Core i7-1195G7, Intel Iris Xe

64 GB DDR4 1299

1354 / 1 328 / 1074 HP Spectre X360 14

Core i7-1165G7, Intel Iris Xe96

16 GB DDR4 1280

1261 / 1453 / 911 MSI PRO DP21-11M

Core i5-11400, UHD730

8 GB DDR4 1207

1296 / 1201 / 991 ASUS Expert Book

Core i3-10110U, Intel UHD

8 GB DDR4 691

791 / 588 / 744 Lenovo V14-ADA

Ryzen 3 3250U, Vega 3

8 GB DDR4 631

725 / 549 / 630 HP G8 255

Athlon Gold, Radeon Graphics

8 GB DDR4 600

690 / 522 / 599 ASUS Vivobook Go 15

Intel Celeron N4020

4GB DDR4 320

414 / 241 / 347

Cóż, bez wątpienia jest to najszybszy laptop spośród testowanych przez nas modeli z ultramobilnymi Core i7 11. generacji. Do poziomu nowszych generacji procesorów nieco zabrakło, choć ogólnie już dawno jesteśmy w rejonie wydajności, który ma znaczenie tylko w operacjach, które realnie obciążają procesor. W codziennych zadaniach testowany ExpertBook radzi sobie wyśmienicie, co również jest zasługą zastosowania całkiem wydajnego dysku SSD Samsung PM9A1, czyli odpowiednika Samsung 980 Pro dla OEM.

Przechodząc do tych bardziej praktycznych testów, w realnych aplikacjach użytkowych wyniki prezentują się następująco:

Pozostałe testy wydajności

Laptop: ASUS ExpertBook B7 Flip

Core i7-1195G7

Intel Iris Xe

Cena od 7900 zł ASUS Zenbook S 13

Ryzen 7 6800U

AMD Radeon 680M

6999 zł ASUS Zenbook 14X

Core i7-1165G7

Intel Iris Xe

Cena 6699 zł ASUS ZenBook Flip S 13

Core i7-1165G7

Intel Iris Xe

Cena 7599 zł ASUS ROG

Zephyrus Duo 16

Ryzen 9 6900HX

RTX 3080 Ti 16GB

19 999 zł Cinebench R20

Single Core: 535 559 557 539 616 Cinebench R20

Multi Core: 1859 3912 2165 1850 5883 Cinebench R23

Single Core: 1461 1429 1454 1405 1580 Cinebench R23

Multi Core: 4993 8905 5579 4120 15 138 Blender (CPU)

BMW [minuty]: 9:21.75 4:25.18 7:13.86 N/A 2:51.09 7-Zip [MIPS] 31 464 57 471 33 647 N/A 79 455

Wyniki testów z pakietu SPECviewperf 2020

Laptop: ASUS ExpertBook B7 Flip

Core i7-1195G7

Intel Iris Xe

Cena od 7900 zł ASUS Zenbook S 13

Ryzen 7 6800U

AMD Radeon 680M

6999 zł ASUS ZenBook Flip S 13

Core i7-1165G7

Intel Iris Xe

Cena 7599 zł Huawei MateBook 16s

Intel Core i7-12700H

Intel Iris Xe (96 UE)

5900 zł ASUS ROG

Zephyrus Duo 16

Ryzen 9 6900HX

RTX 3080 Ti 16GB

19 999 zł 3DSMax 07 (FHD): 13.72 29.32 14.51 15.68 146.65 Catia 06 (FHD): 12.02 17.3 13.02 14.57 73.06 Creo 03 (FHD): 23.35 N/A 23.34 27.92 95.65 Energy 03 (FHD): 5.06 5.95 4.11 4.08 26.55 Maya 06 (FHD): 53.95 86.56 57.53 62.01 436.66 Medical 03 (FHD): 6.28 10.98 5.92 6.44 36.56 SNX 04 (FHD): 6.28 88.14 4.50 8.63 21.83 Solidworks 05 (FHD): 10.92 42.36 7.94 13.13 286.00

Wyniki testów z pakietu SPECWorkstation 3.1

Laptop: ASUS ExpertBook B7 Flip

Core i7-1195G7

Intel Iris Xe

Cena od 7900 zł ASUS Zenbook S 13

Ryzen 7 6800U

AMD Radeon 680M

6999 zł ASUS Zenbook 14X

Core i7-1165G7

Intel Iris Xe

Cena 6699 zł ASUS ZenBook Flip S 13

Core i7-1165G7

Intel Iris Xe

Cena 7599 zł ASUS ROG

Zephyrus Duo 16

Ryzen 9 6900HX

RTX 3080 Ti 16GB

19 999 zł Media and Entertainment 1.21 2.03 1.26 1.08 3.66 Wynik CPU: 0.96 1.78 1.14 0.87 2.75 Wynik grafiki: 0.54 1.41 0.57 0.56 4.53 Wynik dysku: 5.22 2.64 3.79 3.86 6.95 Product Development: 1.41 2.05 1.44 1.29 2.92 Wynik CPU: 1.38 1.79 1.61 1.37 2.53 Wynik grafiki: 0.33 0.85 0.33 0.32 1.56 Wynik dysku: 6.45 7.44 4.48 4.38 8.42 Life Sciences: 1.19 1.87 1.33 1.17 3.42 Wynik CPU: 1.13 1.82 1.43 1.08 2.88 Wynik grafiki: 0.92 1.67 0.88 0.83 5.37 Wynik dysku: 1.78 2.25 2.05 2.05 2.25 Energy: 1.41 1.94 1.68 1.38 3.24 Wynik CPU: 1.25 1.80 1.54 1.24 2.65 Wynik grafiki: 1.05 1.25 0.88 0.83 5.41 Wynik dysku: 3.56 4.49 4.88 4.00 4.49 General Operations: 1.68 2.16 1.95 1.74 2.68 Wynik CPU: 1.26 1.52 1.46 1.31 1.86 Wynik dysku: 3.97 6.26 4.65 4.08 8.11 Financial Services: 1.02 2.21 1.24 0.73 3.53

Nieco zawodzi wydajność wielowątkowa – nie tylko ze względu na fizycznie tylko 4 rdzenie, ale również na dosyć nisko spadające taktowanie procesora pod obciążeniem. Wcześniej testowany ASUS Zenbook 14X, mimo teoretycznie gorszego procesora, w takich zastosowaniach radził sobie znacznie lepiej, a porównując do podobnie wycenionego Zenbooka S 13 z procesorem AMD (8 rdzeni) ExpertBook przegrywa z kretesem. Z drugiej strony i tak żaden z tych laptopów realnie nie nadaje się do takich zastosowań, więc można zwycięstwo konkurentów śmiało określić jako nieszczególnie istotne.

ASUS ExpertBook B7 Flip z procesorem Intel Core i7-1195G7 nie jest wyjątkowo szybki w zastosowaniach wielowątkowych, ale w codziennych zadaniach bez problemu może się równać z nawet najszybszymi PC-tami

Wydajność testowanego modelu można całkiem dobrze przyrównać do wcześniej testowanego, nieco mniejszego, ale również typu 2w1 ASUSa ZenBook Flip S 13, choć w zastosowaniach bardziej jednowątkowych (te bardziej biurowe zadania) ExpertBook B7 Flip wyraźnie go pokonuje. I zasadniczo to właśnie w tych zastosowaniach omawiany laptop czuje się najlepiej – lekka praca w terenie lub podróży, wielozadaniowość (niewiele ultrabooków może się pochwalić dostępem do 64 GB RAM!) oraz oczywiście praca z ekranem dotykowym, ale raczej w formie szkiców, notatek albo szybkich rysunków, jako że panel sRGB nie sprzyja pracy graficznej.

3DMark - Time Spy

[punkty] wynik ogólny

ASUS ROG Flow Z13

Core i9-12900H, RTX 3050 Ti

TGP 40 W 4802 Lenovo Legion Y540

Core i7-9750H, GTX 1650 3657 ASUS Zenbook S 13 OLED

Ryzen 7 6800U, Radeon 680M 2472 Huawei MateBook 16s

Core i7-12700H, Intel Iris Xe 1931 MSI Prestige 14 Evo

Core i7-1185G7, Intel Iris Xe 1877 Dell Inspiron 14 7400

Core i7-1165G7, Intel Iris Xe 1791 Lenovo Yoga 9i 14

Core i7-1185G7, Intel Iris Xe 1720 ASUS ZenBook Flip S 13

Core i7-1165G7, Intel Iris Xe 1703 ASUS ExpertBook B7 Flip

Intel Core i7-1195G7, Intel Iris Xe 1692 HP Spectre x360 14

Intel Core i7 1165G7, Intel Iris Xe 1584 LG Gram 17

Intel Core i5 1135G7, Intel Iris Xe 1474 Huawei MateBook 13 – 2020

Intel Core i7-10510U, GeForce MX250 2GB 1272 LG Gram 14

Intel Core i5 1135G7, Intel Iris Xe 1227 HP ENVY 13

Intel Core i5 1135G7, Intel Iris Xe 1210 Asus ZenBook UX430U

Intel Core i7-8550U, GeForce MX150 1041 Lenovo Yoga C940

Intel Core i7-1065G7, Intel Iris Plus 908

3DMark - Fire Strike

[punkty] wynik ogólny

ASUS ROG Flow Z13

Core i9-12900H, RTX 3050 Ti

TGP 40 W 10 550 Lenovo Legion Y540

Core i7-9750H, GTX 1650 8085 ASUS Zenbook S 13 OLED

Ryzen 7 6800U, Radeon 680M 6046 Huawei MateBook 16s

Core i7-12700H, Intel Iris Xe 5464 MSI Prestige 14 Evo

Core i7-1185G7, Intel Iris Xe 5262 Dell Inspiron 14 7400

Core i7-1165G7, Intel Iris Xe 4982 Lenovo Yoga 9i 14

Core i7-1185G7, Intel Iris Xe 4765 HP Spectre x360 14

Intel Core i7 1165G7, Intel Iris Xe 4683 ASUS ZenBook Flip S 13

Core i7-1165G7, Intel Iris Xe 4662 ASUS ExpertBook B7 Flip

Intel Core i7-1195G7, Intel Iris Xe 4238 LG Gram 17

Intel Core i5 1135G7, Intel Iris Xe 3954 LG Gram 14

Intel Core i5 1135G7, Intel Iris Xe 3578 HP ENVY 13

Intel Core i5 1135G7, Intel Iris Xe 2901 Huawei MateBook X Pro – 2020

Intel Core i7-10510U, GeForce MX250 2GB 2704 Lenovo Yoga C940

Intel Core i7-1065G7, Intel Iris Plus 2698 Dell XPS 13 9380-6311

Intel Core i7-8565U, Intel HD 620 1093

Na koniec zostały jeszcze testy wydajności 3D, tak gdyby komuś przyszło do głowy używać ExpertBooka B7 Flip do grania. Jest to możliwe, ale tylko w starsze i raczej mniej wymagające tytuły strategiczne. Niemniej wydajność Intel Iris Xe i tak jest całkiem przyzwoita w porównaniu do innych układów zintegrowanych z procesorami - przewyższa też starsze karty graficzne segmentu wejściowego (takie jak GeForce MX250 z własną pamięciom).

Czy warto kupić ExpertBooka B7 Flip?

Najwyższy model ASUS ExpertBook z 2022 roku, jaki trafił w nasze ręce, z pewnością nie jest laptopem dla każdego. Głównie dlatego, że nie każdy potrzebuje aż tak ogromnej funkcjonalności, a nie ma co ukrywać – ASUS każe sobie za nią sporo dopłacać. Konfiguracja, którą testowaliśmy, obecnie jest dostępna w cenie blisko 9 tysięcy złotych, zatem nawet więcej od wcześniej testowanych, bardziej multimedialnych ZenBooków Flip S 13. Oczywiście tutaj dopłacamy nie tylko do 64 GB RAM i 1 TB SSD, ale również do modemu 5G.



Podświetlenie klawiatury w jedynym słusznym, białym kolorze.

Największą przewagą serii ExpertBook od zawsze jest niesamowicie rozbudowany zestaw złączy i zabezpieczeń. Testowany model pod tym względem nie zawodzi i ze świecą można szukać podobnie uposażonego ultrabooka biznesowego. Ale jak to – ExpertBook i biznes? To w zasadzie najbardziej nas zaskoczyło – z tej serii raczej typowo roboczej wyłonił się model, który realnie może się sprawdzić w rękach bardziej wymagającego biznesmena (lub nowoczesnej bizneswoman).

ASUS po cichu przemycił typowo roboczą serię ExpertBook na salony ultrabooków biznesowych i wyszło mu to całkiem zgrabnie!

Oczywiście można by ponarzekać na już w zasadzie o 2 generacje starszy od najnowszych model procesora, ale w praktyce nie ma to znaczenia dla wydajności. Jedyne, na czym faktycznie tracimy, to czas pracy na baterii – jeżeli na tym aspekcie Wam zależy, to stanowczo nie jest to dziś optymalny wybór. Ostatecznie nieco szkoda, że nie zastosowano tu procesora i7-1185G7E (lub analogicznego z nowszych serii) z obsługą platformy Pro, co uczyniłoby z niego prawdziwie biznesowego laptopa.



Nawet w świetle studyjnym matryca daje sobie dobrze radę.

Nasz ostateczny werdykt jest pozytywny. ASUS zdołał transformować ExpertBooka w bardziej elegancki i dużo solidniej wykonany produkt, nadal zachowując wszystkie jego najważniejsze zalety. Sprawdza się wyśmienicie w roli, do jakiej został stworzony i jedynie cena mogłaby pozostać bliższa tej, którą kojarzymy z serią ExpertBook. Jeżeli jednak potrzebujecie bardzo funkcjonalnego laptopa 2w1, którego można rozbudować nawet do 64 GB pamięci RAM, to nieszczególnie macie inny wybór, niż właśnie coś z tej serii (lub znacznie droższej i większej serii ASUS ROG Flow X16).

Opinia o ASUS ExpertBook B7 Flip Plusy Wysoka jakość wykonania i biznesowy design,

bardzo dużo bardzo szybkich złączy (w tym praca na 3 monitorach),

wbudowany bardzo szybki modem 5G,

możliwość rozbudowy do 64 GB RAM i wymiany SSD,

przyzwoita kultura pracy (niska głośność i temperatury pod obciążeniem),

dotykowy ekran 16:10 z filtrem prywatności i wzorową kalibracją sRGB,

magnetyczny rysik z kontrolą nacisku w zestawie,

cały dzień roboczy pracy na baterii,

jakość audio-video na wysokim poziomie,

trzy sprzętowe metody kontroli dostępu. Minusy Brak prawdziwej klawiatury numerycznej,

cena znacznie powyżej typowego segmentu ExpertBooków,

brak wsparcia dla vPRO,

matryca oferuje niskie kąty, pod jakimi poprawnie wyświetla obraz,

brak schowka na rysik,

obecnie (w 2023 roku) nie najświeższe podzespoły.

Nasza ocena ultrabooka ASUS ExpertBook B7 Flip: 94% 4.7/5

Artykuł powstał we współpracy z firmą ASUS, która dostarczyła laptopa na czas testów.