Przedstawiamy najciekawsze laptopy konwertowalne z dotykowym ekranem typu 2w1, które cieszą się coraz większą popularnością wśród użytkowników. Znalazły się tutaj zarówno wydajne modele do wymagających zadań, jak i tanie laptopy do biura i pracy w podróży.

Laptop konwertowalny z dotykowym ekranem

Nie zawsze komputer stacjonarny spełni wszystkie nasze wymagania. Wiele osób woli laptopy, które można zabrać ze sobą i pracować w biurze, domu, pociągu, samolocie i w zasadzie gdziekolwiek jest to wymagane. Dobry, lekki laptop zapewnia swobodę, a przy tym pisze się na nim znacznie bardziej komfortowo, niż na klasycznym tablecie. Co prawda tablety i nowoczesne smartfony są bardziej poręczne i lżejsze od laptopa, ale laptop konwertowalny oferuje zdecydowanie większy komfort pracy.

Jaki laptop 2w1 z dotykowym ekranem wybrać:

Czy istnieje złoty środek? No właśnie - czy da się połączyć wygodę pisania, duży wyświetlacz, wydajność i funkcjonalność klasycznego laptopa, z ekranem dotykowym znanym z dobrego tabletu? Okazuje się, że tak. W odpowiedzi na oczekiwania użytkowników powstały laptopy z dotykowym ekranem, wśród których znajdziemy wiele tak zwanych laptopów konwertowalnych.

Nowością na rynku są laptopy konwertowalne ze składanym ekranem, takie jak ThinkPad X1 Fold. Ich cena jest jak na razie bardzo wysoka, ale chętni mogą już stać się szczęśliwymi posiadaczami takiego sprzętu.



Lenovo ThinkPad X1 Fold

Co to jest laptop konwertowalny? Laptop konwertowalny to uniwersalny i lekki laptop z dotykowym wyświetlaczem, który można odchylić do tyłu w taki sposób, że można go obsługiwać tak jak tablet. W dodatku część modeli ma całkowicie odłączany wyświetlacz, co należy traktować jako dużą zaletę, bo jeśli w danej chwili nie chcemy korzystać z klawiatury, to nie musimy jej dźwigać. Bez problemu możemy ją odłączyć i zostawić w torbie na laptopa lub na biurku.

Okej, wiemy już, że laptop konwertowalny, to połączenie klasycznej, fizycznej klawiatury z wyświetlaczem dotykowym, podobnym jak w tablecie. Jednak w praktyce rzeczą, która najbardziej odróżnia laptopy konwertowalne od tabletów i smartfonów jest system. Nie mają one bowiem mobilnego systemu, takiego jak Android czy iPadOS, lecz pełnoprawny system Windows, na którym możemy zainstalować i uruchomić te same programy, co na komputerze stacjonarnym.

To ogromna zaleta wpływająca na użyteczność tego sprzętu. Laptop z dotykowym ekranem i Windowsem 10 lub 11 jest znacznie bardziej zaawansowany, funkcjonalny i uniwersalny od jakiegokolwiek sprzętu mobilnego. Naturalnie najlepsze smartfony lub tablety będą znacznie bardziej poręczne i lżejsze, ale klasyczna praca biurowa jest na nich bardziej uciążliwa.

Microsoft Surface Pro 8 - nowoczesny laptop 2w1 Ocena benchmark.pl









4,4/5 Surface Pro 8 nie jest laptopem z matrycą obracaną o 360 stopni. To raczej tablet z dołączaną klawiaturą. Takie rozwiązanie ma swoje plusy i minusy. Urządzenie jest lżejsze od tradycyjnego notebooka, więc zdecydowanie bardziej mobilne, ale ze względu na konstrukcję trudniej będzie korzystać z niego na kolanach. Surface Pro 8 zbudowany został na platformie Intel EVO, co zapewnia dobrą jakość podzespołów oraz wysoką wydajność. Posiada między innymi 13-calowy, dotykowy wyświetlacz z adaptacyjnym odświeżaniem o częstotliwości do 120 Hz oraz procesor Intel Core i5 11. generacji, a według zapewnień producenta na baterii potrafi pracować aż 16 godzin. Najważniejsze cechy: System operacyjny Windows 10 Pro

Procesor główny (nazwa) Intel Core i5-1145G7

Pamięć RAM 8 GB

Dysk twardy SSD 256 GB

Karta graficzna Intel Iris Xe Graphics

Wyświetlacz (przekątna) 13 cale/cali

Waga 890 g Zobacz recenzję

ASUS Zenbook Flip 13 OLED - dobry laptop konwertowalny z procesorem Intel Ocena benchmark.pl









4,6/5 Klasyka gatunku wśród laptopów konwertowalnych, czyli komputer z obracanym ekranem, od którego nie można odczepić klawiatury. Ze względu na wagę wynoszącą 1,3 kilograma tego typu urządzenie sprawdzi się bardziej jako tradycyjny notebook niż jako tablet. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, żeby od czasu do czasu obrócić ekran i cieszyć się formą tabletu. ZenBook Flip 13 wyposażony jest w dotykowy ekran OLED o rozdzielczości Full HD, a platforma Intel EVO zapewnia wysoki komfort użytkowania. Warto także zwrócić uwagę na technologię szybkiego ładowania, która umożliwia doładowanie baterii do 60% pojemności w niecałą godzinę. Najważniejsze cechy: System operacyjny Windows 11 Home

Procesor główny (nazwa) Intel Core i5-1135G7

Pamięć RAM 16 GB

Dysk twardy SSD 512 GB

Karta graficzna Intel Iris Xe Graphics

Wyświetlacz (przekątna) 13,3 cale/cali

Waga 1300 g Zobacz recenzję

HP Envy x360 - najlepszy laptop konwertowany z procesorem AMD Ocena benchmark.pl









4,5/5 Największy w naszym zestawieniu laptop z obracanym ekranem. Długość przekątnej wyświetlacza, w który wyposażony został ten model to 15,6 cala, co oznacza, że za około 4000 złotych otrzymujemy dobrego laptopa oraz bardzo duży tablet. Wysoki komfort pracy zapewnia między innymi rozdzielczość Full HD, szybki dysk SSD, wydajny procesor AMD Ryzen 5 5500U oraz 16 GB pamięci RAM. Należy jednak pamiętać, że urządzenie o takich gabarytach i takiej wadze trudno będzie używać jako tabletu. Możliwość obracania ekranu przydaje się jednak w najmniej oczekiwanych momentach. Najważniejsze cechy: System operacyjny Windows 11 Home

Procesor główny (nazwa) AMD Ryzen 5 5500U

Karta graficzna AMD Radeon Graphics

Wyświetlacz (przekątna) 15,6 cale/cali

Pamięć RAM 16 GB

Dysk twardy SSD 512 GB

Waga 1860 g

Złącza 1x DisplayPort, 2x USB 3.0, 1x HDMI 2.0, combo jack (wejście/wyjście audio)

Microsoft Surface Go 3 - niedrogi laptop konwertowalny Ocena benchmark.pl









3,5/5 Budżetowa propozycja dla mniej wymagających osób, które potrzebują urządzenia do użytku domowego. Surface Go 3 to raczej tablet, ale dzięki dołączanej klawiaturze oraz systemowi Windows 11 sprawdzi się także jako pełnoprawny laptop do nieskomplikowanych zadań, na przykład do surfowania po Internecie, oglądania filmów, pisania maili, robienia zakupów online czy realizowania przelewów. Urządzenie posiada między innymi ekran o wielkości 10,5 cala i rozdzielczości Full HD oraz 4 GB pamięci RAM i procesor Intel serii Pentium Gold. To właśnie dwa ostatnie z wymienionych parametrów sprawiają, że nie nadaje się ono do bardziej wymagających zadań, ale przecież nie każdy potrzebuje demona prędkości. Najważniejsze cechy: Waga 544 g

System operacyjny Windows 10 S

Wyświetlacz (rozdzielczość) 1920x1280 px

Procesor główny (ilość rdzeni) 2 rdzenie

Pamięć masowa 64 GB

Wyświetlacz (przekątna) 10,5 cale/cali

Pamięć RAM 4 GB

Łączność bezprzewodowa Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax Zobacz recenzję

Lenovo ThinkPad X1 Fold - ze składanym ekranem Ocena benchmark.pl









4,5/5 Smartfony ze składanymi ekranami już na dobre zadomowiły się na rynku, ale wśród laptopów to wciąż nowość. ThinkPad X1 Fold oferuje ekran OLED, łączność 5G czy wirtualną bądź fizyczną klawiaturę. Zastosowano tu hybrydowy procesor Intel Core i5 L16G7, który może nie będzie królem wydajności, ale spragnieni technicznych nowinek z pewnością będą usatysfakcjonowani. Najważniejsze cechy: System operacyjny Windows 10

Procesor główny (nazwa) Intel Core i5-L16G7

Karta graficzna Intel UHD

Wyświetlacz (przekątna) 13,3 cale/cali

Pamięć RAM 8 GB

Dysk twardy SSD 1 TB

Waga 999 g

Złącza 2x USB 3.1 typ C

Najlepszy laptop z dotykowym ekranem

Najbardziej uniwersalnym wyborem wśród naszych propozycji jest ASUS Zenbook Flip 13 OLED. To kompaktowy laptop z dobrymi podzespołami, który w mgnieniu oka zamienia się w tablet i sprawdzi się zarówno w domu jak i w pracy. Do użytku domowego polecamy Microsoft Surface Go 3. To wygodny w użytkowaniu tablet, który w razie potrzeby przetransformować można w pełnoprawnego laptopa.