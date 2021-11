ASUS z gracją przeskoczył z ROG Phone 3 do ROG Phone 5, ale najwyraźniej stwierdził, że to za mało. Przed wami ROG Phone 5s, czyli najmocniejsza wersja gamingowego smartfona tego tajwańskiego producenta! Jak się sprawdza w porównaniu z ROG Phone 3?

ASUS ROG Phone 5s to jeszcze wydajniejsza wersja modelu 5

Zastosowano w nim procesor Snapdragon 888+ oraz rozpoznawania dotyku o częstotliwości 360 Hz

Cena ASUS ROG Phone 5s w wersji 12 GB / 512 GB wynosi 4499 złotych, 16 GB / 512 GB 4999 złotych, a wersji 5s Pro 18 GB / 512 GB (z dodatkami) aż 5899 złotych

4,8/5

Smartfonowe granie rozwija się aż miło. Jeśli macie zaległości w tym temacie warto sięgnąć do naszych topów, czyli najlepszych darmowych gier na Androida, oraz najlepszych płatnych gier na Androida.

Nieco ponad rok temu mieliśmy okazję przedstawić wam gamingowego smartfona ASUS ROG Phone 3. W skrócie - to imponująco wyposażony, wykonany z doskonałej jakości materiałów, bardzo wydajny smartfon dla graczy. No i jak łatwo się domyśleć - tani nie jest. Graliśmy na nim między innymi w Diablo Immortal i sprawował się świetnie.

ROG Phone'a oznaczonego numerem 4 po prostu nie ma i ASUS zdecydował się od razu na numerek 5. Dlaczego? Po prostu w kulturze azjatyckiej 4-ka źle się kojarzy - można powiedzieć, że to taka nasza 13-stka.

Wiadomo jednak, że od piątki lepsza jest jeszcze piątka z plusem. Proszę państwa - oto ASUS ROG Phone 5s wyposażony w procesor Qualcomm Snapdragon 888+ - aktualnie najmocniejszy smartfon gamingowy ze stajni ASUSa.

ASUS ROG Phone 5s - po prostu naj... ale co nowego?

Powiedzmy sobie szczerze, że zmian w stosunku do wersji 5 nie ma wiele - to po prostu jeszcze nieco lepsza wersja tego smartfona. Miejsce Snapdragona 888 w wersji 5 zajął jeszcze nieco wydajniejszy Snapdragon 888+. Dodatkowo wersje 5s Pro mogą być wyposażone nawet w 18 GB RAM i otrzymać parę interesujących dodatków (dodatkowy ekran i przyciski). Nie poprzestano jednak na wymianie samego CPU. Otóż częstotliwość wykrywania dotyku w modelu 5s wynosi aż 360 Hz (w wersji 5 "bez s" jest to 300 Hz), co sprawia, że obsługa ekranu staje się jeszcze bardziej precyzyjna.



Po lewej ASUS ROG Phone 3, po prawej ASUS ROG Phone 5s

Znacznie ciekawsze będzie porównanie do modelu ROG Phone 3.

ASUS ROG Phone 5s - specyfikacja i porównanie do ROG Phone 3

Model ASUS ROG Phone 3 ASUS ROG Phone 5s Procesor Qualcomm Snapdragon 865 Plus (5G) Qualcomm Snapdragon 888 Plus (5G) Układ graficzny Adreno 650 Adreno 660 Ekran 6,59", AMOLED (2340 x 1080) 144 Hz / 1 ms 6,78", AMOLED (2448 x 1080) 144 Hz / 1 ms Pamięć RAM do 16 GB LPDDR5 / 512 GB UFS 3.1 do 18 GB LPDDR5 (5s Pro) / 512 GB UFS 3.1 Bateria 6000 mAh 6000 mAh Łączność bezprzewodowa Wi-Fi 6, BT 5.1, NFC Wi-Fi 6, BT 5.2, NFC Aparaty tylne 64 MP, 13 MP, 5 MP (makro) 64 MP, 13 MP, 5 MP (makro) Aparat przedni 24 MP 24 MP Nagrywanie wideo 8K UHD do 30 fps, 4K/FHD do 60 fps 8K UHD do 30 fps, 4K/FHD do 60 fps Wideo slow-motion 4K do 120 fps, FHD do 240 fps i HD do 480 fps 4K do 120 fps, FHD do 240 fps i HD do 480 fps System Android 11 Android 11 Wymiary / waga 171 mm x 78 mm x 9,85 mm / 240 gramów 173 mm x 77 mm x 9,90 mm / 238 gramów Porty 2 x USB C 2 x USB i 1 x mini-jack

Najważniejsze zmiany to oczywiśce procesor i układ graficzny, nieco większa rozdzielczość, wspomniana czułość dotyku o częstotliwości 360 Hz, Bluetooth w wersji 5.2, czy też możliwość wyboru z 18 GB pamięci RAM. Wymiary i waga delikatnie wyewulowały, ale nie na tyle, by robiło to większą różnicę. Cieszy powrót gniazdka słuchawkowego (ze wsparciem ESS DAC)! Niby w zestawie z ROG Phone 3 była przejściówka USB C-mini jack, ale... to nie to samo.

W obu przypadkach mamy dual SIM, Gorilla Glass, HDR (w wersji 5s jest już 10+), świetne głośniki stereo, szybkie ładowanie czy podświetlenie AURA Sync. No i oczywiście wciąż są tu dwa obszary dotykowe Air Triggers (przyciski ultrasoniczne), które symulują (i to doskonale) buttony w padzie - oczywiście można ich używać tylko w grach wykorzystujących orientację poziomą.

Topowe wersje ROG Phone 5s (Pro) są wyposażone nawet w 18 GB RAM, co jak na smartfon jest wartością kosmiczną (wersje bez "Pro" do 16 GB). Z jednej strony - taka konfiguracja powinna starczyć na lata. Jeśli jednak jesteś fanem technicznych nowinek i kasa nie jest dla Ciebie problemem, to prawdopodobnie i tak za rok sięgniesz po coś nowszego.

ASUS ROG Phone 5s kontra ROG Phone 3



Po lewej ASUS ROG Phone 5s, po prawej ASUS ROG Phone 3

Oczywiście ROG Phone 3 wciąż jest stosunkowo nowym smartfonem, więc nadal imponuje wydajnością oraz regularnie otrzymuje aktualizacje. Jasne, znajdą się gry, które w maksymalnych ustawieniach wciąż będą potrafiły "zarżnąć" takiego smartfona, a mowa choćby o SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom, która to gra jest praktycznie lustrzanym odbiciem wersji konsolowej i pecetowej.

Czy warto wyminieć ROG Phone 3 na nowy model ROG Phone 5s i jakich różnic w wydajności można się spodziewać? Na to pytanie odpowiedzą poniższe testy.

Wypada zaznaczyć, że wideo nagrałem dla potrzeb poglądowych, żebyście widzieli jak on wygląda - podczas trwania testu smartfon równocześnie nagrywał materiał, a więc nie pracował z pełną mocą. Wyniki jednak pochodzą już ze zwykłego testu, bez nagrywania równocześnie.

3D Mark: Wild Life

[punkty]

ROG Phone 5s (X-mode) 5896 ROG Phone 5s 5392 ROG Phone 3 (X-mode) 4307 ROG Phone 3 3433

3D Mark: Wild Life

[kl./s.]

ROG Phone 5s (X-mode) 45

25 ROG Phone 5s 41

22 ROG Phone 3 (X-mode) 32

17 ROG Phone 3 31

15 średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Nie ma wątpliwości - ROG Phone 5s jest wyrażnie szybszy od swojego starszego brata.

Zostawmy jednak na chwilę testy syntetyczne i sprawdźmy, jak radzi sobie w rzeczywistych grach - na warsztat wzieliśmy chyba najlepszy mobilny soulslike, czyli Pascal's Wager (wideo zawiera licznik klatek na sekundę).

Pomimo tego, że grałem i nagrywałem (za pomocą wewnętrznych mechanizmów smartfona) równocześnie to możemy liczyć w zasadzie na stałe 60 klatek na sekundę. Że mało? Racja, przecież smartfon oferuje odświeżanie ekranu na poziomie 144 Hz. Sęk w tym, że gry również muszą wspierać takie odświeżanie, a Pascal's Wager ma blokadę na poziomie 60 klatek na sekundę, niezależnie jakie odświeżanie ekranu ustawimy. To dotyczy również na przykład tak świetnej gry jak Wojna Krwi: Wiedźmińskie Opowieści.

Takich problemów nie ma Final Fantasy XV Pocket Edition. Wykorzystaliśmy rozdzielczość ekranu (2448 x 1080) i maksymalne ustawienia graficzne. Efekt możecie zobaczyć na materiale wideo poniżej.

Przy takiej rozdzielczości i ustawieniach nie można liczyć na stałe 144 klatki na sekundę, tym niemniej osiągi tego smartfona i tak są imponujące. Gra przy takim odświeżaniu to czysta przyjemność.



Po lewej ASUS ROG Phone 5s, po prawej ASUS ROG Phone 3

A co z graniem w większej ilości klatek na sekundę? No problemo, wystarczy sięgnąć choćby po tak fajny tytuł jak Unruly Heroes (znany również z konsol i PC).

ASUS ROG Phone 5s - czy warto kupić... najlepszy smartfon gamingowy?

To propozycja dla osób, które chcą mieć topowy smartfon, który równocześnie jest smartfonem gamingowym. Cena za testowany przez nas model 16 GB / 512 GB wynosi 4999 złotych. Ciekawszą wydaje się o 500 złotych tańsza opcja z 12 GB RAM. To wciąż pierońsko dużo, nie da się ukryć, ale i tak... kocham tego smartfona.

Ten nieco podrasowany następca modelu 5, jest zarazem niezwykle udanym następcą modelu 3 - wyraźnie szybszym, bardziej dopracowanym i jeszcze bardziej nowoczesnym.

Wypada przypomnieć, że to czyni ROG Phone'a smartfonem dla graczy, to nie tylko wysoka wydajność, świetny ekran z HDR 10+ czy rewelacyjne głośniki (jest i gniazdko słuchawkowe ze wsparciem ESS DAC). To również rewelacyjna nakładka Dżin Gier (Game Gene), tryb wydajności X, oprogramowanie Armory Crate, ultrasoniczne przyciski AirTriggers, niesamowicie czuły dotyk, czy też możliwość zastosowania dodatków jak zewnętrzny moduł chłodzący AeroActive Cooler 5 lub gamepad ROG Kunai 3.

Jest tu wszystko co potrzebne i to nie tylko graczowi? No... nie do końca. Podobnie jak w wersji ROG Phone 3 brakuje tu zarówno ładowania bezprzewodowego i certfikatu wodoodporności. Jak dla mnie to znaczące minusy, ale zdaję sobie sprawę, że dla innych mogą być nieistotne.

Opinia o ASUS ROG Phone 5s Plusy super wydajny procesor Snapdragon 888+

od 12 do 18 GB RAM (w wersji Pro)

doskonała jakość ekranu i HDR10+

doskonała jakość głośników i port mini-jack (ESS DAC)

długa praca na baterii (6000 mAh i szybkie ładowanie)

dual SIM, łączność 5G, Wi-Fi 6 i BT 5.2

trzy obiektywy tylne i jeden przedni

możliwość nagrywania wideo do 8K 30 fps

świetna jakość wykonania

ultrasoniczne przyciski AirTriggers

ultra czuły dotyk 360 Hz

oprogramowanie Dżin Gier i Armory Crate

możliwość podłączenia dodatkowych akcesoriów Minusy wysoka cena

brak ładowania bezprzewodowego

brak certyfikatu wodoodporności

