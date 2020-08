ASUS ROG Phone 3 jest najlepszym przykładem, że smartfony do gier mają sens. Ekran 144 Hz z HDR, potężne podzespoły, wideo 8K, łączność 5G - to maleństwo robi wrażenie!

Graczem jestem i nic co gamerskie nie jest mi obce. Nie ograniczam się do jednej platformy, ale staram się grać na wielu - oczywiście, nie zawsze jest to możliwe choćby z braku czasu. Wielokrotnie zastanawiałem się nad zakupem kieszonkowej konsoli, ale zawsze dochodziłem do wniosku, że... w sumie po co. Przecież można grać na smartfonie, na którego dostępnych jest wiele ciekawych gier. Swego czasu recenzowaliśmy na naszych łamach ASUS ROG Phone 2, a dziś w centrum uwagi jest ASUS ROG Phone 3. Chciałoby się powiedzieć - uwaga, alert cenowy, ale o tym za chwilę.

ASUS ROG Phone 3 - to NIE jest zwykły smartfon

Gram na smartfonie i to dużo. Ostatnio jest to Danganronpa: Trigger Happy Havoc, Gwint: Wiedźmińska Gra Karciana, czy Don't Starve, a w kolejce czekają jeszcze Monster Hunter Stories, czy GRID Autosport.

Na Androida powstaje coraz więcej gier - i to zarówno tytułów znanych wcześniej z PC, czy konsol, jak i całkowicie nowych mobilnych hitów. Do wymagających smartfonowych gier, które nie są prostymi klikaczami przydaje się mocny smartfon. A trudno znaleźć coś wydajniejszego od ASUS ROG Phone 3.

5 rzeczy które musisz wiedzieć o ASUS ROG Phone 3

1. Co takiego ma "smartfon dla gracza"?

ASUS ROG Phone 3 to nie tylko wydajne podzespoły (o czym więcej w kolejnym punkcie), które pozwalają śmigać nawet najbardziej wymagającym grom. Ten smartfon został przystosowany specjalnie pod potrzeby gracza.

Na początek oprogramowanie, czyli Dżin Gier (Gene), czyli nakładka wywoływana przez przesunięcie palcem z lewej krawędzi. Pozwala nie tylko wyciszyć powiadomienia, czy wyłączyć połączenia (które mogą przeszkadzać w rozgrywce), ale i skonfigurować przyciski (tzw. Air Triggers) na krawędzi smartfona (działają one zasadzie buttonów z pada), włączyć tzw. tryb X (optymalizacja działania gry), czy ustawić odświeżanie ekranu.

Warto wspomnieć, że Air Triggers zostały ulepszone w stosunku do tych wykorzystanych ROG Phone 2 i obsługują one jeszcze więcej gestów.

Możemy tu również strumieniować bądź nagrywać rozgrywkę (maksymalnie w rodzielczości 2340 x 1080 i 60 klatkach na sekundę), ustawiać makra, czy włączyć celownik. Dodatkowo mamy tu informację o taktowaniu procesora, liczbie klatek na sekundę czy temperaturze CPU.

ASUS ROG Phone 3 standardowo wyposażony jest w nakładkę, która nie tylko chroni smartfon przed uszkodzeniami, ale i pozwala na wygodniejszy chwyt podczas rozgrywki. Została skonstruowana tak, by nie chłodzenie urządzenia nie było zakłócone i równocześnie z nią można korzystać z dołączonego chłodzenia AeroActive Cooler 3.

Każdy kto ma za sobą wielogodzinne maratony w graniu na smartfonie, ten wie, że ten może się w końcu przegrzać. Muszę przyznać, że zewnętrzne chłodzenie to miły dodatek, ale nawet podczas ostatnich upalnych dni... nie widziałem potrzeby korzystania z niego. System chłodzenia ROG Phone 3 sprawdzał się znakomicie nawet i temperatury wewnątrz były bardziej niż przyzwoite.

Jeśli już o zewnętrznym chłodzeniu mowa, to wedle producenta pozwala na obniżenie temperatury procesora o 4 stopnie, co skutecznie zapobiega throttlingowi (obniżeniu taktowania z powodu zbyt wysokiej temperatury). Chłodzenie zostało wyposażone nie tylko w przedłużenie USB typu C, ale również w gniazdko mini-jack, którego zabrakło w smartfonie (otrzymujemy jednak w zestawie przejściówkę). Nie chcecie korzystać ze słuchawek? Nic straconego, bowiem ASUS ROG Phone 3 ma świetne głośniki stereo.

2. W jakich wersjach występuje ASUS ROG Phone 3?

ASUS ROG Phone 3 dostępny jest w dwóch podstawowych wersjach, z tym, że wersja "pełna" może się charakteryzować różną wielkością pamięci:

ASUS ROG Phone 3 STRIX Edition (Snapdragon 865 2,84 GHz) - 8 GB pamięci i 256 GB na dane

(Snapdragon 865 2,84 GHz) - 8 GB pamięci i 256 GB na dane ASUS ROG Phone 3 (Snapdragon 865 Plus 3,1 GHz) - 12 lub 16 GB pamięci RAM i 512 GB

3. Jaka jest specyfikacja techniczna ASUS ROG Phone 3?

ekran 6,59", AMOLED (10-bit HDR) 2340 x 1080, 144 Hz / 1 ms (Gorilla Glass 6)

procesor Qualcomm Snapdragon 865 Plus 5G 3,1 GHz (Adreno 650)

3,1 GHz (Adreno 650) do 16 GB LPDDR5 / 512 GB UFS 3.1

bateria 6000 mAh (z opcją szybkiego ładowania 30W - QuickCharge 4.0 i PD)

podświetlenie AURA SYNC

łączność Wi-Fi 6, 2x2 MIMO, BT 5.1, NFC

trzy aparaty tylne 64 MP f/1.8 / 13 MP f/2.4 (ultrawide 125 stopni) / 5 MP f/2.4 (macro)

jeden aparat przedni 24 MP (27mm)

nagrywanie wideo do 8K UHD (7680 x 4320 30 fps) , 4K/FHD do 60 fps

, 4K/FHD do 60 fps slow motion - 4K do 120 fps, FHD do 240 fps i HD do 480 fps

system - Android 10 z ROG UI

wymiary / waga - 171 mm x 78 mm x 9,85 mm / 240 gramy

Jak widać jest to smartfon nie tylko do grania - jest tu i łączność 5G (Dual SIM) - jak i możliwość nagrywania wideo 8K.

4. Jak wymagające gry działają na ASUS ROG Phone 3?

Cóż, zobaczcie sami. Osobiście gram na Huawei P30 Pro - może nie najnowszym, ale wciąż wydajnym smartfonie. Różnica w szybkości działania gier potrafi być kolosalna - na Kirinie 980 nawet Gwint nie działa w pełni płynnie, podczas gdy na ROG Phone 3 nie ma z tym żadnych problemów. Cóż - gry na Andka stają się coraz bardziej rozbudowane i wymagające. Jak komuś to nie pasuje, zawsze może odpalić Angry Birds.

5. W jakie dodatkowe akcesoria można wyposażyć ASUS ROG Phone 3?

Oczywiście producent zadbał o różne nakładki (w tym w pięknym "benchmarkowym" kolorze), jak i osłony na ekran. To jednak zaledwie preludium.

Co ciekawszych gadżetów nie mieliśmy jeszcze okazji przetestować, ale miejmy nadzieję, że niedługo uda nam się je "wyrwać" do testów. A mowa choćby o:

gamepad ROG Kunai 3

dodatkowy ekran Twinview Dock 3

ASUS ROG Phone 3 - cena (to nie są tanie rzeczy)

Warto zauważyć, że model STRIX pomimo wyposażenia w wersję procesora bez plusika (jest też mniej pamięci), jest w zasadzie tą samą konstrukcją.

Ile kosztuje taka przyjemność? Najtańsza wersja (STRIX Edition) jest do kupienia za 3899 złotych, natomiast "pełna" wersja kosztuje w zależności od konfiguracji: 12/512 - 4799 złotych, a pełen "wypas" 16/512 - już za 5199 złotych.

Powiedzmy sobie szczerze, że nawet pomimo wyposażenia w tyle technicznych nowinek, ponad 5000 złotych to iście kosmiczna kwota za smartfona. Nawet takiego specjalnie dla graczy.

Jeśli jesteście - podobnie jak ja - zachwyceni tym smartfonem, pozostaje wam tylko jedno, a mianowicie sprawdzenie w Google czy można żyć bez jednej nerki. A tak serio - warto zainteresować się o "prawie" połowę tańszą wersją STRIX.

Zbliża się dla mnie pora wymiany smartfona i w życiu bym nie przypuszczał, że będę się zastanawiał nad modelem od ASUSA. Umówmy się jednak, że myślę o modelu STRIX - który i tak przesadnie tani nie jest. Biorąc jednak pod uwagę, że zastąpi mi również przenośną konsolę do gier (do których to zawsze wzdychałem), zapewni niesamowitą jakość wideo oraz łączność 5G... Cóż, potrzeby gracza mają swoje prawa.

