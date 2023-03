Co potrafi laptop dla graczy w cenie 5 konsol PS5? Dla kogo jest to dobry sprzęt? ASUS ROG Strix SCAR 18 trafił do naszej redakcji, więc nie było zmiłuj - trzeba było pograć i sprawdzić, co potrafi ta bestia! - zajawka

ocena redakcji:









5/5

PS5 kosztuje jakieś 3000 polskich złotych. Xbox Series X jest tańszy, choć niewiele. I wiecie co? Tą są całkiem przyjemne ceny. Znaczy się, obie konsole oferują przystępny taki, niski powiedziałbym próg wejścia w świat gier nowej generacji. Zupełnie inaczej ceny grania na poziomie wyglądają w świecie PC-towym, gdzie sama dekstopowa karta graficzna potrafi kosztować krocie. A wśród laptopów? Jak to jest?

Ano jest tak, że możemy kupić całkiem przyzwoity laptop gamingowy za 5, 6, czy tam 8 tysięcy złotych i z przyjemnością ogrywać sobie Fortnite`a, czy tam Wiedźmina trzeciego w weekendy. Ale, ale! Możemy też wyłożyć hajs na stół, konkretnie - niespełna dwie dyszki i przytulić takiego smoka jak ASUS ROG Strix SCAR 18 to laptop dla graczy, który ma wszystko. Nie dziwne, już ASUS ROG Strix SCAR 17 SE był wybitny! Tem potwór to top topów, lamborgini wśród laptopów dla graczy. Rzecz droga, ale i absurdalnie doskonała.

ASUS ROG Strix SCAR 18, czyli techniczna doskonałość!

SCAR 18 jest efektowny, doskonale wykonany, solidny jak czołg laptop. Świeci się tu na miliony kolorów klawiatura - każdy klawisz z osobna możemy sobie podświetlić, jak nam się podoba, świeci się obudowa, a całość jest tak spasowana, że termin premium wydaje się być nieco niewystarczającym.

Co dobra, a co tam w środku? Bebechy są na absolutnym wypasie! Mamy tu:

procesor intel Core i9 13980HX

kartę graficzną GeForce RTX 4090 w odmianie laptopowej

32 GB pamięci RAM DDR5

dysk SSD o pojemności 2 TB, czyli przestrzeni na dane nie zabraknie

18-calową matrycę IPS o rozdzielczości 2560 x 1600 pikseli, odświeżaniu na poziomie 240 Hz, jasności 500 nitów i 100% pokryciu barw DCI-P3 - ROG Nebula

dźwięk w standardzie Dolby Atmos

mnogość portów: Combo Audio Jack 3,5 mm, HDMI 2.1, 2 USB 3.2 typu A, 1 USB 3.2 typu C, port LAN oraz Thunderbolt 4.

A! Na uwagę zasługuje również doskonałe chłodzenie - laptop wyposażono w zestaw wentylatorów o doskonałej wydajności i - co ciekawe - nawet w stresie wydaje się, że te działają zaskakująco cicho. Decybelomierzem go nie mierzyłem, ale jestem skłonny rzec, że mój biznesowy laptop potrafi zahałasować nieco wyraźniej niż ten gamingowy potwór, a to najlepsza rekomendacja.

Sprawdź ASUS ROG Strix SCAR 18 na naszym wideo!

Jak się na tym gra?

Poza potężnymi bebechami, mamy tu genialnie pomyślany zestaw dla graczy. Ba! Na duecie klawiatura i touchpad świetnie się pracuje! I ja wiem, nie kupuje się laptopa gamingowego w cenie przyzwoitego używanego auta do pisania artykułów czy przeglądania arkuszy kalkulacyjnych, ale powiem wam tak - da się na tym pracować i praca ta przebiega śpiewająco przyjemnie.

No dobra, a co poza robotą? Klawiatura jest cudna! Klawisze mają taki przyjemny skok, taki wypośrodkowany, bo ani to nurkowanie jak w mechanikach, ani płytkie zanurzenia jak z lapków biznesowych. Doskonałe są, czuć je pod paluchami - no świetnie responsywne klawisze do grania. Do tego turbo szybka matryca - odświeżanie na poziomie 240 Hz robi genialną robotę, ze świetnymi kolorami i topowa wydajność. Nie ma lipy, jest na bogato.

Laptop spokojnie radzi sobie z topowymi produkcjami, odpalając je na wypasie, a do tego świetnie nadaje się do gierczenia w sieciowe strzelanki. Innymi słowy - SCAR 18 daje tonę, naprawdę tonę radości i nie sposób się w nim nie zakochać.

A, no i dodam, bo nie wiem, czy o tym wspomniałem, że nie będzie w tym materiale numerków, liczb, wykresów. A dlaczego? Zapytacie. Ano dlatego, że nie lubię numerków, liczb, wykresów - jak działa dobrze, to mi wystarcza, a tu wszystko działa dobrze. Zresztą, kolega co się zna, taki Tomek, na benchmarku pisze czasem, może kojarzycie? Tak? No, to właśnie ten kolega, przyjaciel serdeczny powiedział mi, że to kozacki sprzęt, a skoro on tak mówi, to kim jestem, by podważać jego słowa?

No to co? Biegniemy kupować SCAR-a 18?

Dla kogo powstał ASUS ROG Strix SCAR 18? Producent pewnie ma tu swoje wizje, ale ja postanowiłem podzielić się z wami swoją własną. Taką sobie bowiem narrację w głowie stworzyłem i z tym pogramy, dobra?

Jest to w mojej ocenie laptop dla dwóch typów graczy.

Typ pierwszy to ci, którzy grają dużo, dla których liczy się szybie odświeżanie ekranu, wydajność, niezawodność sprzętu, żeby komfortowo było spuszczać łomot w sieci niegodnym splunięcia noobom.

Typ drugi to ci, którzy docenią doskonałe parametry, świetny ekran i możliwość odpalania najnowszych gier na wypasie, bo grają częściej niż tylko w niedzielę i rzadziej niż codziennie, ale jak już coś odpalą, to świat zewnętrzny przestaje mieć znaczenie.

Gracze niedzielni, gracze okazjonalni, gracze umiarkowanie majętni, a nawet gracze tacy jak ja, czyli niedzielni, okazjonalni i umiarkowanie majętni - my tu nie mamy czego szukać. SCAR 18 to nie jest sprzęt dla entuzjastów, dla hobbystów, którzy sobie w wolny weekend ograją trzeciego Wiedźmina po raz 7 albo odpalą Cyberpunka przed snem, wiecie, żeby podłubać godzinkę, a potem - do wyra, żeby wstać do roboty skoro świt. To nie jest sprzęt dla nas.

To jest sprzęt dla tych, którym w żyłach płynie mieszanina fragów, questów i fotorealistycznej grafiki i którzy nie mogą już patrzeć na ekrany swoich topowych smartofnów, których odświeżanie na poziomie 120 Hz jest żartem. Tak, no co zrobić, to jest sprzęt dla poważnych zawodników.

Specyfikacja produktu ASUS ROG Strix Scar 18 (G834JY-N6017) System operacyjny brak systemu

Procesor główny (nazwa) Intel Core i9-13980HX

Karta graficzna nVidia GeForce RTX 4090

Wyświetlacz (przekątna) 18 cale/cali

Pamięć RAM 32 GB

Dysk twardy SSD 2 TB

Waga 3.10 kg

Złącza ethernet LAN, 2x USB 3.2 typu A gen 1, 1x USB 3.2 typu C gen 2, 1x HDMI 2.1, 1x Thunderbolt 4, combo jack (wejście/wyjście audio)

Podświetlenie klawiatury tak

Wymiary (wys/sz/gł) 399 x 30 x 294 mm

Wyświetlacz (rozdzielczość) 2560x1600 px

Wyświetlacz (technologia) IPS LCD

Łączność bezprzewodowa Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6e

Typ ekranu matowy (non-glare) rozwiń

Ocena ASUS ROG Strix SCAR 18 100% 5/5