Chyba po raz pierwszy w życiu z prawdziwym, nieudawanym uznaniem spojrzałem na gamingowego laptopa. ASUS TUF Gaming A15 to laptop dla gracza z nowym procesorem AMD Ryzen - i to laptop zrobiony jak trzeba.

Przyznam się wam bez bicia - miałem okazję spędzić chwilę z nowymi laptopami ASUSa jeszcze w tamtym roku, więc nie są one dla mnie całkowitą nowością. Oczywiście były to prototypy, ale już w pełni funkcjonalne. Już wtedy było wiadomo, że to świetnie i przemyślane laptopy. Dodatkowym atutem był oczywiście fakt wyposażenia w najnowsze 7-nanometrowe procesory AMD - uzbrojone w solidną (jak na laptopy) liczbę rdzeni. Czy to wystarczy by ten model załapał się na naszą listę najlepszych laptopów do gier?

ASUS TUF Gaming A15 FA506IV - świetny laptop gamingowy z nowym procesorem Ryzen

W końcu mamy okazję zapoznać się z produktem końcowym, a nawet dwoma bowiem producent oferuje (między innymi) wersje z bateriami 48 Wh lub 90 Wh. Nasz model wyposażony był w baterię 90 Wh i jego sugerowana cena wynosi 5599 złotych (wersja z preinstalowanym systemem Windows 10). Wersja z mniej pojemną baterią jest zaledwie 100 złotych tańsza - z pewnością nie warto na tym oszczędzać, ale o tym za chwilę.

ASUS TUF - dlaczego warto zwrócić na niego uwagę?

8 rdzeniowy/16 wątkowy procesor AMD Ryzen 7 4800H (Renoir - bazowa częstotliwość pracy 2,9 GHz z maksymalnym taktowaniem 4,2 GHz) z solidną, acz energooszczędną integrą i w parze z zewnętrznym układem graficznym GeForce RTX 2060 (obsługa ray-tracingu i DLSS). Dodać należy, że TDP procesora wynosi 45 W, ale jest to wartość konfigurowalna w zakresie od 35 do 54 watów.

Pokonfigurowalibyście sobie? No cóż, nie na tym laptopie, a przynajmniej nie na tej wersji UEFI BIOS, którą mieliśmy okazję testować. Udostępnia ona jedynie podstawowe opcje.

16 GB pamięci RAM 3200 MHz w trybie dwukanałowym oraz SSD PCIe o pojemności 1 TB

bateria 90 Wh (w sprzedaży dostępna jest również wersja z mniejszą baterią) - w trybie oszczędzania energii, podczas testu biurowego PCMark pracował na baterii dziewięć i pół godziny (9 godzin i 30 minut!)

ekran IPS Full HD 144 Hz (z technologią Adaptive Sync)

audio DTS, podświetlenie klawiatury RGB, solidna budowa i generalnie wszystko co graczom potrzebne do szczęścia

Zainteresowani? No chyba!

ASUS TUF Gaming A15 FA506IV- specyfikacja

Model ASUS TUF Gaming A15 FA506IV Procesor AMD Ryzen 7 4800H (8C/16T) Pamięć RAM 16 GB 3200 MHz (dual) Układy graficzne Zintegrowany Radeon (7 rdzeni graficznych) + zewnętrzny GeForce RTX 2060 Dysk Intel SSD 660p M.2 1 TB (1800/1800 MB/s) Ekran 15,6 cala, IPS, Full HD, 144 Hz Sieć 1 GB LAN (Realtek) + Wi-Fi 5 (802.11 ac (2x2)) + BT5 Bateria 90 Wh Wymiary 35.9 x 25.6 x 2.49 ~2.47 cm (szer. x gł. x wys.) Waga 2,3 kg Pozostałe kamerka HD 720p, audio DTS:X Ultra, Kensington Lock

ASUS TUF Gaming A15 - budowa i porty

Zanim przejdziemy do konkretów, przyjrzyjmy się budowie tego zacnego gamingowego lapka.

Z lewej strony na bogato - mamy tu gniazdko zasilania, port LAN, HDMI 2.0b, dwa porty USB typu A (3.2 Gen1) oraz USB typu C 3.2 Gen2/DisplayPort 1.4. Na deser gniazdko słuchawkowe/do mikrofonu.

Z prawej strony nieco skromniej - oprócz kratki wentylacyjnej mamy tu tylko jeden portu USB 2.0 oraz gniazdko Kensington.

ASUS zastosował w tym modelu klawiaturę typu chiclet z oddzielnym blokiem numerycznym - no i oczywiście - podświetleniem RGB.

Żeby było wiadomo, że to sprzęt dla gracza, a nie jakiegoś lamusa, to blok WASD został wyróżniony. Zostosowano tu dodatkowo technologię Overstroke, celem uzyskania wyższego punktu aktywacji przy naciskaniu klawiszy.

ASUS TUF Gaming A15 - w praniu!

Pierwsze wrażenie po wzięciu nowego TUFa do rąk? Niby to solidny, 15-calowy gamingowy laptop, ale wcale nie jest ciężki i nie robi wrażenia niezgrabnego kloca (waga to 2,3 kilograma).

Solidne kanały wentylacyjne z tyłu laptopa nie zostały tu zainstalowane dla sportu - po podłączeniu do zasilania i przy pracy z pełną mocą laptop się grzeje, a wentylatory są głośne (tryb Performance lub Turbo). W trybie bateryjnym takich problemów nie ma - laptop działa cicho i przyjemnie, chociaż oczywiście z mniejszą wydajnością.

Warto wspomnieć, że laptopem można zarządzać dzięki oprogramowaniu ASUS Armoury Crate - znajdziemy tam wszystko od diagnostyki, po ustawienia podświetlenia AURA.

No dobra - możliwości mobilnych układów graficznych GeForce RTX 2060 znamy już od dłuższego czasu. Czy zastosowanie nowego procesora AMD robi tu jakąkolwiek różnicę?

ASUS TUF Gaming A15 - testy wydajnościowe

Procesorowi AMD towarzyszy szybka pamieć RAM oraz zewnętrzny układ GeForce RTX 2060. Mamy więc do czynienia z modelem który w pełni obsłuży sprzętowy ray-tracing, a jeśli zabraknie nam nieco mocy (bo wszak nie jest to topowy model karty graficznej) zawsze można posiłkować się technologią DLSS (już w wersji 2.0).

Na wynik testów PC Marka 10 wpływa mnóstwo czynników, więc generalnie najlepiej korzystać z niego w obrębie tej samej maszyny - na przykład sprawdzając co zmieniło się po wymianie dysku, czy też pamięci RAM. Tym niemniej, oto tabela z wynikami dla miłośników cyferek.

PC Mark 10

[punkty] wynik ogólny

Znacznie więcej na temat możliwości procesora powie nam test Cinebench. Trzymajcie się, bo nie daliśmy nowemu Ryzenowi żadnych forów - porównaliśmy go z Core i7 9750H oraz potężnymi desktopowymi jednostkami.

Cinebench R20 – renderowanie za pomocą wszystkich rdzeni

[punkty] więcej = lepiej

AMD Ryzen 9 3900X 7138 Intel Core i9 9900K 4936 AMD Ryzen 7 3700X 4878 AMD Ryzen 7 4800H (laptop) 4158 Intel Core i7 9700K 3725 Intel Core i7 9750H (laptop) 2635

Cinebench R20 – renderowanie za pomocą jednego rdzenia

[punkty] więcej = lepiej

AMD Ryzen 9 3900X 521 Intel Core i9 9900K 517 Intel Core i7 9700K 509 AMD Ryzen 7 3700X 504 AMD Ryzen 7 4800H (laptop) 479 Intel Core i7 9750H (laptop) 454

No dobra, procesor to on może i ma mocarny, ale co z tego. Przecież w grach i tak będzie wydajniejszy Intel. Prawda? Prawda...?

3D Mark - Time Spy

[punkty] wynik ogólny

3D Mark - Fire Strike

[punkty] wynik ogólny

No cóż. Nieprawda. Nie należy się spodziewać znaczących różnic w stosunku do topowych procesorów Intela. A już na pewno nie na minus.

Na deser - materiały wideo z rzeczywistych testów w grach. Testy przeprowadziliśmy przy podłączonym zasilaniu i w trybie wysokiej wydajności. Wzięliśmy na warsztat dwie nowe gry - Call Of Duty: Warzone oraz tryb sieciowy Resident Evil 3, czyli REsistance. Obie produkcje przetestowaliśmy przy ustawieniach bliskich maksymalnych, więc wystarczy nieco obniżyć ustawienia jakości, by gry te działały jeszcze szybciej. Zamiast słów, niech przemówią nagrania z rozgrywki (klatki na sekundę wyświetlane są w lewym górnym rogu ekranu).

Wszystkie testy przeprowadzone były oczywiście w natywnej rozdzielczości ekranu laptopa, czyli 1920 x 1080 (Full HD).

Grając w REsistance zanotowaliśmy jeden krótki moment, w którym szybkość spadła poniżej 80 klatek na sekundę, ale zwykle było to około 90, a czasami nawet ponad 100. Nie gorzej radzi sobie z Warzone.

Warto oczywiście wspomnieć o dysku, a jest nim Intel SSD 660p (M.2 PCIe) o zacnej pojemności 1 TB (dodatkowo kolejne gniazdko M.2 mamy wolne na płycie). Szału wydajnościowego jakoś nie robi, ale i tak jest trzy razy szybszy od SSD SATA, więc przy takiej pojemności nie ma co wydziwiać.

.

Wspominałem już wcześniej, że laptop w tej konfiguracji pracował 9 godzin i 30 minut na baterii, w teście biurowym PC Mark 10 (oszczędzanie baterii). To naprawdę świetny wynik. Co jednak jeśli zechcemy pograć na baterii z lepszą wydajnością - i mówimy oczywiście o wymagających grach 3D? W takim przypadku czas pracy skurczy się do 2 godzin i 10 minut - czyli jest to naprawdę solidna gamingowa sesja. Informacje producenta mówią, że w przypadku oglądania filmów możemy liczyć nawet na 12 godzin pracy na baterii.

ASUS TUF Gaming A15 - dlaczego jestem na tak?

Jeśli miałbym kupować gamingowego laptopa to... w rozsądnej cenie, ale i z dobrą konfiguracją. Do dobrej konfiguracji w niezłej cenie zaliczam właśnie układ graficzny GeForce RTX 2060 - oddający nam do dyspozycji wszystkie najnowsze nowinki techniczne NVIDIA. TUF Gaming A15 to świetna i przemyślana konstrukcja, ale to co najbardziej podgrzewa atmosferę (w przenośni, a nie dosłownie) jest nowy procesor AMD Ryzen. To z pewnością jeden z najważniejszych procesorów AMD o ile nie najważniejszy procesor AMD W OGÓLE. To właśnie mobilne Ryzeny serii 4xxx udowadniają, że supremacja procesorów Intela w laptopach to już przeszłość. Na tym 8-rdzeniowym/16-wątkowym procesorze zrobimy naprawdę wszystko.

Tak, wybrałbym ASUS TUF Gaming A15 nie tylko dlatego, że to przemyślany i dobrze wyceniony laptop, ale przede wszystkim dlatego, że ma na pokładzie nowy procesor AMD, który naprawdę daje ognia. W pozytywnym tego słowa znaczeniu.

ASUS TUF Gaming A15 - cena i różnice z poprzednimi wersjami

Przypomnijmy, że sugerowana cena za model z baterię 90 Wh to 5599 złotych. Szybki rzut okiem na aktualne ceny w polskich sklepach ujawnia, że poprzedni model, czyli ASUS TUF Gaming FX505DV (wyposażony również w RTX 2060) można kupić za około 5000 złotych, chociaż w promocji nawet za 4700 złotych. ALE. Starszy model o którym mówimy jest wyposażony w procesor Ryzen 7 3750H . Posiada on tylko 4 rdzenie/8 wątków - jest niezły, ale wciąż nieco ustępuje rozwiązaniom Intela w grach, podczas gdy nowy 4800H ma dwukrotnie większą liczbę rdzeni i na tle Intela wypada równie dobrze w zastosowaniach gamingowych.

Co dalej - jest tam mniejszy SSD PCIe (512 GB w stosunku do 1 TB w nowym modelu), ekran 120 Hz (144 Hz w nowym modelu). Stary model ma RAM taktowany 2400 MHz, podczas gdy nowy 3200 MHz. No i "starszak" ma baterię 48 Wh - podczas gdy nowy model występuje również w opcji z baterią 90 Wh.

Dodatkowo starszy model między innymi nie ma dodatkowego slotu M.2, czy takich udogodnień jak samooczyszczanie kanałów wentylacyjnych. Sporo tego, prawda? Model A15 będzie również sprzedawany w tańszej wersji z procesorem Ryzen 5 4600H, układem graficznym GeForce GTX 1660 Ti i 60-hercową matrycą.

ASUS TUF Gaming A15 FA506IV to godny następca swojego poprzednika i w każdym calu jest od niego lepszy. Zdecydowanie warto wydać parę złotych więcej, by stać się właścicielem tego modelu. Konkurencja jednak nie śpi i już prezentuje lub zapowiada swoje nowe laptopy z równie nowymi procesorami AMD.

ASUS TUF Gaming A15 FA506IV - ocena

świetny procesor Ryzen 7 4800H (8 rdzeni/16 wątków) i GeForce RTX 2060 na pokładzie

świetny czas pracy na baterii 90 Wh (model z pojemniejszą baterią)

SSD PCIe 1 TB + slot na drugi SSD M.2

ekran IPS o odświeżaniu 144 Hz

fajny design, wytrzymała (standard MIL-STD-810H) budowa i relatywnie niska waga

mechanizm samoczyszczący

dobre audio DTX Ultra

podświetlenie klawiatury AURA RGB

wysoki czas dostępu do pamięci RAM (CL20)

głośna praca w trybie Performance/Turbo

94% 4,7/5

