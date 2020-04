Po niesamowitym sukcesie remake'u Resident Evil 2 jasnym było, że szybko doczekamy się odświeżenia części trzeciej, która w oryginale nosiła podtytuł Nemesis. Podtytuł znika, ale zrobiona na nowo "trójka" zwala z nóg!

Powiem to od razu na początku, żeby nie było wątpliwości - powrót do Raccoon City w remake'u Resident Evil 3 został zrealizowany perfekcyjnie. Bawiłem się lepiej niż przy odświeżonej wersji Resident Evil 2, której sukces przecież nie wziął się z kapelusza.

Pięć rzeczy które musisz wiedzieć o remake'u Resident Evil 3

Ideał? Zdecydowanie nie. Trzeba powiedzieć jasno, że Resident Evil 3: Nemesis (czyli oryginalna część trzecia) była grą wtórną. Dlatego też nie osiągnęła takiego sukcesu jak część druga, a remake również ma swoje za uszami. Dlaczego wtórną? Dlatego, że nie wprowadziła wielu nowych elementów, nie rozwijała specjalnie fabuły (akcja dzieje się w tym samy czasie co część druga), była krótka, a Nemesis był niczym innym jak tylko podrasowanym Panem X (Tyrant).

Dodatkowo remake trójki niektóre rzeczy robi... gorzej. Starcia z Nemesisem zawsze przebiegają tak samo, podczas gdy w oryginalne bywało inaczej. Przypominam sobie sytuację z oryginalnego Nemesisa, gdzie po starciu z monstrum stwierdziłem, że już wiem jak sobie z nim poradzić i wczytałem sytuację jeszcze raz, by przeprowadzić akcję skuteczniej i z użyciem mniejszej ilości zasobów. Dostałem w trąbę, Nemesis reagował zupełnie inaczej. Remake drugiej części robi to lepiej, bowiem starcia z Tyrantem przebiegają różnie. Dodatkowo, twórcy remake'u cześci 3 wycięli jeszcze parę rzeczy z oryginalnej gry, więc jest ona jeszcze krótsza.

Dostaliśmy więc stosunkowo krótki, nie pozbawiony wad remake, który w dodatku nie należy do przesadnie tanich (250 złotych!). I wciąż będę twierdził, że bawiłem się przy nim nieziemsko. Wspomnień czar, ot co.

Resident Evil 3 Remake - co musisz wiedzieć o tej grze?

Poniższego tekstu nie należy traktować jako całościowego poradnika do Resident Evil 3, a jedynie jako wprowadzenie dla graczy zainteresowanych tą grą.

Skupiliśmy się tu na informacjach dotyczących możliwości darmowego pogrania, wymaganiach sprzętowych, wyjaśniamy nieco wątki fabularne oraz wskazujemy, które inne gry z uniwersum Resident Evil są jeszcze godne zagrania.

1. Sprawdź grę za darmo - jest demo

Na Steamie znajdziesz wersję demonstracyjną nowego Resident Evil 3 o podtytule Raccoon City Demo (nie mylić z Resident Evil: Operation Raccoon City). Prawdę powiedziawszy po jego ograniu nie zachłysnąłem się klimatem gry, a nawet byłem lekko sceptyczny (zwłaszcza, że demo można skończyć w 20 minut). Wątpliwości rozwiała dopiero pełna wersja gry. Warto przypomnieć, że Capcom udostępnia również dema Resident Evil 2 Remake oraz Resident Evil VII.

2. Wymagania sprzętowe i silnik graficzny

To już trzeci raz kiedy Capcom używa swojego autorskiego silnika RE Engine. Wykorzystany po raz pierwszy w Resident Evil VII, a następnie w remake Resident Evil 2. Od początku było widać, że ten silnik ma potencjał, a odświeżona "dwójka" tylko to potwierdziła. W remake'u Resident Evil 3 silnik został jeszcze bardziej doszlifowany i gra prezentuje się świetnie. Istnieje możliwość uruchomienia gry przy użyciu API DirectX 11 i DirectX 12.

Producent w przypadku wymagań minimalnych (DirectX 11) wymienia karty GeForce GTX 760 i Radeon R7 260X (2 GB VRAM). W przypadku wymagań zalecanych (DirectX 12) jest to już GeForce GTX 1060 lub Radeon RX 480 - wygląda to rozsądnie.

Sprawdziliśmy działanie gry w ustawieniach wysokich (maksymalne wymagają powyżej 8 GB pamięci graficznej) i rozdzielczości 2560 x 1440 na karcie Radeon RX 5700 (bez XT), a konkretnie na modelu ASUS TUF 3-RX5700-O8G-Gaming.

Resident Evil 3 udostępnia mnóstwo ustawień graficznych, którymi można się bawić godzinami. Jest tu jednak również prosty suwak Jakości Obrazu - w naszych testach wykorzystaliśmy DX12, ustawienia 100% (można pójść wyżej) oraz tekstury o wielkości 2 GB.

Jak widać (licznik klatek na sekundę znajduje się w lewym górnym rogu) - Radeon RX 5700 zapewnia średnio około 100 klatek na sekundę w rozdzielczości QHD (2560 x 1440) we wspomnianych wyżej ustawieniach graficznych - czasami jednak liczba klatek na sekundę potrafi spaść do 80. Ta karta zapewni komfortową rozgrywkę w tej rozdzielczości.

3. Czy muszę zagrać w drugą część przed sięgnięciem po trzecią?

Nie, nic nie tracisz grając w część 3 przed częścią 2 - to są dwie oddzielne historie. Akcja obu gier dzieje się równocześnie, przedstawiają tylko wydarzenia w różnych (a czasem w tych samych - ale przedstawionych z innej perspektywy) częściach miasta.

Bohaterką gry jest Jill Valentine, policjantka z elitarnego oddziału S.T.A.R.S., znana już z pierwszej części gry. Przynależność do S.T.A.R.S. jest o tyle istotna, że to właśnie na policjantów z tego oddziału poluje Nemesis - potwór stworzony przez zbrodniczą korporację Umbrella, przy którym Mr. X to Pan Pikuś. Jill w jej działaniach okazjonalnie wspomagać będzie Carlos - dość nieoczekiwany sojusznik, biorąc pod uwagę, że należy on do oddziału najemników Umbrelli.

4. Czy jest tu multiplayer?

Jest. Kupując nowego Resident Evil 3 dostajesz tak naprawdę dwie gry - podstawkę, czyli kompanię dla pojedynczego gracza, oraz REsistance, czyli oddzielną sieciową grę multiplayer.

O ile więc kompanię dla pojedynczego gracza można skończyć w 6 do 9 godzin, to potem odblokowywane są wyższe stopnie trudności i zabawę można kontynuuować - również dzięki możliwości zdobywania dodatkowego ekwipunku. Można śmiało założyć, że podobnie jak w przypadku "dwójki" tu rownież pojawią się dodatkowe krótkie kompanie w formie płatnych DLC.

Dla tych, dla których single player kończy się po jednym przejściu, stworzono właśnie REsistance, czyli tryb multiplayer. Został on rozwiązany w konwencji 4 na 1 - czwórka bohaterów musi współpracować, by zrealizować określone cele. Jeden z graczy wciela się w niemilca, który wszystkimi sposobami będzie przeszkadzał czwórce w realizacji celów - czy to nasyłając na nich przeciwników, czy też zastawiając pułapki.

Drużyna "dobrych" ma do wyboru kilku bohaterów o różnych umiejętnościach, a i "źli" również mają w czym przebierać - kolejne postacie będą sukcesywnie dodawane.

Muti nie jest może specjalnie odkrywczy, ale świetnie sprawdza się w tej konwencji i pozwala na przedłużenie zabawy z Resident Evil 3.

5. Po jakie inne części Resident Evil można sięgnąć?

przede wszystkim po poprzedni remake, czyli Resident Evil 2 , pomimo, że lepiej się bawiłem przy 3, to obiektywnie 2 jest lepsza (można ograć bezpłatne demo R.P.D.)

, pomimo, że lepiej się bawiłem przy 3, to obiektywnie 2 jest lepsza (można ograć bezpłatne demo R.P.D.) na pewno warto zwrócić uwagę na dwa wspaniałe remastery, czyli Resident Evil HD Remaster oraz Resident Evil 0 (Zero) HD Remaster (wykonane klasycznie z rysowanymi tłami i postaciami w 3D - dzięki czemu ich wymagania sprzętowe są bardzo niskie)

Resident Evil VII - nieco nierówna, ale bardzo ciekawa ostatnia część (można ograć bezpłatne demo Beginning Hour)

- nieco nierówna, ale bardzo ciekawa ostatnia część (można ograć bezpłatne demo Beginning Hour) ze starszych części zdecydowanie można zagrać w Resident Evil 5. Szóstą część można sobie spokojnie odpuścić, a bardzo dobra część czwarta jest już lekko nadgryziona zębem czasu - lepiej poczekać na (niemal pewny) remake. A jeśli już o tym mowa...

Jakich kolejnych gier z serii Resident Evil można się spodziewać? Na pewno będzie to Resident Evil VIII (osiem) i kolejny remaster - ale czy będzie to Resident Evil 4, czy też Resident Evil: Code Veronica X, tego jeszcze do końca nie wiadomo.

Remake Resident Evil 3 okiem growego dinozaura

Maciej Piotrowski

Nie powiem, mocno czekałem na odnowione Resident Evil 3. Raz, że świetny remake „dwójki” nieźle mnie nakręcił, a dwa – że udostępniane przedpremierowo filmy z gry zwiastowały potężne zmiany w oprawie graficznej. Co tu dużo pisać – „nowy” Resident Evil 3 wyglądał absolutnie fenomenalnie.

I z takim właśnie superpozytywnym nastawieniem siadałem do gry na PlayStation 4. Niestety, po pierwszym zachwycie szybko przyszło rozczarowanie. Może nie aż tak wielkie, bo odnowiony Resident Evil 3 wciąż wygląda obłędnie i ma w sobie ten niezwykły, mroczny, przerażający klimat oryginału. Szkoda tylko, że tak dużo zawartości z niego wycięto. Jasne, podkręcono w ten sposób dynamiki rozgrywki, ale, niestety, przełożyło się to też na długość gry, która raczej nie powala.

I choć dodano tu kilka nowych wątków, bohaterów czy mechanik wciąż czuć, że we wnętrzu odnowionego Resident Evil 3 czai się leciwy staruszek. Dziarski i pełen niezwykłych opowieści, których fajnie się słucha, ale na dłuższą metę dość męczący, jeśli historyjki, którymi nas raczy w kółko są takie same. I to jest chyba największy zarzut jaki mam wobec nowego Resident Evil 3 – że tak naprawdę nie wiadomo dla kogo jest ta gra.

Weterani serii pamiętający jeszcze oryginale RE3, choć z nostalgii łezka im się w oku zakręci, będą zapewne kręcić nosem, że aż tak wiele z gry wycięto. Z kolei nowi gracze albo Ci, którzy jak przez mgłę pamiętają Resident Evil 3: Nemesis (wszak od jej premiery minęło już 20 lat) mogą odbić się od odnowionej wersji z powodu przestarzałych i czasem irytujących mechanik. Mimo to warto dać szansę nowemu Resident Evil 3, bo to wciąż niezła, trzymająca w napięciu przygoda. Gdyby tylko była troszkę tańsza...

Ocena końcowa Resident Evil 3 Remake

znakomita oprawa graficzna

dynamiczna i pełna emocji rozgrywka

świetny klimat oryginału w nowym wydaniu

sporo nowości względem pierwowzoru

fenomenalnie wyglądający Nemesis

miły dodatek w postaci REsistance - osobnej gry multiplayer



mimo sporej ilości zmian wciąż sporo tu przestarzałych mechanik

krótka kampania dla pojedynczego gracza

uproszczenia rozgrywki nie każdemu przypadną do gustu

stosunkowo wysoka cena

Grafika:

super super



dobry Dźwięk:dobry

Grywalność:

dobra dobra

Ocena ogólna:

86% 4,3/5

