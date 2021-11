Testujemy ASUS Vivobook OLED 15 K513 i jesteśmy zachwyceni jego ekranem. Jeśli szukasz nowoczesnego laptopa do codziennej pracy i rozrywki wyposażonego w ekran OLED, to nie mogłeś trafić lepiej.

ASUS VivoBook 15 OLED K513 to nowoczesny laptop do codziennej pracy (zgodnie z nazwą) wyposażony w świetny ekran OLED

Laptopy tej serii wyposażone są w procesory Intela 11-tej generacji i mogą również mieć na pokładzie dedykowany układ graficzny NVIDIA GeForce MX 350

Sugerowana cena testowanego przez nas modelu z procesorem Core i5 i zintegrowaną grafiką Intel Xe wynosi 3999 złotych

4,8/5

Tytułowy komplement pod adresem ekranu tego laptopa może nie jest specjalnie wysublimowany, ale dobrze oddaje to, co poczujemy patrząc na jakość obrazu. Po prostu jest efekt "WOW". Ekrany OLED coraz częściej goszczą w laptopach i trzeba powiedzieć, że jest to niesamowita gratka zarówno dla filmomaniaków, jak i grafików.

Ale przejdźmy do rzeczy - przed wami nowy ASUS Vivobook 15 OLED K513. Warto zaznaczyć, że w serii K513 znajdziemy również laptopy z innymi ekranami, więc warto zwrócić szczególną uwagę na "OLED" w nazwie. Czy ten laptop zasłuży na miejsce w naszym rankingu najlepszych laptopów do około 4000 złotych? Zapraszamy do recenzji!

ASUS Vivobook 15 OLED K513 - OLED dla każdego!

Gdy po raz pierwszy uruchomiłem tego laptopa, aż musiałem zmrużyć oczy. Fotograf zostawił jasność ekranu podkręconą na maksa, a jasność i nasycenie barw po prostu bije po oczach - niemal dosłownie!

Mamy do czynienia z dość lekkim laptopem z ekranem o przekątnej 15,6 cala, który generalnie służyć ma nam do podstawowych zastosowań oraz konsumpcji treści. W laptopach tych możemy znaleźć trzy rodzaje procesorów Tiger Lake, a konkretnie Intel Core i3-1115G4, Intel Core i5-1135G7 oraz Intel Core i7-1165G7 (nasz model był wyposażony w Core i5 z zintegrowaną grafiką Intel Xe 80). W niektórych konfiguracjach możemy się też spotkać z dedykowanymi układami graficznymi GeForce, a konkretnie MX330 i MX350.

ASUS Vivobook 15 OLED K513 - specyfikacja

Model ASUS VivoBook 15 K513EA-L1899T Procesor Intel Core i5-1135G7 (4C/8T) 2,4-4,2 GHz (12-28W)

Tiger Lake 10-nm Pamięć RAM 16 GB LDDR4

(3200 MHz CL22) Zintegrowany układ graficzny Intel Iris Xe (80)

(maks. taktowanie 1300 MHz) Ekran 15,6 cala, 1920 x 1080, OLED (HDR 600) Łączność bezprzewodowa Wi-Fi 6 (Intel WiFi 6 AX201) + BT 5.0 Dysk SSD PCIe 512 GB - Intel 660p SSDPEKN512G8 (1500/1000 MB/s) Wymiary 35,9 x 23,5 x 1,79 cm Waga 1,8 kg Bateria 42 Wh Porty 1x USB-C 3.2 Gen1

1x USB-A 3.2 Gen1 (5 Gb/s)

1 x HDMI 1.4

1 x mini-jack (słuchawki/mikrofon)

czytnik kart SD (4.0) System operacyjny Windows 10 Home lub Pro Dodatkowo podświetlana klawiatura, kamera HD Obudowa tworzywo sztuczne

Jak widać po wyposażeniu, nie mamy tu do czynienia z topowym produktem - co widać choćby po braku USB 3.2 Gen2, przeciętnym SSD PCIe (który jednak i tak jest szybszy od modeli SATA) czy HDMI w wersji 1.4, ale mimo wszystko i tak jest bardzo dobrze. Jest tu znakomity procesor Intel Tiger Lake, 16 GB RAM, podświetlana klawiatura, no i oczywiście ekran OLED o jasności do 600 nitów z obsługą HDR.

ASUS Vivobook 15 OLED K513 - budowa i porty

Owszem - ten laptop jest wyposażony w świetny ekran OLED, ale producent poczynił również oszczędności, by można było go kupić w atrakcyjnej cenie. Jak to się odbiło na wyposażeniu w porty?

Po lewej stronie laptopy znajdziemy dwa porty USB typu A - oba w wersji 2.0.

Po prawej stronie jest już znacznie ciekawiej - mamy tu czytnik kart microSD, gniazdko słuchawkowe, USB 3.2 Gen1 typu C oraz USB 3.2 Gen1 typu A. Nie znajdziemy tu niestety USB w szybszej wersji. Jest tu również HDMI, ale jak wspomnieliśmy tylko w wersji 1.4.

Klawiatura typu chiclet jest podświetlana, nie zabrakło tu miejsca na blok numeryczny, a w oczy rzuca się drobny szczegół, jak wyróżniony na żółto klawisz Enter.

Z kolei touchpad wyróżnia się wbudowanym czytnikiem linii papilarnych. Z innych drobiazgów jest tu kamerka HD 720p - szkoda, że bez fizycznej przesłony.

ASUS Vivobook 15 OLED K513 - testy wydajnościowe

To nie laptop gamingowy, ale mimo wszystko osiagi Vivobooka powinny prezentować się interesująco:

PC Mark 10

[punkty] wynik ogólny

ASUS ZenBook UM325S

AMD Ryzen 7 5800U, Radeon Vega 8 5989 ASUS ZenBook Duo UX482E

Intel Core i7-1165G7, Intel Iris Xe 5111 Fujitsu Lifebook U9311

Intel Core i7-1185G7, Intel Iris Xe 4987 MSI Prestige 14 Evo

Intel Core i7-1185G7, Intel Iris Xe 4918 Acer Swift 5

Intel Core i7-1165G7, Intel Iris Xe 4868 ASUS Vivobook 15 OLED K513

Intel Core i5-1135G7, Intel Iris Xe (80) 4768 Lenovo Yoga C940

Intel Core i7-1065G7, Intel Iris Plus 4665 Huawei MateBook 13 - 2020

Intel Core i7-10510U, GeForce MX250 2GB 4379 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 8

Intel Core i7-10510U, UHD Graphic 620 3987 Dell Latitude 7400 2w1

Intel Core i5-8365U, UHD Graphic 620 3970 Fujitsu Lifebook U9310X

Core i5-10310U, Intel UHD 630 3805 Asus ZenBook UX430U

Core i7-8550U, Geforce MX150 3726 HP Spectre x360 13-aw0011nw

Core i7-1065G7, Intel Iris Plus 3664 Lenovo IdeaPad S540

AMD Ryzen 5 3500U, Radeon Vega 8 3618 Asus ZenBook UX433FN

Core i7-8565U, GeForce MX150 3488

Wynik w PC Marku zgodny z oczekiwaniami - laptop wprawdzie nie znajduje się w czołówce, ale też w jego wnętrzu nie kryją się topowe podzespoły. W każdym razie żaden Core i7 Ice Lake nie pobił wyniku Core i5 w Tiger Lake w testowym laptopie.

Cinebench R20 – renderowanie za pomocą wszystkich rdzeni

[punkty] więcej = lepiej

AMD Ryzen 7 4700U 2338 Intel Core i5-1135G7 2184 Intel Core i7-1165G7 2055 Intel Core i7-10510U 1533 Intel Core i5-1035G1 1201 Intel Core i3-10110U 822 Intel Core i3-8145U 728

Cinebench R20 – renderowanie za pomocą jednego rdzenia

[punkty] więcej = lepiej

Intel Core i7 1165G7 578 Intel Core i5-1135G7 525 Intel Core i7-10510U 449 AMD Ryzen 7 4700U 440 Intel Core i5-1035G1 411 Intel Core i3-10110U 403 Intel Core i3-8145U 387

Vivobook ASUSa robi nam miłą niespodziankę i w teście wielordzeniowym Core i5 Tiger Lake osiąga lepszy wynik niż Core i7 Tiger Lake w innym (mniejszym) laptopie. Więcej miejsca w obudowie oznacza możliwość wbudowania lepszego systemu chłodzącego i inżynierowie ASUSa skwapliwie skorzystali z tej możliwości.

3D Mark - Time Spy

[punkty] wynik ogólny

Fujitsu Lifebook U9311

Intel Core i7 1185G7, Intel Iris Xe 1863 ASUS ZenBook Duo UX482E

Intel Core i7 1165G7, Intel Iris Xe 1817 ASUS Vivobook 15 OLED K513

Intel Core i5-1135G7, Intel Iris Xe (80) 1351 ASUS ZenBook UM325S

AMD Ryzen 7 5800U (Vega 8) 1332 Huawei MateBook X Pro – 2020

Intel Core i7-10510U, GeForce MX250 2GB 977 Asus ZenBook UX433FN

Intel Core i7-8565U, GeForce MX150 937 Lenovo Yoga S740-14

Intel Core i7 1065G7, Intel Iris Plus 886 Fujitsu Lifebook A3510

Intel Core i5-1035G1, Intel UHD 487 Dell XPS 13 9380-6311

Intel Core i7-8565U, Intel HD 620 433 Lenovo IdeaPad S145-14IWL

Intel Core i3-8145U, Intel UHD 620 381

3D Mark - Fire Strike

[punkty] wynik ogólny

ASUS ZenBook Duo UX482E

Intel Core i7 1165G7, Intel Iris Xe 5224 Fujitsu Lifebook U9311

Intel Core i7 1185G7, Intel Iris Xe 5062 ASUS ZenBook UM325S

AMD Ryzen 7 5800U (Vega 8) 3398 ASUS Vivobook 15 OLED K513

Intel Core i5-1135G7, Intel Iris Xe (80) 3233 Huawei MateBook X Pro – 2020

Intel Core i7-10510U, GeForce MX250 2GB 2704 Lenovo Yoga C940

Intel Core i7-1065G7, Intel Iris Plus 2698 Lenovo Yoga S740-14

Intel Core i7 1065G7, Intel Iris Plus 2522 Fujitsu Lifebook A3510

Intel Core i5-1035G1, Intel UHD 1270 Dell XPS 13 9380-6311

Intel Core i7-8565U, Intel HD 620 1093 Lenovo IdeaPad S145-14IWL

Intel Core i3-8145U, Intel UHD 620 941

Procesor Core i5 w tym laptopie nie kryje najmocniejszej wersji Intel Iris Xe, ale mimo wszystko to solidna "integra" o bardzo dobrej wydajności, która bez kompleksów konkuruje z Radeonem Vega w energooszczędnych procesorach AMD Cezanne (Ryzen serii 5xxxU).

Jak wygląda kwestia czasu pracy na baterii? W teście baterii PC Mark laptop osiągnął wynik nieco ponad 8 godzin. Wynik może nie rekordowy, ale zdecydowanie dobry.

ASUS VivoBook 15 K1513 (OLED) - czy warto kupić?

Jeśli szukasz laptopa z rewelacyjnym ekraniem (i dobrymi głośnikami Harman Kardon) do oglądania filmów, to możliwości tego laptopa po prostu cię zachwycą. Nie jest to wszystkomający laptop premium, ale oprócz doskonałego ekranu nie można odmówić mu nowoczesnych i wydajnych podzespołów. Oczywiście mówimy tu o pracy codziennej, bowiem nasz model nie był wyposażony w dedykowany układ graficzny, a jedynie Intel Iris Xe.

Przypomnijmy, że cena sugerowana cena dla modelu w testowanej przez nas konfiguracji (Core i5, 16 GB i 512 GB SSD) wynosi 3999 złotych. Najtańsze laptopy o zbliżonej konfiguracji (z Core i5 Tiger Lake) można zapewne znaleźć w cenie nieco ponad 3000 złotych. Jeśli jednak zależy Ci na OLED (i HDR 600) moim zdaniem zdecydowanie warto jest dopłacić właśnie do tego modelu ASUSa.

Na zakończenie przypomnijmy również, że te laptopy mogą występować w trzech kolorach: czarnym (Indie Black), srebrnym (Transparent Silver) oraz złotym (Hearty Gold)

Opinia o ASUS VivoBook 15 K513EA-L1899T Plusy doskonały ekran OLED Full HD

HDR 600

wydajny procesor Intel Core i5 Tiger Lake

wydajna zintegrowana grafika Intel Iris Xe (80)

16 GB pamięci 3200 MHz

SSD PCIe o pojemności 512 GB

2 x USB 3.2 Gen1 w tym jedno typu C

czytnik kart flash

czytnik linii papilarnych

głośniki Harman-Kardon

podświetlana klawiatura Minusy SSD PCIe o przeciętnej wydajności

brak fizycznej osłony kamerki

brak możliwości ładowania laptopa przez USB-C

HDMI w wersji 1.4