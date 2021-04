Testujemy 13-calowego laptopa ASUS Zenbook UM325S z procesorem AMD Ryzen 7 5800U i ekranem OLED HDR. Pozachwycałbym się już teraz, ale wstrzymam się jeszcze jakieś dwa akapity.

Plusy doskonałej jakości lekki i aluminiowy laptop; 13-calowy ekran OLED HDR o rozdzielczości Full HD (glossy); energooszczędny procesor AMD Ryzen 7 5800U z dobrą zintegrowaną grafiką Vega 8; 16 GB pamieci RAM LPDDR4X i SSD PCIe 1 TB; dwa porty USB C 3.2 Gen2 z funkcją ładowania i DP; niewielka i lekka ładowarka USB C; bardzo dobry czas pracy na baterii (bateria 67 Wh z funkcją szybkiego ładowania); podświetlana klawiatura; kamera z funkcją Windows Hello; NumberPad (zamiana touchpada w klawiaturę numeryczną); przejściówki do mini-jack i RJ; aktówka w zestawie Minusy cena; brak fizycznej osłony kamerki; tylko jeden USB typu A i to w wersji Gen1

Czasy kiedy dobry laptop musiałbyć wyposażony w procesor Intela dawno odeszły już w zapomnienie. Wraz z premierą mobilnych procesorów Ryzen serii 4xxx laptopy wyposażone w podzespoły AMD zdobyły serca użytkowników, a seria 5xxx (AMD Cezanne) umieściła poprzeczkę jeszcze wyżej. Warto jednak pamiętać, że Tiger Lake to jedne z najbardziej udanych procesorów Intela i z pewnością będą srogim przeciwnikiem. Przy okazji, jeśli do tej pory nie widzieliście naszej recenzji laptopa z zewnętrzną (dosłownie!) grafiką GeForce RTX 3080, to zerknijcie na test ASUS ROG Flow X13.

Dziś testujemy nowego Zenbooka ASUSa wyposażonego w energooszczędny procesor AMD Ryzen 7 5800U. TDP na poziomie 15W oznacza niską wydajność? Nic podobnego - wyposażony w 8 rdzeni/16 wątków i wydajny zintegrowany układ graficzny Vega 8 ten procesor po prostu imponuje możliwościami. A i sam laptop nie wypadł sroce spod ogona.

ASUS ZenBook UM325S - niewielki laptop z ekranem OLED

Ten ultraprzenośny Zenbook został wyposażony w ekran o przekątnej 13,3 cala i waży niecałe 1,2 kilograma. Jest to więc propozycja dla osób, które chcą zabierać laptop zawsze ze sobą, a... nie chcą nosić byle czego.

Panel OLED HDR to absolutne mistrzowstwo świata. Już po paru minutach obcowania z takim sprzętem będziesz chciał wymienić swojego starego laptopa - nawet jeśli ma całkiem niezły ekran IPS.

ASUS ZenBook UM325S - OLED i AMD Cezanne

ASUS ZenBook UM325S - cena

Zacznijmy może od tego, że laptop w tej wersji niestety nie będzie dostępny w sprzedaży w Polsce... Zakup w zachodnich sklepach nie powinien jednak stanowić większego problemu, ale... w tej wersji również nie pojawił się jeszcze w sprzedaży. Za naszą zachodnią granicą można kupić na razie model wyposażony w 5500U, który wyceniono na 5800 złotych.

ASUS ZenBook UM325S - dlaczego warto zwrócić na niego uwagę?

13,3-calowy ekran OLED HDR FHD

energooszczędny, ale wydajny procesor AMD Ryzen 7 5800U

wydajna zintegrowana grafika Radeon Vega 8

16 GB RAM 3733 MHz (LPDDR4X)

SSD PCIe 1 TB

prawie 16 godzin czasu pracy na baterii

ładowanie przez USB C

doskonała jakość wykonania

ASUS ZenBook UM325S - specyfikacja

Model ASUS ZenBook UM325S Procesor AMD Ryzen 7 5800U (8C/16T) 1,9-4,4 GHz (15W)

Cezanne 7-nm Pamięć RAM 16 GB LDDR4X

3733 MHz (dual) Zintegrowany układ graficzny Radeon Vega 8

(maks. taktowanie 2000 MHz) Ekrany 13,3 cala OLED HDR 16:9 (400 nitów, DCI-P3: 100%) 1920 x 1080 Łączność bezprzewodowa Wi-Fi 6 (802.11ax - Intel AX200 160 MHz) + Bluetooth 5.0 Dysk SSD PCIe 1 TB (Hynix HFM001td3jx013n) Wymiary 30,4 x 20,3 x 1,39 ~ 1,39 cm Waga 1,14 kg Bateria 67 Wh Porty 2x USB C + DP (z funkcją ładowania)

1x USB 3.2 Gen1 typu A

HDMI 2.1

mini-jack (słuchawki/mikrofon)

czytnik kart microSD System operacyjny Windows 10 Home Dodatkowo kamera HD + IR, głośniki Harman Kardon, NumberPad, przejściówki do mini-jack i LAN Obudowa aluminiowa

Małe toto, ale robi wrażenie. Szkoda, że klasyczny port USB A jest w wersji Gen1 (5 Gb/s), ale myślę, że można to przełknąć. Co powiedzą nam odczyty z CPU-Z i GPU-Z?

Jest to model wyposażony w pamięć LPDDR4X (wysokie taktowanie kosztem wyższym opóźnień), a dostępne będą również egzemplarze z klasyczną pamięcią DDR4. Jak widać odczyty GPU-Z i CPU-Z nieco się rozjeżdżają (różne taktowanie RAM i zaniżona przepustowość pamięci) - co zdarza się w przypadku sprzętu dopiero co wprowadzonego na rynek.

ASUS ZenBook UM325S - budowa i porty

To niewielki laptop, więc nie zmieściło się tu wiele portów - po lewej stronie mamy pełnowymiarowe gniazdko HDMI 2.1 oraz dwa USB typu C 3.2 Gen2 (służą zarówno do ładowania, jak i wyprowadzenia DisplayPort).

Po prawej stronie znajdziemy jedynie portu USB typu A 3.2 Gen1 oraz czytnik kart micro SD. A słuchawki, czy gniazdko LAN? Spokojnie, możemy je podłączyć za pomocą przejściówek dołączonych do laptopa.

Przypomnijmy, że waga tego laptopa to zaledwie 1,14 kilograma, a obudowa otrzymała wojskowy certyfikat wytrzymałości (wykonana jest aluminium).

ASUS ZenBook UM325S - testy wydajnościowe

Zanim zapoznacie się z wynikami testów małe przypomnienie - to maleństwo kryje w sobie 15-watowy procesor. Z zaznaczeniem, że konstrukcja ta ma konfigurowalne TDP do 25W.

PC Mark 10

[punkty] wynik ogólny

ASUS ZenBook UM325S

AMD Ryzen 7 5800U (Vega 8) 5989 Asus FX505DU

AMD Ryzen 7 3750H, GTX 1660 Ti 5399 ASUS ZenBook Duo UX482E

Intel Core i7 1165G7, Intel Iris Xe 5111 Acer Swift 5

Intel Core i7 1165G7, Intel Iris Xe 4868 Acer Swift 3

AMD Ryzen 7 4700U, iGPU Radeon (Vega 7) 4803 Lenovo Yoga C940

Intel Core i7-1065G7, Intel Iris Plus 4665 Acer Aspire 5

Intel Core i5 1135G7, Intel Iris Xe 4382 Huawei MateBook 13 – 2020

Intel Core i7-10510U, GeForce MX250 2GB 4379 Lenovo Yoga S740-14

Intel Core i7 1065G7, Intel Iris Plus 4215 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 8

Intel Core i7-10510U, UHD Graphic 620 3987 Dell Latitude 7400 2w1

Intel Core i5-8365U, UHD Graphic 620 3970 Huawei MateBook X Pro – 2020

Intel Core i7-10510U, GeForce MX250 2GB 3965 Asus ZenBook UX430U

Intel Core i7-8550U, Geforce MX150 3726 HP Spectre x360 13-aw0011nw

Intel Core i7-1065G7, Intel Iris Plus Graphics 3664 Lenovo IdeaPad S540

AMD Ryzen 5 3500U, Vega 8 3618

Test PC Mark 10 pokazuje ogólną wydajność komputera i już na początku... jest nieźle. Delikatnie mówiąc.

Cinebench R20 – renderowanie za pomocą wszystkich rdzeni

[punkty] więcej = lepiej

AMD Ryzen 9 4900HS (laptop) 4207 AMD Ryzen 7 4800H (laptop) 4158 Intel Core i7 9700K 3725 AMD Ryzen 5 3600 3591 AMD Ryzen 5 3600 (laptop) 3504 AMD Ryzen 7 5800U (laptop) 3065 Intel Core i7 9750H (laptop) 2635 AMD Ryzen 7 4700U (laptop) 2338 Intel Core i7 1165G7 (laptop) 2055 Intel Core i7-1065G7 (laptop) 1753 Intel Core i7-10510U (laptop) 1533

Cinebench R20 – renderowanie za pomocą jednego rdzenia

[punkty] więcej = lepiej

Intel Core i7 1165G7 (laptop) 578 AMD Ryzen 7 5800U (laptop) 551 Intel Core i7 9700K 509 AMD Ryzen 9 4900HS (laptop) 483 AMD Ryzen 7 4800H (laptop) 479 AMD Ryzen 5 3600 479 AMD Ryzen 5 3600 (laptop) 464 Intel Core i7 9750H (laptop) 454 Intel Core i7-1065G7 (laptop) 449 Intel Core i7-10510U (laptop) 449 AMD Ryzen 7 4700U (laptop) 440

Tiger Lake wprawdzie wciąż góruje pod względem wydajności pojedycznego wątka (ale niewiele), ale w teście wielordzeniowym zostaje daleko w tyle. To wręcz niewiarygodne jaki skok wydajności udało się uzyskać AMD i to w przypadku energooszczędnego procesora.

3D Mark - Time Spy

[punkty] wynik ogólny

ASUS ZenBook Duo UX482E

Intel Core i7 1165G7, Intel Iris Xe 1817 Acer Swift 5

Intel Core i7 1165G7, Intel Xe 1514 ASUS ZenBook UM325S

AMD Ryzen 7 5800U (Vega 8) 1332 Huawei MateBook 13 – 2020

Intel Core i7-10510U, GeForce MX250 2GB 1272 Acer Swift 3

AMD Ryzen 7 4700U, iGPU Radeon (Vega 7) 1180 Acer Aspire 5

Intel Core i5 1135G7, Intel Iris Xe 1146 Asus ZenBook UX430U

Intel Core i7-8550U, GeForce MX150 1041 Asus ZenBook UX434

Intel Core i5-10210U, GeForce MX250 999 Huawei MateBook X Pro – 2020

Intel Core i7-10510U, GeForce MX250 2GB 977 Asus ZenBook UX433FN

Intel Core i7-8565U, GeForce MX150 937 Lenovo Yoga C940

Intel Core i7-1065G7, Intel Iris Plus 908 Lenovo Yoga S740-14

Intel Core i7 1065G7, Intel Iris Plus 886 Dell XPS 13 9380-6311

Intel Core i7-8565U, Intel HD 620 433

3D Mark - Fire Strike

[punkty] wynik ogólny

ASUS ZenBook Duo UX482E

Intel Core i7 1165G7, Intel Iris Xe 5224 Acer Swift 5

Intel Core i7 1165G7, Intel Xe 4550 ASUS ZenBook UM325S

AMD Ryzen 7 5800U (Vega 8) 3398 Acer Swift 3

AMD Ryzen 7 4700U, iGPU Radeon (Vega 7) 3060 Acer Aspire 5

Intel Core i5 1135G7, Intel Iris Xe 2950 Huawei MateBook X Pro – 2020

Intel Core i7-10510U, GeForce MX250 2GB 2704 Lenovo Yoga C940

Intel Core i7-1065G7, Intel Iris Plus 2698 Lenovo Yoga S740-14

Intel Core i7 1065G7, Intel Iris Plus 2522 Dell XPS 13 9380-6311

Intel Core i7-8565U, Intel HD 620 1093

Topowa grafika Intel Xe w procesorach Tiger Lake potrafi pokazać pazurki, ale niestety w kwestii sterowników do zintegrowanych grafik Intela nie jest już tak różowo. Tutaj Radeony AMD sprawują się znacznie lepiej.

Na jaki czas pracy na baterii można liczyć? W teście PCMark Battery Modern Office, w trybie oszczędzania energii laptop pracował 15 godzin i 30 minut na baterii - bardzo dobry wynik (chociaż miewaliśmy już lepsze)

ASUS ZenBook UM325S - czy warto kupić?

Ten niewielki laptop nie należy do najtańszych, ale został wykonany z doskonałej jakości podzespołów, ma na pokładzie wydajne (acz energooszczędne) podzespoły (brawa dla AMD za 15-watowy model Ryzen 7 5800U!), długo pracuje na baterii i szpanuje świetnym ekranem OLED HDR. Nie znamy jeszcze cen w tej konkretnej wersji, ale biorąc pod uwagę niemieckie ceny modeli z 5500U - nie należy spodziewać się specjalnie niskich cen. W końcu to laptop premium z ekranem OLED.

Jeśli marzy ci się niewielki laptop premium ze świetnym ekranem i wydajnymi podzespołami to... nie szukaj dalej. Zapoluj na tego Zenbooka.

Znaczące minusy? Brak. Można się przyczepić, że nie można rozbudować pamięci powyżej 16 GB, ale do przenośnego laptopa to w zupełności wystarczy. Chętnie widzielibyśmy tu również fizyczną osłonę kamerki - niby drobiazg, ale...

Testowaliśmy laptopa ASUS Zenbook UM325 w najwydajniejszej wersji (Ryzen 7 5800U - niestety, wedle ASUSA ten model nie będzie dostępny w Polsce) - na rynku będzie można również znaleźć modele wyposażone w procesory Ryzen 7 5700U, Ryzen 5 5600U i Ryzen 5 5500U. W zależności od konfiguracji wewnątrz może znaleźć się pamięć DDR4 lub LPDDR4X i z SSD PCIe o różnych pojemnościach. Będzie można również wybierać pomiędzy dwoma kolorami - szarym (Pine Grey) i liliowym (Lilac Mist).

ASUS ZenBook UM325S - ocena

doskonałej jakości lekki i aluminiowy laptop

13-calowy ekran OLED HDR o rozdzielczości Full HD (glossy)

energooszczędny procesor AMD Ryzen 7 5800U z dobrą zintegrowaną grafiką Vega 8

16 GB pamieci RAM LPDDR4X i SSD PCIe 1 TB

dwa porty USB C z funkcją ładowania i DP

niewielka i lekka ładowarka USB C

bardzo dobry czas pracy na baterii (bateria 67 Wh z funkcją szybkiego ładowania)

podświetlana klawiatura

kamera z funkcją Windows Hello

NumberPad (zamiana touchpada w klawiaturę numeryczną)

przejściówki do mini-jack i RJ

aktówka w zestawie

cena

brak fizycznej osłony kamerki

tylko jeden USB typu A i to w wersji Gen1

94% 4,7/5

